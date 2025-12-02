日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53349.90円 ボリンジャーバンド3σ
52339.93円 ボリンジャーバンド2σ
51329.97円 ボリンジャーバンド1σ
50365.00円 一目均衡表・基準線
50320.00円 25日移動平均
49762.00円 5日移動平均
49450.00円 2日夜間取引終値
49325.00円 一目均衡表・転換線
49310.03円 ボリンジャーバンド-1σ
49303.28円 1日日経平均株価現物終値
48300.07円 ボリンジャーバンド2σ
47357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47290.10円 ボリンジャーバンド3σ
46814.80円 75日移動平均
45505.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41244.35円 200日移動平均
株探ニュース
