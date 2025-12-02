·ÐºÑÂÐºö¤â³°¸ò¤â¤Þ¤ë¤ÇÅ¸Ë¾¤¬¤Ê¤¤¡Ä°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ëÁÇ¼Á¡×
¸«¤«¤Í¤¿ËãÀ¸¤¬Å£¤ò»É¤·¤¿¡ª
¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µÁíÍý¤¬ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¼Â¹ÔËÜÉô¡×¤Ï¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¡×¤Ë°áÂØ¤¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï´ßÅÄ»á¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤Æ³°¤·¤¿¡£´ßÅÄ»á¤Ï°ú¤Â³¤ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ¿´Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢½é²ñ¹ç¤Ç²¿ÅÙ¤â¡Ø¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Êµì´ßÅÄÇÉµÄ°÷Èë½ñ¡Ë
¹â»Ô»á¤Î¶¯°ú¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤Ï¡¢µÄ°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤Î²¼¡¢Í½»»¤Ð¤«¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¡Ë¤µ¤ó¤â¸«¤«¤Í¤¿¤Î¤«¡¢ÇÉÈ¶¤Î²ñ¹ç¤Ç¡ØÃ±¤ËÍ½»»¤ò¤¤¤¯¤é¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¬À©²þ³×¤â¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¯ºö¤òÎý¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢À¯ºö¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤âËãÀ¸¤µ¤ó¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤ÎºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ïµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ÀÎ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÏµëÉÕ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºâ¸»¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ïºâ¸»¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥Þ¥°ìÊÕÅÝ¤À¡£µìÆó³¬ÇÉ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤¬Ã²Â©¤¹¤ë¡£
¡ÖÊüÌ¡ºâÀ¯¤À¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤Ï¿Ê¤ß¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Êª²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¹ñÌ±¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ðº£¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡Ä
¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´íµ¡¤ò¼«¤é¾·¤´ó¤»¤¿¡£ÆüÃæ³°¸ò¤À¡£¹â»Ô»á¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÅúÊÛ¤·¡¢¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤Î¸ø¼°²ñÃÌ¤Ï³ð¤ï¤º¡¢²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö10·î¤ÎAPEC¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÁíÍý¤ÏÂæÏÑ¾ðÀª¤Ø¤Î²ðÆþ¤È¤â¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ä¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£ÊÆ·³¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤ÎµìÆó³¬ÇÉÃæ·øµÄ°÷¡Ë
¹â»Ô»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Î»ýÏÀ¤ò³«ÄÄ¤·¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡£
¡Ö¤â¤·Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂçÂÇ·â¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤È¹â»Ô»á¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¿ÆÂæÏÑÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ¹ñ¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£µìÆó³¬ÇÉÃæ·øµÄ°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹»³𥙿Á°´´»öÄ¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï´ßÅÄ¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿¿¹»³¤µ¤ó¤ò´³¤·¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿¹»³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤âº£¤ÏÌò¿¦¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÏÆó³¬¡Ê½ÓÇî¡Ë¤µ¤ó¤ò´´»öÄ¹¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤³¤¦¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö±¦Àû²ó¡×¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈ¼Î·¡¦¸øÌÀÅÞ¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áªµó¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÊªËÜ°Ì¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¡¢Áªµó¶è¤´¤È¤Î¶¨ÎÏ¤â¤ä¤á¤ë¤è¤¦¸øÌÀÅÞ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸øÌÀÅÞÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡Ö½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤Î1³äºï¸º¡×¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°Ý¿·¤ÏÈæÎã¤ò50µÄÀÊ¸º¤é¤¹¤è¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÎµÄÀÊ¤¬Â¿¤¤¸øÌÀÅÞ¤È´°Á´¤Ë¼ê¤òÀÚ¤ì¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤Îºï¸º°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÇ¼ÆÀ´¶¤ÎÆÀ¤é¤ì¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£³Ø²ñ¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÅÞÆâ¤ÎÉÔËþÊ¬»Ò¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
Áªµó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤âÃç¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î¼þ°Ï¤ÏËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤äÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¸øÌÀÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤È¤È¤â¤ËÁªµó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤ÏÀ¯¼£´Ñ¤¬°ã¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¶ìÏ«¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â»ÔÂà¿Ø¸å¤À¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤Ò¤È¤¿¤Ó²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÉÔËþÊ¬»Ò¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¹â»Ô¤ª¤í¤·¡Ù¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤áÀ¶ÂùÊ»¤»ÆÝ¤ß¡¢¹Í¤¨¤Î°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤â¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸«¤«¤Í¤¿ÎÎÂµ¤¿¤Á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¹â»Ù»ýÎ¨¤¬¹â»Ô»á¤Î¼ª¤òºÉ¤°¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ¹Ï·¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤À¡£
