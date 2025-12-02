修斗初代ヘビー級王者であるエンセン井上の頭を後ろから叩き、大騒動の発端となっていたブレイキングダウンの“悪童”が、謝罪要求に対して“まさか”の発言。溝口勇児COOが「謝れよ！」と大激怒する事態に発展した。

【映像】溝口COOを激怒させた悪童レオの振る舞い

12月1日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown18』（14日、さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ）オーディション最新回の模様が公開。初回は“悪童”レオに突然頭を叩かれ、激怒するエンセン井上が「10年前だったらブレイキングダウン終わってる」と通告するなど、不穏な空気となる幕開けだった。

今回は、事態を収拾させるべく、COOの溝口勇児が舞台裏でエンセンと話し合うところから動画がスタート。改めてオーディション会場に戻り、溝口が「敬意に欠けた行動を取ってしまったことを申し訳なく思っています」と謝罪。「レオもちゃんと謝ってほしい」と促すも、レオは無表情のまま。

そして放った言葉が「いや、俺は謝る気ないっすね」と、まさかの返答。溝口の表情はみるみるうちに怒りに変わっていき「お前謝れよ！空気読めよ！」と怒鳴りつける。それでも「謝んないです。俺も（以前）やられてるんで」と折れないレオ。エンセンは不敵な笑みを浮かべている。

それを聞いて、居ても立っても居られなくなったのはエンセン率いる「TEAM大和魂」の岡田仁。朝倉に対し「俺がリングに上っていいですか？（レオと）体重一緒なんで。自分の大将やられてるんで」と敵討ちのために立ち上がる。だが、レオと当初試合をする予定だった“大阪のトラッシュドランカー”ボクが納得行かず、最終的には岡田とボクがレオの対戦相手をかけてスパーリングすることに決定。

どちらも流血するという壮絶な殴り合いとなった二人の試合は、延長でボクが勝利し、「これがホンマの男じゃ」とレオに改めて対戦要求し、一連のトラブルは何とか落ち着きを取り戻したようだった。