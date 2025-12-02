《殉職した者が少なくなかった…》戦時中に海外にいた日本人銀行員「命がけの逃避行」の現実

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員たちの奮闘があった。発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

逃避行とドイツ降伏・終戦工作

米軍とゲリラの攻撃：フィリピン

マニラに残って銀行業務を続けていた横浜正金銀行、台湾銀行、南方開発金庫（南発）の行員たちは、昭和20（1945）年1月5日から順次、北方のバギオに向けて避難を開始した。途中でゲリラの襲撃を受けたので、バギオから東100キロほどのバヨンボンに落ち着いた。その途中、正金銀行マニラ支店の高島志容支配人がゲリラの攻撃で亡くなっている。

正金銀行と台銀は南発に業務譲渡の契約を結んだものの、バヨンボンでは3行ともに支店を開設して、兵士の預金などの取り扱いを再開した。また軍による現地調達でコメなどの食料が集まる場所には事務所も置いた。日本占領下のフィリピンでは南発の紙幣（南発券）が流通していたので、3行の中では南発が中央銀行的な役割を果たすことになった。

しかし6月に入るとバヨンボンも米軍の攻撃を受けるようになる。「天長節（4月29日）までにマニラを奪還する」とマニラを退去する時に軍が強がっていたのが、恨めしくも思い出される。

その後は他の日本人避難民と一緒に、各自リュックサックを背負って2500メートル級の山々を仰ぎ見ながら歩き続けた。日本で言えば、大雪山系や立山連峰の山麓をさまよう感じだ。幸い温和な現地住民の部落に滞留することができ、物々交換で得た食料や野草などで食いつなぐことができた。

ただ米軍の進行が速かった地域にあった出張所では、行員は逃げる間もなく、または何とか退避しても殉職した者が少なくなかった（表2-7）。

ダバオ、カガヤン、セブの行員は途中で合流し、軍とは別行動となってミンダナオ島山中での逃避を続けた。その最中、カガヤン出張所の行員2名が狙撃に遭って亡くなっている。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」