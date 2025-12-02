「なんか距離ある…？」男性の恋心を一気に冷ます“無意識の態度”
気になる彼といい感じだったのに、急に距離を置かれてしまった経験はありませんか？
実はその理由、あなたが“無意識のうちにやってしまっている態度”にあることが多いんです。
そこで今回は、男性の恋心を一気に冷ます“無意識の態度”を紹介します。
薄いリアクション
「へぇ」「そっか」など、淡々とした返事が続くと、男性は「楽しくないのかな」と不安になります。
男性は好きな女性に“笑ってほしい”“興味を持ってほしい”と思って話しているもの。
完璧に理解できなくても「それ面白いね」「もっと聞きたい」といった前向きな反応が大事です。
スマホばかり見ている
会話の途中で無意識にスマホを触る癖、つい出てしまう人は要注意。
男性はこれを「自分に興味がないサイン」と受け取りやすく、恋心がしぼんでしまいます。
通知が気になっても、デート中は一度伏せておくほうが好印象です。
頼らずに何でも一人で完結してしまう
自立しているのは素敵ですが、なんでも一人で対処してしまうと、男性は「僕は必要ないのかな」と感じてしまいます。
「これどう思う？」「少し手伝ってくれる？」など、小さな頼り方でもOK。
男性は“必要とされる”ことで、女性への気持ちがますます強くなるものです。
小さな気配りやリアクションが恋の行方を大きく左右します。
今回挙げた行動は無意識でしがちですが、目の前の男性にきちんと向き合うことを意識していきましょう。
