　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53349.90円　　ボリンジャーバンド3σ
52339.93円　　ボリンジャーバンド2σ
51329.97円　　ボリンジャーバンド1σ
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50320.00円　　25日移動平均
49762.00円　　5日移動平均
49450.00円　　2日夜間取引終値
49325.00円　　一目均衡表・転換線
49310.03円　　ボリンジャーバンド-1σ
49303.28円　　1日日経平均株価現物終値
48300.07円　　ボリンジャーバンド2σ
47357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47290.10円　　ボリンジャーバンド3σ
46814.80円　　75日移動平均
45505.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41244.35円　　200日移動平均


株探ニュース