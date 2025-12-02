　2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

753.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
740.48ポイント　　75日移動平均
736.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
724.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
718.35ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
716.34ポイント　　200日移動平均
700.64ポイント　　25日移動平均
699.50ポイント　　一目均衡表・基準線
688.20ポイント　　5日移動平均
683.44ポイント　　1日東証グロース市場250指数現物終値
682.93ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
679.50ポイント　　一目均衡表・転換線
677.00ポイント　　2日夜間取引終値
665.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
647.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース