「日本の原発は安全だ」という慢心が”命取り”に…実動作試験が見送られることになった「アメリカとの整備思想の違い」とは？

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第32回

福島第一原発事故の約10年前、日本の規制当局は、イソコンの実動作試験を制度として導入する検討をしていた。しかし、その議論は「アメリカと日本の整備思想の違い」を理由に深掘りされることなく終息し、試験導入は見送られた。結果、保安規定に実動作試験が盛り込まれることはなく、イソコンは約40年にわたり稼働することのない装置として放置されることになる。取材班は当時の内部文書を手がかりに、日本とアメリカが歩んできた「安全に対する向き合い方」の分岐点をたどる。

『福島第一原発事故の10年前に気付くべきだった「イソコン実動作実験の必要性」…日本はなぜ米国を“見習わなかった”のか』より続く。

実動作試験を巡った議論

原発事故の約10年前、日本の規制当局には、イソコンの実動作試験の導入を検討するチャンスがありながら、生かせなかったのではないか。新たな疑問が浮かび上がった。

JCO事故の翌年の2000年8月から9月にかけて、電力各社は全国17ヵ所の原発の新しい保安規定を旧通産省にそれぞれ申請していた。それらは数ヵ月の審査を経て修正され、翌年1月に一括して認可を受けている。

このとき、イソコンなどの安全機器の実動作試験を巡ってどんな議論が交わされたのだろうか。取材班は、当時の経緯を示す内部文書を入手した。「保安規定改定に係る議論について」というタイトルが付けられた通産省の文書で、A4用紙35枚に、保安規定を見直すに当たっての考え方がポイントごとにまとめられていた。

実は、通産省は、電力各社から提出された保安規定を審査するのと同時並行で、電力業界との間で、どのような考え方で規定を見直すべきかを議論していた。会合は毎週のように開かれ、電力各社が持ち回りで都内にある本店や支社の会議室を会場として提供した。毎回、役所側から5〜6人、電力側からは総勢20人前後の担当者が参加したという。入手した内部文書は、2000年の夏以降、役所と電力各社が数ヵ月間かけて議論した内容をまとめた報告書だった。

安全確保に対する考え方の相違

ページをめくっていくと、ある記述が目にとまった。「STS（米国原子力規制委員会が策定した標準技術仕様書）において、我が国では実施していないサーベランス（定例試験）が数多く要求されている。しかしながら、以下の検討から、当該運転中サーベランスを保安規定に反映しないこととする」と記されてあった。

つまり、「アメリカの技術仕様書で求められている原発運転中の実動作試験については、日本の新しい保安規定に盛り込まない」と書かれていたのである。

その理由について、報告書では、「日米の安全確保の考え方の相違」という点から説明されていた。アメリカでは、運転中の定例試験を通じて、安全装置がきちんと作動することを確認している。これは裏を返すと、不具合が見つかるギリギリまで設備が使われているとも言える。これに対し、日本では、運転停止中に集中的に試験を行い、分解検査まで行っているため、部品交換などを通じて故障を未然に防いでいる。

報告書の記述によると、日本の原発は「海外の原子力施設より高い信頼性を確保してきており、引き続きこの考え方を採り続ける限りにおいて、当該運転中サーベランスを導入する必要性はない」というのだ。

この考え方から、東京電力は福島第一原発の新しい保安規定にイソコンの実動作試験を盛り込まず、通産省の審査でも、そのまま了承された、それが取材班の辿り着いた結論だった。恐らく、なぜアメリカでわざわざ実動作試験を行っているかを深く追求することはなかったのではないか。このときの議論において、実動作試験には設備が健全であることを確認するだけでなく、訓練を通じて運転員の操作技術を習熟させる側面があることは見過ごされていったのだ。

