加藤ローサが婚活女子役で主演！ ドラマ『婚活バトルフィールド37』来年1.9スタート 共演に3時のヒロイン・福田麻貴
加藤ローサが主演、3時のヒロイン・福田麻貴が共演するドラマ『婚活バトルフィールド37』が、テレビ東京系にて、2026年1月9日より毎週金曜24時12分に放送されることが決定。加藤＆福田のウェディングドレス姿を含む役ビジュアルも解禁された。
【写真】加藤ローサ演じる主人公・赤木ユカ 原作キャラも！
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画。
株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった―。
アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディーを連続ドラマ化。理想と現実、プライドと焦りの真ん中で、彼女たちはどう戦うのか―。婚活戦場でもがきぶつかり合い、時に手を取り合う姿が映し出される。
主演を務めるのは、本作がテレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ。本作で演じるのは派遣社員として働く37歳の独身女性・赤木ユカ。容姿端麗で自他ともに認める美人だが、自己肯定感が異常に高く、理想は“高収入イケメンとの結婚”。婚活パーティー・アプリ・街コン・代理婚活まで、あらゆる戦場に飛び込んでいく。失敗しても立ち上がるタフさと、時折見せる素直さが愛おしい“最強の勘違いヒロイン”を加藤が迫力満点に体現する。
赤木の前に現れる“こじらせ理論派”・青島智恵子役には、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴。福田が演じる青島は、赤木と同じく37歳で、婚活歴8年の大ベテラン。かつては経済産業省に勤めていた元キャリア官僚という異色の経歴を持ち、婚活を合理的に分析。感情で突撃する“勘違いヒロイン”・赤木とは正反対に、データと理屈で戦場を分析する“理論派”でありながら、恋愛偏差値はゼロ。赤木とは水と油の存在として、物語のもう一つの軸を担う。
また、赤木ユカ（加藤）と青島智恵子（福田）の役写真も解禁。ウエディングドレス姿の2ショットは、夢見るような笑顔の赤木と、冷静な真顔を崩さない青島という、2人の対照的な表情が印象的な一枚。あわせて、赤木の「勝負デート服」と青島の「機能性オフィス服」というソロカットも公開。日常の装いからも見てとれる、正反対な2人のキャラクターも見どころだ。
加藤は「婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら『今の時代はこんなことになっているの!?』と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです」とコメント。
福田は「原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです」と意気込んでいる。
原作者の猪熊は「原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います」とコメントしている。
ドラマ『婚活バトルフィールド37』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時12分放送。
加藤、福田、原作者、チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■加藤ローサ／赤木ユカ役
ドラマ『婚活バトルフィールド37』に、赤木ユカ役で出演させていただきます。赤木は、元彼への未練に蓋をして婚活の世界へ飛び込む37歳女性です。婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら「今の時代はこんなことになっているの!?」と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです。青島がそばにいるので今のところ安心です！
■福田麻貴（3時のヒロイン）／青島智恵子役
ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります。そして私が演じる青島は、いうならば“データ婚活”の女！歩く婚活辞典。婚活AI。オファーを頂いたとき、まずはこんないい役を任せて頂けることがすごく嬉しかったのと、自分と共通点の少ない役を演じるのが初めてなので、とてもワクワクしました！ 原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。
強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです。
■原作：猪熊ことり
『婚活バトルフィールド37』がドラマ化されて大変嬉しいです。
ほとんどの方が原作を知らないと思うので説明いたしますと、原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います。またドラマ化にあたり素敵な俳優さん達と脚本家さん、制作の方々に恵まれました。
本作は非常に幸運です。ドラマの放映を楽しみにしております。
■番組チーフプロデューサー 木下真梨子（テレビ東京 ドラマ室）
人生には進学、就職、結婚…と大きな選択をせねばならない場面が多々あります。その中でも結婚するか？しないか？するなら、その相手は誰なのか…？選択肢が増えている昨今、出会いの手段、結婚制度の捉え方、そして家族の形は多種多様で自由になってきました。自由だからこそ、難しい。私自身、30代半ば頃に「結婚したいか？仕事はどうするの？この先、誰かと一緒に生きていくってどういうこと？」とぼんやりと考えることがありました。
そんな時に読んだのが猪熊ことり先生が書いた原作漫画でした。主人公の赤木が私と同じように漠然としたイメージだけで、果敢にも婚活に足を踏み入れ、「結婚とは何か…？」を少しずつ感じ取っていく姿はまさに同志が戦う姿を見ているようでした。時に辛辣。けれど、赤木と青島の婚活バトルには爽快さがある。それは、赤木には赤木の正義があって、悩みながらもブレずに、不器用に前に進んでいく姿の愛おしさからくるものだと感じます。そんな原作の良さを最大限に引き出せるドラマを目指していきたいと思っています。
今回、赤木を演じるのは加藤ローサさん。初めてお会いした時に、その笑顔の破壊力に胸を撃ち抜かれ、クルクルと変わる表情の豊かさは赤木そのものだと感じています。どんな赤木になっていくのか、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います。
