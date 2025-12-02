　2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3343.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3434.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3396.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3358.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3358.40ポイント　　5日移動平均
3343.50ポイント　　2日夜間取引終値
3338.33ポイント　　1日TOPIX現物終値
3321.20ポイント　　25日移動平均
3310.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3297.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3283.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3245.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3207.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3202.71ポイント　　75日移動平均
3171.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3136.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2918.11ポイント　　200日移動平均


株探ニュース