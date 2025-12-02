「スマホ依存」という病気に気づいたら…依存に関する相談先や診察の目安チェックリスト

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

健康状態や人間関係が崩れたら受診を

スマホ依存だろうとは思っていても、「病気」として治療が必要なほどなのか、判断がつかないこともあるでしょう。判断に迷うときは、2つの観点から日頃の様子を見直してみます。

■ 健康面の問題

治療が必要だと判断するための目安のひとつが、心と体の健康面の問題です。

□1日1食になるような食生活の乱れ

□不眠、昼夜逆転など睡眠の異常

□イライラ、焦燥感など心理的な乱れ

□眼精疲労、視力低下など目の異常

□着替えない、入浴しないなど衛生面の乱れ

■ 社会的な問題

家庭や学校、職場などで人間関係を中心とした社会的な問題が生じている場合にも、治療の必要性が高いと判断してください。

□学校や会社に遅刻・欠席（欠勤）する

□家事や育児などの役割分担を放棄する

□学校や会社での成績が低下する

□家族や友だちとの会話が減る

□攻撃的な態度、暴言、暴力がみられる

□ネットやゲームに関して、噓をつく

□無断で課金をくり返したり、借金をかかえたりしていることがわかった

こうした様子がみられても、スマホの使用を見直せないようであれば、病的な依存の域に達している可能性があります。

本人は「病気ではない」と思っていることもあります。家族のなかでも、受診が必要かどうかで意見が割れることもあるでしょう。しかし、依存は進めば進むほど回復しにくくなります。家族だけで判断せず、外部の専門家に意見を求めるほうがよいでしょう。

専門家が入ると変化が起こりやすくなる

医療機関では、ゲーム行動症、ギャンブル行動症など、診断名がつくような「病気」としてのスマホ依存だけでなく、SNS、動画視聴、配信などの過剰使用による問題にも広く対応しています。

医療機関にかかったところで、なにか変わるのかと疑問に思っている人もいるかもしれませんが、回復に向かうきっかけとして、また回復の道を歩み続けるためにも診察・治療を受ける意味は大いにあります。依存が疑われるような行動が続く場合、外部の専門家の力を借りたほうが軌道修正しやすくなります。

とくに子どもは依存の進み方が早い傾向があります。どのように診断されるか、専門的な治療が必要かどうかは別にして、医療機関を受診するのに早すぎることはありません。保護者には反抗的な態度でも、医師をはじめ、外部の「先生」の話はおとなしく聞き入れることもあります。

受診の結果、継続的に治療する必要はないと判断されたら、日常のなかでスマホの、はまっていること、ゲームやSNS、各種のコンテンツとのつきあい方を見直していけばよいでしょう。

「様子見」を続けず早めに対応を

スマホを介した依存は、スマホの過剰使用と、それによる問題がセットになった状態です。診断名はなんであれ、依存そのものは本人の病気であり、関連する問題も基本的には本人が負うものです。

しかし、依存はエスカレートしていく病気です。依存にともなう問題も徐々に拡大していきます。

お金の問題をはじめ、家族に影響が及ぶこともあります。問題が大きくならないうちに、早めに受診・相談しましょう。医療機関だけでなく、金銭面、法律面に詳しい専門家への相談が必要になることもあります。

依存の診療は精神科が専門

依存の診断・治療は、精神科が専門です。依存の診療といっても、アルコール依存が中心というところもあります。しかし、近年はスマホやネットの使いすぎなどといった、行動の依存に対する専門的な治療をおこなう医療機関も増えてきています。

久里浜医療センターのサイトには「ゲーム障害・ネット依存・スマホ依存の治療施設リスト」が紹介されています。参考にしてください。リストに掲載されていない医療機関や、子どもの場合なら児童精神科、小児科で診療を受けられる場合もあります。「スマホ依存 地域名」などのワードで、検索してみるのもよいでしょう。

いずれにしろ予約制のところが多いので、受診を検討している医療機関にまずは電話で状況を伝え、診療を受けられるか確認し、必要があれば予約を取るようにします。

受診すれば「治る」のか？

スマホがここまで普及する以前から、インターネット依存（ネット依存）として、医療機関では治療がおこなわれてきました。その効果を調べた研究では、治療によりオンラインで過ごした時間の減少、依存の程度や抑うつ、不安の改善が期待できることが示されています。

依存は「否認の病」とされます。本人が「自分には問題があり、改善する必要がある」と認識することが回復の始まりです。そうした自覚を促す意味でも、医療機関を受診することは大きな意味があります。

