プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（27）が11月25日、Xを更新。愛犬・エマの写真を投稿した。

投稿された写真は、五輪で獲得したメダルに、エマが囲まれている姿をおさめたもの。メダルは、2018年平昌五輪での「銀」、さらに2022年北京五輪の団体戦での「銀」と個人戦での「銅」の3つだ。グレーの毛並みがまんまるに整えられたエマは、つぶらな瞳でレンズを見つめており、何か言いたげな愛らしい表情を浮かべている。

宇野は、愛犬の気持ちを代弁するかのように「わんこさん)金メダルはないんだ」と、手厳しいひと言を添えた。

この投稿には、記事執筆時点で4.4万件以上の「いいね！」があつまっており、Xユーザーから「でも、いつも金メダル級のパフォーマンスでした」「おもしろさは金メダル」「世界選手権の金メダル じゃダメなのは厳しいわ～」といったコメントが多く寄せられた。

また、愛犬に注目したファンからは、「厳しいEmmaちゃん」「わんこさん、昌磨さんに似てますね」「エマちゃん…何度見ても美人さん…！！」「おにいさんがそこにいることが エマのきんめだるなのです」といった声も寄せられている。

宇野昌磨のXフォロワーは現在26万5000人。