小川哲と三宅香帆が考える「おもしろい小説」の特徴とは？　直木賞作家と大人気文芸評論家の「意外な共通点」。

大切なのは、「問い」

三宅 『言語化するための小説思考』、とても面白かったです。

小川 ありがとうございます。

三宅 小川さんの小説はいつも拝読しているのですが、本書はエッセイだと思って読み始めると、文体に珍しさを感じました。小川さんが小説を書くときに何を考えているのか、小説の文体とエッセイの文体を織り交ぜながら語っている本……なのですが、「小川さんってエッセイはこういう感じの文体で書くんだ」と少し意外で面白かったです。

小川 それは自分では全然意識してなかったですね。本の中でも書いているんですが、僕は文体というものが自分の中であまりつかめていなくて。書くときに、この内容ならどういう文章で書けば伝わりやすいだろうかというのは考えるんですが、文体から先に考えたことはあまりないんです。なので、自分では自覚がないですね。

三宅 どうしてこの本を書こうと思われたのですか？

小川 これはもともと「群像」での連載（「小説を探しにいく」）でした。連載案はいろいろと考えたんですが、結局、自分は小説のこと以外は詳しくないんですよね。今思うと、自分が深く考えられること、他の人よりもある程度自信を持って考えられることが、小説に関することしかなかったんじゃないかなという気がします。だからこそ連載を続けられたし、書くこともあったというか。

例えば、近代史について僕が語るとしても、本から学んだことを、専門家の人はこう言っていますとしか書けません。本を読んで知識は持っていても、専門家の人からしたら、考え方も浅いわけです。だから、僕が何か最終的なジャッジを下すことができない。小説にもそういう側面はあるんですが、少なくとも自分のやり方みたいなものは、結構自信を持って言える気がしています。

三宅 私は、作家の書いた小説論や創作論が好きなんですが、それは自分の何かに活かすというよりも、シンプルにクリエイティブ論が好きなんですよね。例えば、脚本家の方が書かれる脚本術とか、小説家の方なら森博嗣さんも書かれていますよね。でも本書はそれらの本とは少し違う気がして。

小川さんが「こうやって小説を書いています」と語る本に見せかけて、その実、「小川さんが小説について悩んでいること集」のように感じました。手探りで小説執筆について、現在進行形で考えている感じが、今まで読んできた小説論とは違って面白かったです。

普通の小説論は、手の内を明かすじゃないですけど、今までこういうふうに書いてきたと説明しているものが多いですよね。ですが小川さんは、『君のクイズ』はこうやって書きましたというよりも、例えば、ＡＩじゃなくて人間が今小説を書く意味は何か、小説を書きたいと思っている人はたくさんいるけど、そういう人が書いた小説はなぜ大体面白くないのか、書きながら考えている。

私も本を書くときは、実際に持っている疑問を書きながら考えています。私の場合は専門性はあまり気にせず、考えたいことを書いているので、そこは違うかもしれませんが……書きながら現在進行形で考える感覚には、共感します。

小川 わかることはあまり面白くないですよね。考えて、わからないことをわかろうとしたり、つかもうとしたりする過程で、ようやく自分の中で新しい視点や言葉が出てくる。そういう意味で言うと、この本は小説家志望の人に授業をするというよりも、僕自身が小説を書くときのスイッチになっているというか、小説を書いている感覚に近いです。

三宅 それはどういうことでしょうか。

小川 書いている瞬間にどういう作業をしているのか、どんな基準で自分が小説を書いているのかを、小説を書きながら問い続けるみたいな感じです。小説を書くときに何を考えているかは、当然、小説を書いているときにしかわからないんですよね。小説を書き終わった後で、それがどうやってできているかを解説する場合は、読者の視点から書けるので、小説を書く必要はないんですよ。

三幕構成を意識するとか、キャラクターをこうやって作ろうというのは、小説を書いているときに考えていることじゃなくて、小説を書く前や、売れたり人気が出たりした小説を読んだ後に考えることで。それはどちらかというと批評や書評の視点から書いている気がしますし、そういう本は結構あると思います。でも、それは書いているときに頭の中で本当に考えていることじゃないんだよな、というのが僕の中にはあったかもしれないです。

三宅 本書で、答えから始めるんじゃなくて、問いから始めるんだ、という話がありましたよね。まさに、何か考えたいことがあって、それを小説化するとはどういうことなのか、という話ですね。

小川 特に、小説を書いたことのない人がはじめて小説を書こうとするときに最初にやりがちなのが、自分の言いたいこと、伝えたいことからお話を組み立てることだと思うんです。でも、少なくとも僕の知っているプロの小説家の中には、そういう作り方をしている人はあまりいないですし、それは小説というメディアにはあまり向いていない気もします。最近は特に、主張よりも問いが前面に押し出された本が多い気がしています。三宅さんの本もまさにそうじゃないですか。

