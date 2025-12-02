元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、同い年との２ショットを披露した。

２日までにインスタグラムで「菊地亜美さんにお声掛けいただいて、ＭＡＭＡＲＥＡＬＦＥＳに参加させていただきました」とつづって、タレントの菊地亜美との２ショットをアップ。「菊地さんとは実は同い年！テレビでは何度も拝見していましたし、妊娠中はＹｏｕＴｕｂｅで勉強もさせていただいていたのですが、お会いするのは今回が初めてでした 企画、渉外活動、ＭＣなどなど、全てご自身でやられていて、その行動力と実行力に驚くばかり 同い年で、お子さん２人居て、２人目のお子さんはまだ小さいのに、本当にすごい！！」と褒め称えた。

続けて「イベントはたくさんの方が来場していて大盛況 小さなお子さんを連れていらっしゃる方も多く、とても癒されました ぷしゅぷしゅにも会えたー！！！前職でお世話になった方や、出産を担当してくださった産院の先生にもお会いできて、とても嬉しい１日でした」と結んだ。

この投稿には菊池も反応。「貴重な時間をありがとうございました 楽しすぎたので次はランチで笑」とコメントした。他にも「ツーショット凄い」「ぐぅ〜！」「ダブル美女」「かわいいですねぇ」などの声が寄せられている。