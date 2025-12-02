【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年12月8日〜12月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月8日〜12月14日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月1日〜12月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の良い所を活かしていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
収入運がアップしそうです。特に自分の才能を使った働き方なら、増やせやすいでしょう。自分を卑下しないと良いです。仕事や公の場では自分の取るべき行動はいつも通りなのですが、周囲に大変そうな人や落ち着きのない人がいます。観察していると楽しめるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
周囲から見ると何でもないことや幼いことでごちゃごちゃしているように見えるかも知れませんが、自分の中では少しづつ理想の形に寄せていけているでしょう。シングルの方は、他者の気持ちを考えられる人との縁や出会いがありそうです、パートナーのいる方は、相手があなた以外の人にダメなところだけを見せています。
｜時期｜
12月8日 環境が好転する ／ 12日9日 繋がりを守る
｜ラッキーアイテム｜
ファミレス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