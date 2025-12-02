国分太一問題で露呈した「日テレ”経営”問題」…！テレビ業界「タレント隷属文化の傲慢」と「創造性軽視」の哀れな末路

テレビ界の悪しき慣例

近年相次ぐテレビ局のハラスメント対応の問題は、単なる芸能スキャンダルではなく、放送業界における「経営不在」という構造的課題を浮き彫りにしている。

前編『国分太一のハラスメント問題で浮かび上がるのは日テレの「経営問題」だ…！テレビ局の傲慢が導く日本コンテンツ産業「悲しき未来」』につづき、考えていこう。

フジテレビでは、中居正広氏の性加害疑惑への混乱した対応がスポンサー離反と経営陣交代に発展した。一方、日本テレビは、国分太一氏に対する複数のハラスメント疑惑について、具体的事実を明らかにしないまま番組降板を決定し、事実上の活動停止に至らせた点が大きく異なる。

本来、危機管理や説明責任、人的資本の適切な扱いは経営課題そのものである。それが欠落すれば、組織は自己保身の論理で動き、制作現場の信頼と創造性を損なってしまう。放送内容や制作体制の劣化、国際競争力の低下という現象は、この「経営不在」が生み出した帰結といえる。

にもかかわらず、今回の責任はなぜか日本テレビの経営陣ではなく、国分氏個人に集中的に押し付けられている。ここに、テレビ業界のタレント軽視、ひいては悪しき「隷属文化」の構造が存在しているのではないか。

タレント「囲い込み」というパワハラ

国分氏は、10月23日日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたが、その申立書によれば、彼は自らの行為の一部を認め、謝罪の意志を明確に示していた。しかし、日テレは当該事案の内容を具体的に伝えず、謝罪の機会を与えず、国分氏に説明責任を果たすことを許さなかった。

これは、単なる処分手続きの瑕疵にとどまらず、タレントを「人格を持つ取引相手」として扱わず、「扱いやすい商品」として管理した結果ともいえないだろうか。

仮にそうだとすれば、優越的地位の濫用というべき構造的パワハラにも見えてくる。

そもそも、テレビ業界には「囲い込み」と呼ばれる排他的なタレントコントロール文化が存在することは、様々な業界関係者の発言で指摘されている。

最近では、日本テレビのワイドショーに出演していた料理研究家のリュウジ氏が裏番組どころか、他局への出演を一方的に禁じられた（ディレクターからの口約束とのこと）と証言している。実際に、リュウジ氏が他局の番組に出演したところ降板させられたのだという。また、有名投資家の桐谷広人氏も日本テレビのバラエティ番組で他局出演禁止を言い渡されていたことをXに投稿した。

このような声を踏まえると、テレビ業界はタレントを一人の人間としてではなく テレビ局の所有物として扱おうという傾向があるということだ。

こうした構造的背景が、国分氏の「謝罪させない」「説明させない」「沈黙させる」という扱いにつながっているのではないだろうか。

これは、テレビ局が長期間にわたり蓄積し続けてきたパワハラ文化の一端ともいえるだろう。これこそが、日本のテレビドラマの劣化を説明する鍵でもある。

「創造性を尊重」する企業文化の欠如

タレントを締め付け、制作現場の創造性を萎縮させれば、リスクをとって革新的な表現を追求する文化は育たない。

脚本家や演出家が本来選びたい役者を起用できず、事務所の意向と当面視聴率を取れそうだという安易な配役しかできず、ドラマとしての質の低下を招き、結局、視聴率も取れない結果に陥る。これでは、質の高い作品が生まれないのは当然だろう。

つまり 国分問題はコンテンツ産業の劣化と密接に結びついた経営危機とも呼べるものだと私は考える。

これに対しNetflixは、徹底したオーディション制度とプロデューサー主導の責任体制を敷き、才能の自由競争を成立させている。韓国ドラマも同様に、脚本を最重要視する制作哲学を採用し、人材の発掘と育成に資源を集中させている。両者に共通するのは、人材を敬い、創造性を尊重する文化こそが競争力の源泉であるという当たり前の理解である。

まさに日本テレビの国分問題は、その対極を示したことになりはしないか。

「人を隷属させる経営」は衰退する

この問題はテレビ業界に限られた特殊な現象ではない。「人をどのように扱うか」という経営の質が、組織の競争力を決定づけるからだ。

人材を単なる労働力として安易に配置する組織と、人物の能力と適性を正確に評価し、最適配置によって成果を最大化しようとする組織との間には、今後ますます大きな格差が生まれていくだろう。

これまでテレビ局は、放送免許制度による参入障壁や広告市場の独占構造の上で、高い利益を維持してきた。しかし、NetflixやYouTubeなどのストリーミング・プラットフォームの台頭は、その前提を根底から揺さぶっている。

今や登録者100万人規模のYouTube番組には大企業のCMが流れ、おそらく地上波の1％に相当する視聴効果を生み出している。数人のスタッフで制作される番組が巨大な広告価値を生む構造は、従来の巨大組織モデルがもはや合理性を失っていることを示している。

テレビ局が直面しているのは、コンテンツ競争ではなく、経営能力の競争である。

中居正広氏の問題でフジテレビの第三者委員会報告でも指摘されたように、縦割り組織と権限分散は、問題発生時の意思決定を遅らせ、情報共有を阻害した。職場の階層を減らし、権限と責任を明確化すれば組織は強くなる。その実行を阻むのは、現状を維持したいという組織文化だろう。

「人が足りない」という言い訳もできるかもしれないが、数名で高品質な番組を作れるYouTubeが存在する以上、言い逃れはできないだろう。実際、地上波でYouTubeの映像をそのまま流用する例がある現状は、問題が人手ではなく、組織の意志の欠如にあることを物語っている。

そして問題は、この構図がテレビ局だけではないということだ。大学も、病院も、日本社会全体で「経営」が欠落している。

欠落した「経営」を取り戻すために

本来、経営とは 必要な人材を、必要な場所へ、適切な権限と評価のもとで配置することである。

ところが、例えば、日本の大学では研究と教育に専念すべき教員が入試監督から経理事務までを行っている。また、教官全員の同意が必要な決定事項が多すぎる。

病院の経営は、医師に、彼らしかできない仕事に集中させ、看護師などで対応できる仕事を増やし、事務職員のサポート体制を強化することにある。電子カルテの共有によって、医師の負荷を減らし、医療の質を高めることができるはずである。

どちらも、適切な人材配置という経営の基本を徹底すれば、生産性は向上する。

人を自由にし、能力を最大限に発揮させる環境をつくること。それこそが、組織に求められる経営そのものだろう。

いずれにせよ、国分問題は単なる芸能スキャンダルではなく、日本社会全体が抱えている「人を生かせない組織」への警鐘として、私には響いてきた。

さらに連載記事『サンデーモーニング「関口宏の発言」にうんざり…佐々木麟太郎の「米名門大学進学」を批判する「昭和の空気」が、日本のスポーツをダメにした！』でも日本の問題を扱っているので、ぜひ参考にしてほしい。

【もっと読む】サンデーモーニング「関口宏の発言」にうんざり…佐々木麟太郎の「米名門大学進学」を批判する「昭和の空気」が、日本のスポーツをダメにした！