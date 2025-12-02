「インパール作戦」失敗後、現地の銀行で起きたこと《意外と知らない「太平洋戦争の経済学」》

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

営業拠点の閉鎖と放置：ビルマ

ビルマでは昭和19年7月に、補給が全く不十分な状態で英領インド北東部の攻略を目指した「インパール作戦」が失敗・中止となった。その後英印軍を中心とする連合国軍はビルマの占領域を拡大し、昭和20年5月2日に首都ラングーン（現：ヤンゴン）を奪還している。

正金銀行では当時、ビルマには支店1ヵ所と出張所など13ヵ所を開設していた。ラングーン支店は、第1次大戦末期の大正7（1918）年に開設されていたので歴史はあるが、13ヵ所におよぶ出張所などは全て太平洋戦争勃発後に設置されたものだ。このことからもビルマで正金銀行に期待されていた役割が、戦費・現地調達資金の送金・管理であったことが分かる。

なお開戦時に唯一の営業拠点だったラングーン支店は、ビルマが英国領だったことから開戦と同時にビルマ官憲によって接収された。しかし日本軍の侵攻・ラングーン占領によって、昭和17年4月に再開となる。

ところが戦争末期にはビルマ全土が連合国軍に占領される形勢になってきたので、昭和19年11月から20年2月にかけて出張所などを順次閉鎖し、ラングーン支店も4月30日に債権・債務を南発に移管して閉店された。

南発は紙幣の発券機能を有していたので、移管された債権・債務はインフレを顧みなければ「紙幣増発で清算」することができる。そして実際にそうなった（表1-3）。

ただし最後まで残った出張所4ヵ所の閉鎖は、終戦後の昭和20年12月である。この4ヵ所はビルマ山間部からインド洋沿岸近く、マレー半島と広範囲に点在していた。周囲を連合国軍が占領している、いわば大海の孤島のようなもので、営業を継続したというよりは放置されていたというのが正しいところだ。

なお南発券も現地印刷が検討されていたが、対象地域はインドネシアのみだった。戦況に鑑みると、フィリピンやビルマでは紙幣の印刷などできる状況ではなかった。

