肩まわりが軽い！細見えする！お腹ぽっこりまでケア【ラク痩せが叶う】簡単エクササイズ
「肩まわりが重い」「上半身が丸く見える」「お腹が前に出てきた気がする…」。そんな“大人世代あるある”をまるっとケアできるのが、ピラティスの簡単エクササイズ【アームサークル】です。肩関節の可動域を広げて動きの鈍さを解消しながら、お腹のインナーまで強化できるため、実は“細見え”も“お腹痩せ”も同時に叶う優秀エクササイズ。今日から上半身の若返りを始めてみませんか？
大人世代が「肩まわりの重さ」で老けて見える理由
40代を過ぎると、肩まわりの動きが落ちやすく、腕が上がりにくい・背中が丸まりやすいといった違和感が増えていくはず。これは、肩関節を支える筋肉が硬くなり、可動域が狭くなることで起こるものです。
アームサークル
（１）仰向けになって両腕を天井に向け、両脚を床と水平に持ち上げる
▲テーブルトップポジションと呼ばれる体勢です
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら肩関節を意識して両腕をゆっくりと床に下ろしていく
▲腹筋と体幹を意識して、お腹を常に凹ませておくイメージです
（３）息を吐ききったところで、両腕が床と水平になるところまで持っていき、息を吸いながら（１）の大勢に戻る
▲腹筋と体幹を意識して、お腹を常に凹ませておくイメージです
５回を目標に繰り返し行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中をしっかり床に付けて、腰を浮かさないこと」、「両脚の位置を動かさないこと」の２つがポイント。特に両腕を下ろす際に、両脚が下がったり、両脚が上半身の方に倒れてしまったりしやすいので、注意してくださいね。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
