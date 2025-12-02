グロース先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
753.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
740.48ポイント 75日移動平均
736.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
724.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
718.35ポイント ボリンジャーバンド1σ
716.34ポイント 200日移動平均
700.64ポイント 25日移動平均
699.50ポイント 一目均衡表・基準線
688.20ポイント 5日移動平均
683.44ポイント 1日東証グロース市場250指数現物終値
682.93ポイント ボリンジャーバンド-1σ
679.50ポイント 一目均衡表・転換線
677.00ポイント 2日夜間取引終値
665.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
647.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
