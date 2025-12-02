¡ÉÀ¤³¦°ì¡É¤Îµù¶ÈÂç¹ñ¤«¤é°ìÊÑ¡ÄÆüËÜ¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¡Ö3Ê¬¤Î1°Ê²¼¡×¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
µû¤Î¿åÍÈ¤²¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
»ä¤¿¤Á¤Ïµû¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µû¤Î¾ÃÈñ¹½Â¤¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Îµù¶ÈÀ¸»º¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬2025Ç¯5·î30Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯µù¶È¡¦ÍÜ¿£¶ÈÀ¸»ºÅý·×¡×¡Ê³µ¿ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å»ºÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢¹ç·×363Ëü4800¥È¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ5.1¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Å·Á³Êª¤Ï278Ëü7100¥È¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ4.8¡ó¸º¡£ÍÜ¿£Êª¤Ï80Ëü1200¥È¥ó¤ÇÆ±5.9¡ó¸º¤È¡¢¤È¤â¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·Á³¡¦ÍÜ¿£Êª¤È¤âµû²ðÎà¤ÎÀ¸»º¤ÏÄãÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¸½¾õ¤Ç400Ëü¥È¥ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Îµù¶ÈÀ¸»ºÎÌ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î3ÇÜ°Ê¾å¡¢1282Ëü¥È¥ó¤â¤ÎÀ¸»º¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¸½ºß¡¢²áµîºÇÄãµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤À¡£40Ç¯¤Ç7³ä°Ê¾å¤âÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¾Íè¡¢¹ñ»º¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤µ¤¨¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Çµû¤Î¿åÍÈ¤²¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡½¡½¡£ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÉÔºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡À¤³¦Åª¤Ê³¤ÍÎ»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µù¶Èµ¬À©¤Î¶¯²½¡¢¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¦³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢£Íð³Í¤Ê¤Éµû»ñ¸»¤Î²á¾ê¤Êµù³Í¡¢¤Ê¤É¤¬¿å»º»ñ¸»¤Î¸º¾¯¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
º£¡¢µù¶ÈÀ¸»ºÎÌ¤¬¥É¥óÄì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿åÍÈ¤²¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëµû¼ï¤â¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¸»ºÎÌ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢µù¶ÈÁ´ÂÎ¤Î»º½Ð³Û¤Ï2022Ç¯¤¬1Ãû5747²¯±ß¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î1982Ç¯¡Ê2Ãû9577²¯±ß¡Ë¤Î¤ª¤ª¤à¤ÍÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»º½Ð³Û¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îµù¶È¤Ï¶áÇ¯¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¿åÍÈ¤²¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ëµù¶ÈÂç¹ñ¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢Âç¤¤¯¸åÂà¤·¤Æ¤¤¿¸½¾õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¡£
µù¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÆüËÜ
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¸åÈ¾¤«¤éÊ¿À®¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÇÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¡¢µû¤Î¿åÍÈ¤²¤¬Áý¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦µ»½Ñ³×¿·¤Î·ë²Ì¤À¡£¿©ÎÈÆñ¤Î»þÂå¤Ëµ®½Å¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤Ê¤ëµû¤ÎÀ¸»º¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢µùÁ¥¤¬¼¡¡¹¤È·úÂ¤¤µ¤ì¡¢ÀÇ½¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¤½¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤éµùÁ¥¤¬Âç³¤¸¶¤Ø½Ð¹Á¤·¡¢±è´ß¤«¤é²¹ç¡¦±óÍÎ¤Ø¡Ö¤è¤ê±ó¤¯¤Ø¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµû¤ò¡×¤È¡¢µù¾ì¤òÃå¡¹¤È³ÈÂç¡£1970Ç¯Âå¤Î½é¤á¤Þ¤Ç¡¢µù¶ÈÀ¸»º¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡¢µû¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢70Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ëµù¶È¤ò½ä¤ë´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤äµì¥½Ï¢¤Ê¤É¤¬´ß¤«¤é200¥«¥¤¥ê¡ÊÌó370¥¥í¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¿å°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±è´ß¹ñ¤¬µù¶È»ñ¸»¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë200¥«¥¤¥ê¿å°è¤òÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê200¥«¥¤¥êÂÎÀ©¤¬ÅþÍè¤·¡¢ÆüËÜ¤Î±óÍÎµùÁ¥¤ÎÂ¿¤¯¤¬³¤³°µù¾ì¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹¬¤¤¤½¤Î¤³¤í¡¢¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬ÂçËµù´ü¤ò·Þ¤¨¡¢²¹çµù¶È¤ÎÀ¸»º¤¬Áý¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ï1282Ëü¥È¥ó¤È¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢87Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äµì¥½Ï¢¤ò¤·¤Î¤®¡¢µû¤ÎÀ¸»ºÎÌÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
