なぜ「関ヶ原の戦い」は止められなかったのか？…西軍の布陣と、東軍の作戦行動の全貌

西軍の布陣

9月14日に「小早川秀秋が松尾山を占拠して徳川方についた」という報告を受けた石田三成と大谷吉継は秀秋の説得を試みるも失敗し、その夜、三成は松尾山を攻撃するため宇喜多秀家・小西行長・島津維新らの人数を率いて山中方面へ向かう。事前の打ち合わせでは14日夜に東軍の陣地に一斉攻撃をすることになっていたが、家康が着陣したいまとなっては、それは不可能だった。しかしこの行動は、「小早川秀秋が裏切った」という情報を知らされていない味方には、「三成らは家康が着陣したので撤退した」ように見えた（『吉川家文書之二』913号）。

三成の率いる諸勢は南宮山の南側を迂回して西へ進み、9月15日未明に松尾山の北あたりで東山道へたどりついた。藤川を渡ったところで三成は、藤下（とうげ）村の「自害ヶ岡」という丘陵地に陣をしいた。まわりにいた者たちはこの地名を不吉であるとして場所を変えるように意見したが、三成は気にしなかった（『戸田左門覚書』）。

山中周辺における西軍諸勢の布陣について、島津家家臣の後年の記述をいくつか抜き出してみよう。

島津家家臣の後年の記述

--14日の20時ごろ、大柿を出発しました。一晩中大雨の降るなか、牧田の抜け道を通って、藤川を渡り、15日の4時ごろ、山中に到着しました。東山道の北側には石田三成殿の陣所があり、われわれはそこからさらに右のほう（小早川秀秋のいる松尾山に向かって右、すなわち西）へ1丁半（約160メートル）進んだ丘陵地に、未明から夜明けまでの間に2時間かけて陣地の普請をしました。島津忠豊は富隈の者たち（龍伯の家臣）を率いて街道の南に先勢として布陣しました。その後方（松尾山に向かって後ろ、すなわち北）には維新様が、街道の北に布陣しました。その場所からは藤川越しに小関村の南西端が見えました。

--こちら（島津勢の陣地）の前（松尾山に向かって前、すなわち南）には宇喜多秀家殿の陣地があり、東には石田三成殿の陣地がありました。島津勢は「二番備え」でした。

--宇喜多秀家と小西行長は、こちらから5丁（約550メートル）ほど離れた丘陵地に「相備え」で布陣しました。

--宇喜多秀家殿の陣地との間には丘陵地があり、こちらからは見えませんでした。

西軍は小早川秀秋のいる松尾山に対して、先備えが宇喜多秀家と小西行長、二番備えが島津維新、さらにその東には石田三成というように布陣した。最後に、諸勢から遅れて大柿を出発した大谷吉継の人数が到着し、藤川東岸の丘陵地「関ヶ原」に布陣した。

東軍の作戦行動

9月15日の朝、南宮山の東麓付近で小規模な戦闘があった。その様子は赤坂にいる家康からも見えたという（『慶長年中卜斎記』）。

吉川広家のもとに来ていた2人の使者（それぞれ福島正則と黒田長政の家臣）は、「和談が成立したのにそれを違えるのですか。これはいったいどういうことでしょう」と広家に説明を求めた。広家は、以下のように釈明した。

吉川広家から福島正則・黒田長政の家臣への釈明

この和談は、わたくしと福原広俊の両人のみが知っていることで、長束正家・瑶甫恵瓊・長宗我部盛親・豊臣家弓鉄砲衆らは知らないことですので、抑えの兵が出てくれば合戦に及んでしまいます。これは約束違反のように見えてしまいますが、南宮山周辺一帯には抑えの兵を出さずにそのまま通過してください。

合戦後、広家が2人の使者に「東軍の手立て（作戦行動）はどのようなものだったのですか」と尋ねたところ、彼らはこう説明している。

福島正則・黒田長政の家臣の吉川広家への説明

山中への先手は福島正則・黒田長政・加藤茂勝・藤堂高虎、そのほか会津攻めに加わった諸将で、小早川秀秋の手引きであったため、宇喜多・島津・小西・石田勢が小早川勢と戦っているところへ攻めかけて、合戦となりました。南宮山への抑えは、池田照政・井伊直政・本多忠勝のほか、家康様の馬廻衆でした。

2人の使者の説明が事実であるとしたならば、家康は南宮山への抑えとして赤坂に残っており、山中方面には向かっていないことになる。

先述のとおり、東西両軍の「惣和談」が成立したのは9月14日の夜から、15日朝にかけての間である。では、福島正則率いる東軍先手衆は、なぜ山中方面へ向かったのだろうか。すでに和談が成立していて、石田三成らは山中に布陣しているだけであれば、攻撃する必要はないはずである。これは2人の使者が広家に説明しているとおり、「宇喜多・島津・小西・石田が小早川を攻めていたから」であろう。和談とは関係なく、山中方面では西軍による軍事行動が進行していた。正則らは、小早川勢を後詰めするために山中へ向かったと考えられる。

「惣和談の成立」が意味するもの

「惣和談」とは文字どおり、東軍の総大将である徳川家康と、西軍の総大将である毛利輝元との間で和解が成立することを意味する。しかし吉川広家は、大坂にいる輝元の許可を得ることなく、この交渉を独断でまとめてしまった。

これについて広家は事後になってから輝元に対し、なぜ和談交渉をすぐに行わなければならなかったのかを、美濃方面における西軍の軍事行動の様子をくわしく、そして誰にでもわかるように説明しながら文章にまとめて、輝元へ書き送っている（その内容は次章で紹介する）。

惣和談の成立は、美濃方面にいた東西両軍すべての者たちに、すぐさま周知されたわけではない。和談は成立していても合戦が起こったのは、和談を知らない宇喜多・島津・小西・石田らの諸勢が小早川秀秋の陣地を攻撃したため、福島正則らが秀秋の救援に山中に向かわざるをえなかったからであり、そこで起こった衝突が、慶長5年9月15日の合戦の本質である。その過程で、関ヶ原にいた大谷吉継が攻撃されたことから、いわゆる「関ヶ原の戦い」が起こったのだ。

多くの読者は、「関ヶ原の戦いは和談成立後に起こった戦闘である」といわれても、なかなか腑に落ちないと思う。しかし、たとえば太平洋戦争における日本軍は、1945年8月15日の「玉音放送」のあとも、終戦したことを知らずに太平洋のいくつかの島々で米英軍と戦ったり、千島・樺太方面でソ連軍と戦闘を続けたりしていた。日本国内ですら武装解除を拒否する司令官がいたという。「関ヶ原」も、これとほぼ同じ状況だったと考えられる。和談成立後に合戦が起こることは、意外に普通のことなのかもしれない。

『シン・関ヶ原』第六章では、このように不確かな情報のなかでおこなわれた軍事行動について、その場にいた者たちの証言をもとにみていこう。

