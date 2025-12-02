【UNIQLOのショルダーバッグ】が優秀！「ポケットが内外に7個」「厚手の服の上からもOK」

「荷物が多い日や、冬の厚手アウターを羽織る季節でもストレスなく持てるバッグが欲しい」そんな大人のニーズに寄り添ってくれそうなショルダーバッグが、【ユニクロ】から登場している様子。リサーチしたところ、ポケットの配置やストラップの調整幅、撥水加工など、シンプルなデザインに気のきいた機能をしっかり備えたショルダーバッグを複数発見！ それぞれの特徴を押さえながら、おすすめポイントをご紹介します。冬のお出かけの相棒選びに、ぜひチェックしてみて。

スタイリッシュながら機能性付きで頼れそう！

【ユニクロ】「メッセンジャーショルダーバッグ」\2,990（税込）

ミニマルな見た目ながら、内側には小物を分けて収納できるポケットを2つ備え、バッグの中が散らかりにくい仕様に。外側にはスマホなどを入れられるサイドポケットが付き、必要なものをすぐ取り出せそう。公式サイトによると「バックルストラップを調整することでショルダーバッグ、クロスボディバッグ、ハンドバッグとして使用できる」のだそう。止水ファスナーや撥水加工、ダブルジップで大きく開く構造など、使い勝手にこだわった機能美が光ります。

1泊旅行もOKなサイズ感 & ふっくら素材が嬉しい！

【ユニクロ】「パフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

「ショートトリップに持っていける大容量サイズ」「外側に2つ、内側に2つとファスナー付きポケットが1つ」（公式サイトより）という、普段荷物が多めの人も頼れる存在となりそうなショルダーバッグがこちら。撥水加工付きで、天候が悪い日も安心できそうです。中綿入りのやわらかな素材で、ふっくらとした優しい印象のフォルムもグッド。ミニリング付きで、好みのチャームをつけて楽しむのもおすすめです。

タブレットも収納可！ 7つのポケット付きで使い勝手GOOD

【ユニクロ】「マルチポケットショルダーバッグ」\2,990（税込）

公式サイトで「小分け収納ができるポケットが内外に7個ある、収納力に富んだデザイン」と紹介されている、細かい荷物を整理しやすい構造が特徴のこちら。タブレットも入るスリーブ付きで、ワークシーンにも対応できそうです。ダブルファスナー仕様で左右どちらからでも開閉でき、大きく開くのでA4サイズの出し入れもスムーズにできそう。撥水加工や調整しやすい長めストラップなど、天候や服装に合わせて持ちやすい工夫がされています。

もこもこアウターの上からも斜め掛けしやすい

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

ショルダーにもハンドバッグにもできる調節ストラップで、スタイリングに合わせて持ち方を変えられるのが魅力。さらに公式サイトによると「ショルダーストラップはバックル付きで、厚手の服の上からも着用しやすい」とのことで、冬アウターの日もスムーズに肩掛けできるはず。コンパクトに見えても、広がりやすいマチやポケットを備えており、必要な荷物をきちんと収められそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K