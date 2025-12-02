天才オンナ詐欺師vs犯罪集団の凶悪ボス…フィリピンで起きた日本人犯罪者たちの「恐ろしき攻防」

2025年10月7日夜、フィリピンの首都・マニラから南へ約100km離れた田舎町・キャンデラリアで大捕物があった。逮捕されたのは、日本人詐欺グループのリーダー・岩本三矢子容疑者（34歳）。現地では「アスカ」の名で知られていた人物だ。100キロの巨漢にして、「詐欺の天才」と称された話術の持ち主。特殊詐欺を働き莫大なカネを巻き上げた女詐欺師の正体に気骨のジャーナリストが迫る。

前編記事『「詐欺の天才」と呼ばれた女がフィリピンで逮捕…！100キロの巨漢シングルマザーが月に１億円を稼ぎ出した「驚異の話術」』より続く。

JPドラゴンのボスとの攻防

戻ってきた詐欺の天才は、再び組織に莫大な利益をもたらした。売り上げの良い日は、仲間を連れて深夜まで遊んだ。アスカは酒もタバコもギャンブルも大好き。スロットやバカラに、大金をつぎ込んだ。

「子供はベビーシッターに預けっぱなしですよ。母親という感じではまったくなかった」（アスカを知る関係者）

派手に遊ぶアスカを煙たがるメンバーもいた。すると彼女は、メンバーを高級レストランに連れ出す。8人分の飲食代が25万円を超えた時もあったが、アスカが全額負担した。メンバー全員に10万円を「お年玉」として配ったこともある。そうして人心掌握し、女王として君臨した。

しかし次第に、JPドラゴンのボスである吉岡竜司と取り分でもめるようになる。「かけ子」の報酬は箱の売り上げの5％であるのに対して、吉岡は40〜60％。組織全体に不満はくすぶっていたが、皆、反逆者を容赦なく制裁する吉岡を恐れて黙っていた。

だが、アスカは違った。2023年春、親しいメンバー6人に声をかけて、組織から脱走したのだ。

アスカ不在は収入の激減を意味する……吉岡は必死にアスカを探した。「戻ってこなければ殺す」と触れ回った。筆者は、吉岡からアスカ探しを依頼されたフィリピン人の探偵に会ったことがある。

「ボス（吉岡）に言われて、アスカが立ち寄りそうなコンビニで24時間立ち続けて張り込みをしました。気の遠くなるような作業でした」

アスカは今年10月に逮捕されるまで、少なくとも4ヵ所潜伏先を変えていた。場所を特定されないようにメンバーの外出を制限し、JPドラゴンの仲間とも連絡しないように管理した。

収容所で吉岡と一緒に

そんな警戒心の強かったアスカが逮捕されたのは、筆者の情報によるところが大きい。今年6月、筆者はアスカの子供のベビーシッターを務めるフィリピン人を突き止めた。追跡取材をし、キャンデラリアにアスカグループのアジトを発見。フィリピンの入国管理局に通報した。そして10月、同局からアスカ逮捕の一報が届いたのだ。

アスカこと岩本三矢子容疑者は、フィリピン入国管理局の収容施設、通称「ビクタン収容所」に入れられた。そこにはかつてのボス、吉岡竜司も収容されている。

ちなみに、アスカの子供は日本大使館を通じ、日本にいるアスカの身内に引き渡されることになったようだ。

今後、アスカは日本に移送されることになる。その天才的な手口は、来る裁判で明らかになるだろう。 （文中敬称略）

【あわせて読む】『裏切れば警察に密告…！すでに10人ほどが殺されている…！ルフィの黒幕「ＪＰドラゴン」の異常すぎる「暴力支配」をすべて明かす』

「週刊現代」2025年12月8日号より

【あわせて読む】裏切れば警察に密告…！すでに10人ほどが殺されている…！ルフィの黒幕「ＪＰドラゴン」の異常すぎる「暴力支配」をすべて明かす