そして、赤木と共に婚活の最前線で戦うのが婚活歴8年の青島です。青島は現実社会にいたら、中々のクセの強い人間です。そんな青島を演じていただくのは3時のヒロイン・福田麻貴さん。青島のシニカルな表情がとても似合っていて、普段のイメージとは全く違う福田さんを見ていただけると思います。
それ以外にも赤木と青島を揺さぶる男性陣や個性豊かなキャラクターがたくさん登場する本作をぜひ楽しんでいただけたらと思います。
【写真】加藤ローサ演じる主人公・赤木ユカ 原作キャラも！
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画。
株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった―。
主演を務めるのは、本作がテレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ。本作で演じるのは派遣社員として働く37歳の独身女性・赤木ユカ。容姿端麗で自他ともに認める美人だが、自己肯定感が異常に高く、理想は“高収入イケメンとの結婚”。婚活パーティー・アプリ・街コン・代理婚活まで、あらゆる戦場に飛び込んでいく。失敗しても立ち上がるタフさと、時折見せる素直さが愛おしい“最強の勘違いヒロイン”を加藤が迫力満点に体現する。
赤木の前に現れる“こじらせ理論派”・青島智恵子役には、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴。福田が演じる青島は、赤木と同じく37歳で、婚活歴8年の大ベテラン。かつては経済産業省に勤めていた元キャリア官僚という異色の経歴を持ち、婚活を合理的に分析。感情で突撃する“勘違いヒロイン”・赤木とは正反対に、データと理屈で戦場を分析する“理論派”でありながら、恋愛偏差値はゼロ。赤木とは水と油の存在として、物語のもう一つの軸を担う。
また、赤木ユカ（加藤）と青島智恵子（福田）の役写真も解禁。ウエディングドレス姿の2ショットは、夢見るような笑顔の赤木と、冷静な真顔を崩さない青島という、2人の対照的な表情が印象的な一枚。あわせて、赤木の「勝負デート服」と青島の「機能性オフィス服」というソロカットも公開。日常の装いからも見てとれる、正反対な2人のキャラクターも見どころだ。
加藤は「婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら『今の時代はこんなことになっているの!?』と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです」とコメント。
福田は「原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです」と意気込んでいる。
原作者の猪熊は「原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います」とコメントしている。
ドラマ『婚活バトルフィールド37』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時12分放送。
加藤、福田、原作者、チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■加藤ローサ／赤木ユカ役
ドラマ『婚活バトルフィールド37』に、赤木ユカ役で出演させていただきます。赤木は、元彼への未練に蓋をして婚活の世界へ飛び込む37歳女性です。婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら「今の時代はこんなことになっているの!?」と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです。青島がそばにいるので今のところ安心です！
■福田麻貴（3時のヒロイン）／青島智恵子役
ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります。そして私が演じる青島は、いうならば“データ婚活”の女！歩く婚活辞典。婚活AI。オファーを頂いたとき、まずはこんないい役を任せて頂けることがすごく嬉しかったのと、自分と共通点の少ない役を演じるのが初めてなので、とてもワクワクしました！ 原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。
強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです。
■原作：猪熊ことり
『婚活バトルフィールド37』がドラマ化されて大変嬉しいです。
ほとんどの方が原作を知らないと思うので説明いたしますと、原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います。またドラマ化にあたり素敵な俳優さん達と脚本家さん、制作の方々に恵まれました。
本作は非常に幸運です。ドラマの放映を楽しみにしております。
■番組チーフプロデューサー 木下真梨子（テレビ東京 ドラマ室）
人生には進学、就職、結婚…と大きな選択をせねばならない場面が多々あります。その中でも結婚するか？しないか？するなら、その相手は誰なのか…？選択肢が増えている昨今、出会いの手段、結婚制度の捉え方、そして家族の形は多種多様で自由になってきました。自由だからこそ、難しい。私自身、30代半ば頃に「結婚したいか？仕事はどうするの？この先、誰かと一緒に生きていくってどういうこと？」とぼんやりと考えることがありました。
そんな時に読んだのが猪熊ことり先生が書いた原作漫画でした。主人公の赤木が私と同じように漠然としたイメージだけで、果敢にも婚活に足を踏み入れ、「結婚とは何か…？」を少しずつ感じ取っていく姿はまさに同志が戦う姿を見ているようでした。時に辛辣。けれど、赤木と青島の婚活バトルには爽快さがある。それは、赤木には赤木の正義があって、悩みながらもブレずに、不器用に前に進んでいく姿の愛おしさからくるものだと感じます。そんな原作の良さを最大限に引き出せるドラマを目指していきたいと思っています。
今回、赤木を演じるのは加藤ローサさん。初めてお会いした時に、その笑顔の破壊力に胸を撃ち抜かれ、クルクルと変わる表情の豊かさは赤木そのものだと感じています。どんな赤木になっていくのか、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います。
そして、赤木と共に婚活の最前線で戦うのが婚活歴8年の青島です。青島は現実社会にいたら、中々のクセの強い人間です。そんな青島を演じていただくのは3時のヒロイン・福田麻貴さん。青島のシニカルな表情がとても似合っていて、普段のイメージとは全く違う福田さんを見ていただけると思います。
それ以外にも赤木と青島を揺さぶる男性陣や個性豊かなキャラクターがたくさん登場する本作をぜひ楽しんでいただけたらと思います。