三宅 タイトルに「なぜ」が入っているみたいな。

小川 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、タイトルがそもそも問いになっていますよね。たとえタイトルが問いでなくても、本の軸として問いがあるのが書籍の基本だと僕は思っています。もちろん、その中で主張が出てくることもありますが、それはむしろオマケで、その問いに対してどういうアプローチをするかのほうが重要なんじゃないか、と。

小説だから、考えられる

三宅 小川さんの中で、小説でしかできないなと思うことは何かありますか。

小川 これはあまり本質的ではないんですが、さっきも言ったとおり僕は専門家じゃないので、いろんなことに断言ができないんです。例えば、「女性は現代社会の中でどういう苦しみを負っているだろうか」という問いに対して、僕は女性ではないので当事者としては答えられないし、それに対して男性は何を考えているのかという問いにも、男性を代表した答えは出せず、ひとつのサンプルとしてしか答えられない。なので、一つの答えやその人の考え方に普遍性を持たせることは、フィクションじゃないとなかなか難しいところがあると思います。

それに、自分が考えている道筋をどうやって読者に届けるかを考えたときに、作者である僕自身の属性が全て剝ぎ取られた状態だからこそ考えることができる問いもあるような気がします。作品の中で考えたいことが明確にある場合は特にそうです。

あとは、単純に噓をつけるし、断言もできるし、都合よく情報を切り貼りもできます。もちろん、それをしていることに対しては自覚的じゃないといけませんが。自分が読者と一緒に考えてみたいことや、文章を通じて表現したいことを最適な形であらわすことができるのは、小説やフィクションだからこそだと思いますね。

三宅 私はフィクションではなく批評の書き手なので、物語を一枚挟んで考えるというのは、どうやってやるんだろうと不思議に思っていて。小川さんがさらっと書いていることって、かなり高度な思考法ですよね。物語にすることで作者の属性を剝ぎ取れる、という利点は納得できるのですが、それにしたってキャラクターという形にして考えるのはすごい思考法です。物語の形でしか生まれえない、考えられるものがある、ということでしょうか。

小川 考えられることもありますし、到達できるというほうが僕の感覚としては近い気がします。例えば、僕は大学院時代にアラン・チューリングという数学者の研究をしていましたが、僕が論文で、こういう人だった、こういうことを考えていたんじゃないかと書いたとおりには、彼は生きてくれないわけです。

ですが、フィクションだったら、この人はこういうふうに考えてこういうことをしたんじゃないかという一番面白い仮説の通りにその人を動かすことができます。例えば、自分が知らなかったせいである程度までしか考えられなかったことや、そのように行動せざるを得なかったけれども別の可能性があったのではないかということなど、自分が小説を通じてもっと考えてみたいことのより深いところに入っていけるのは、キャラクターを通じてしかできないことのように思います。

三宅 小川さんが他の作家の小説を読んでいて面白いと思うのには、どんな条件があるんですか？

小川 いろんな面白さがあるので、一概に言うのは難しいですね。

三宅 私の場合は、こういう話になるのかなと思って読み始めたら、そんなところにまで行くんだ！ と、予想していた展開や知識をいい意味で裏切りつつ遠くまで連れていってくれたとき、「わっ、すごっ！」と思います。

小川 それはめちゃくちゃ同感です。ポイントなのは、ただ裏切ればいいわけじゃなくて、いい意味で裏切ることですよね。自分の中で、こうなったらいいなというレールはあるんだけど、想定もしていなかった先まで行くとか。それを僕が自分なりに言語化すると、「自分の価値観が破壊されるとき」でしょうか。

ノンフィクションでも小説でも、こういう人はこういうふうに行動するだろうなと思っていたところで、「え、そんなことやっちゃうの、そんなこと考えるんだ！」みたいなとき。しかもそれが、「言われてみたらそうかもしれない」みたいに、決めつけてしまったのは自分が偏見を持っていたからかもしれないと気付くことができるのは、面白い瞬間ですよね。

三宅 今はショート動画など短いものが流行っていますが、予想していたものをいい意味で裏切るには、ある程度の長さが必要では、と私は思っています。もちろん小説でもショートショートの世界もあるので難しいところですが。でもほとんどの小説は、やはり文字数があってはじめて、裏切ったり、いい意味で偏見を覆したりすることができるのかな、と。

小川 確かにそうですね。でも、ひょっとしたら三宅さんや僕は、短いパターンでできる裏切りを見尽くしてしまったから、不感症になっているのかも。

三宅 小さい頃、星新一の小説を読んだ結果がここに。

小川 星新一を初めて読んだら、すごい驚きがあるかもしれないですよね。でも、ある程度本を読んでいる読書が好きな人に新しい視点を与えるためには、長さとかキャラクターとか、作品の中でしか描かれない物語が必要なのではと思います。

