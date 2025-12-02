「ベッドに縛られて電流ケーブルで打たれる」…「暴力」の絶えないイラン刑務所に響く、囚人の恐怖を煽る「拷問に苦しむ悲鳴」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第58回

『「見たこともない精神薬」「鬱病の悪化で自傷行為」…女性活動家を追い詰めるため「イラン刑務所」が使った“最低な手段”』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：セディエー・モラディ

セディエー・モラディ（1960年テヘラン生まれ）は1980年代に2回逮捕され、刑務所で過酷な体験をした。

2回目の逮捕、釈放後に結婚し、ヤサマンという娘をもうけた。政治犯だった彼女は再び2011年5月1日に逮捕され、エヴィーン刑務所209棟に送られた。テヘラン革命裁判所第28支部に「モハレベ」と「反体制組織と関係した」という判決を下され、10年の禁固刑を言い渡された。

セディエーは7ヵ月後に一般房に移送され、5年の刑期を勤めたのち、2016年12月23日にエヴィーン刑務所より釈放された。2019年、諜報治安省は再び彼女と彼女の夫、メディ・カワス・セファトを逮捕した。

車内に漂う絶望的な雰囲気

--初めて刑務所に拘禁されたときの体験について教えてください。

1980年6月15日に逮捕され、イシュラタバードの収容所に移送された。独房も備えた軍の収容施設で、そこには5日ほどいた。

それからモジュタバ・ハルヴァエイ（モジュタバ・ハルヴァエイ・アスガールはエヴィーン刑務所の警備責任者。法的手続きを経ずに囚人を拷問し、1988年の刑務所大量虐殺にも加担）が来て、私たちを30人まとめて車に乗せた。

車が走り出すと、とんでもないことになったとみんなで顔を見合わせた。車はテヘランをあとにして、カラジに向かっている。高速道路を走っている間、車内には絶望的な雰囲気が漂っていた。ガソリンスタンドで止まったとき、後ろのドアを開けて、少なくとも自分たちがまだ生きていると外の誰かに伝えようとした。

劣悪な環境に１か月閉じ込められる

恐怖のドライブがようやく終わり、カラジ通りにある納屋で下ろされた。私たちは15人ずつのグループに分けられ、ふたつの納屋に分かれて泊まった。看守は納屋の扉を鉄パイプで施錠した。

劣悪な環境で、とてつもなく不衛生な場所だった。与えられた食料はパンとチーズだけ。夜には大きいキュウリが出た。ほぼ全員がひどく体調を崩してしまった。

カチュイ氏（モハマド・カチュイはイスラム革命後初のエヴィーン刑務所長で、1981年7月29日にムジャヒディン・ハルクのメンバーの手で暗殺された）が来て、私たちを名前ではなく番号で呼んだ。私は14番だった。

翌日から、鞭で打たれた。ほとんどの人はムジャヒディン・ハルクのメンバーだったが、3人は左翼主義者だった。日中、納屋の扉が開いて、外に用を足しに行くことができた。その納屋にはおよそ1ヵ月閉じ込められていた。

それからゲゼル・ヘサール刑務所に連れて行かれて、7月の終わりから1981年の2月までいた。その時点で当局は私たちの名前を知らなかった。ハジ・ダヴード（ダヴード・ラーマニ、通称ハジ・ダヴード。1979年のイスラム革命後、カラジにあるゲゼル・ヘサール刑務所の初代所長。

1981年夏から1984年7月まで恐怖政治を敷き、様々な新しい拷問手法を考案した）とスーリ（ホジアトラー・スーリ、ゲゼル・ヘサール刑務所の所長グループのひとりで、のちにエヴィーン刑務所長になった。2011年には囚人に対する拷問と虐待でEUから制裁を受けた）が来るまで、当局は私たちの身元すら把握していなかったのだ。

２度目の逮捕

それから私たちはエヴィーン刑務所に移送され、一般房に入れられた。廊下を挟んだ私たちの房の前には、未婚の囚人の房があった。

一般房には4つの大きな部屋があり、それぞれ3段ベッドが並んでいた。収容されていたのは全部で400名。当局は囚人を恣意的に扱った。たとえば、ハジ・ダヴードは、格子柄のコートを着ている囚人、あるいは黒縁メガネをかけている囚人だけを集中的に狙った。あるときなど、収容人数の多すぎる部屋のベッドが重みで壊れ、囚人たちが折り重なって、何人も怪我をした。

そんななかで、私は1981年の3月に釈放された。

--2度目に逮捕されたときの独房拘禁について教えてください。

再び逮捕されたのは1985年の8月。逮捕の瞬間から、殴打され罵られた。氏名と、なぜか靴のサイズを尋ねられるのが不思議だった。のちに何のために必要だったか分かるのだが。

まずは、収容施設に連れて行かれた。そこで独房に入れられ、たったひとりになった。壁は白とオレンジ色、部屋には何もない。壁のずっと上のほうに、窓があった。空のかけらを見ようとすれば、背伸びをしなければならない。その独房に2ヵ月ほどいた。国立大学の鐘の音が聞こえてきた。

体中が痙攣するほどの非人道的な拷問

初めてのときから、拷問ではいつもベッドに縛りつけられた。両手足を引っ張られ、ベッドに固定されるので、ものすごく痛かった。それから電気の流れているケーブルで足の裏を打たれる。体じゅうが痙攣した。叫んだ。死んでしまうと思った。鞭打ちの背中の痛みを忘れるほどだった。

そのまま頭をぐいっと横に押さえつけられ、首を痛めた。覚えているのは、気絶するとピッチャーの水を顔にかけられたこと。立ち上がることなどできないのに、無理やりに立たされた。

尋問されたり、電流ケーブルで打たれたりする以上に耐えがたかったのは、他の人が鞭で打たれている声だった。私も鞭で打たれてから独房に戻され、これ以上ないくらい惨めな気分だった。下の階は女性房で、上の階は男性房。上の階で男性が歌っている声が聞こえてくると、励まされた。

看守はいつも嫌がらせをしてきた。数時間おきに独房のドアを開けて脅す。私の独房からふたつ離れた部屋に、若い女の子が入れられていた。たしか17〜18歳で、看守によれば、名前はカジャル。その少女は繰り返しひどい拷問にあっていた。2日後、彼女が処刑に連れて行かれたと聞いた。彼女は以前、IRGCの看守の喉を鋭いタイルで掻き切ったと話していた。

年配の母親たちの悲鳴も聞こえてきた。子どもたちの隠れ場所を言えと拷問されているのだ。知らないのか、知っているのか、母親は答えない。60歳の母親が子どもの居場所を隠しとおしたので、電流ケーブルで打たれて独房に戻されたことを覚えている。

翻訳：星 薫子

『毎日囚人が処刑されて減っていき「精神崩壊寸前」…ある日いきなり逮捕されたイラン人女性が刑務所での“静寂と孤独”を耐え抜けたワケ』へ続く。

【つづきを読む】毎日囚人が処刑されて減っていき「精神崩壊寸前」…ある日いきなり逮捕されたイラン人女性が刑務所での”静寂と孤独”を耐え抜けたワケ