ただし、受診して治療を受ければすべての問題が一気に解決して「治る」というものでもありません。改善への取り組みは、日々の暮らしのなかで続けていく必要があります。

まずは家族だけでの相談も考える

「スマホ依存かも」と心配して、自ら受診する人もいますが、子どもや、大人でも依存の程度が進んでいる人の場合、本人はさほど危機感をもっていなかったり、「病人扱いされたくない」と受診を拒んだりすることもあります。

そうした場合、本人が自分から受診する可能性は低いので、まずは家族など身近な人が動き出し、早期受診・早期治療への道筋を整えていく必要があります。

本人のことで困っていても、家庭の問題を指摘される怖さ、恥ずかしさなどが先に立ち、「困っている」と言えない家族も少なくありません。しかし、依存に関する相談をおこなっている機関なら、そんな家族の状況もよくわかっています。本人がいやがるなら、家族だけでもそうした機関を利用し、本人とのかかわり方や受診につなげる方法などを相談してみましょう。

相談機関でも支援を受けられる

医療機関を受診するハードルは高くても、「相談に行く」くらいなら本人も抵抗が少ないかもしれません。

精神保健福祉センターでは、本人向けに依存からの回復支援プログラムを実施している場合もあります。スマホ依存のなかでも、ギャンブルの問題が大きい場合などは、こうした支援プログラムへの参加を検討するのもよいでしょう。

強要ではなく提案を

スマホ依存、とりわけゲーム依存のうたがいで外来を訪れるのは子どもが多いのですが、受診させるのにひと苦労ということも多いようです。

子どもは意外に自分の状態を自覚していることが多いもの。それでも受診や相談を拒むのは、スマホやゲーム機を取り上げられることになると思い込んでいるからという面もあります。「取り上げたいわけではない。上手なつきあい方をいっしょに考えてもらおう」と目的を示したり、保護者がまず相談に行き、「話を聞いてくれそうな先生だった」などと信頼感を示したりするのもよいでしょう。

体調の悪さや、将来への不安など、本人が気にしていることにあたりをつけ、それに沿って話をするのもよいでしょう。

子どもにかぎらず大人でもそうですが、無理やり約束させても、当日になって本人が断固として拒否する場合もあります。強要ではなく提案という形での言葉がけが役立ちます。「連れていかれる」のではなく、渋々でも本人が「行くしかないか」と思えば受診・相談に結びつきやすくなります。

最初の診察は問診が中心

医療機関で治療を始めるには、まず診断を確定させる必要があります。依存の状態に当てはまるとしても「スマホ依存」とは診断されません。ゲーム行動症（ゲーム障害）、ギャンブル行動症（ギャンブル障害）など、正式な診断名がつけられます。

診断のための診察は、使用状況や生活に生じている問題点の聞き取り、つまり問診が中心です。

家族につきそわれてくる患者さんの場合、最初の診察時、本人は話すことをいやがり、家族が答えることもありますが、時間をかけて話すうちに、具体的な行動の様子や、本人の気持ちが少しずつ明らかになっていきます。その内容により、依存の程度もおおよそわかります。

健康状態も調べる

問診とともに、健康状態を調べる検査もおこなわれます。検査の種類は医療機関ごとに異なりますが、血液検査や肺機能検査、骨密度測定などをおこなうところもあります。

年齢が若くても、運動不足、栄養不足が続いていると、検査で異常がみられることもあります。検査結果というデータがそろうと、本人にも家族にも依存によるダメージがはっきりと感じられます。初めは診察や治療に対して否定的だった人が、検査値の異常をきっかけに自分の病気を実感し、治療に前向きになるケースもあります。検査には、治療の準備という側面もあります。

併存する病気や特性があれば、その対応も依存にともないやすい心の病気には、うつ病、不安症などがあります。

もともとこれらの病気があり、依存のリスクを高める要因になっていることもありますが、依存による問題が二次的にこれらの症状を引き起こしている場合もあります。また、発達の特性が依存を悪化させる一因になっていたり、依存により発達の特性がより強く現れていると考えられたりすることもあります。

併存する病気や発達の特性の存在にも目を向けたうえで、治療ないしは対応を考えていく必要があります。

治療には進まないことも

問診や検査の結果、継続的な治療が必要というほどではないと判断されたら、日常のなかで、スマホやはまっているコンテンツとのつきあい方を見直していけばよいでしょう。一定の期間、たとえば半年くらい先の再受診をすすめられることもあります。その後の経過によって、改めて対応を考えていきます。

