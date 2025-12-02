浦和の特別指定登録選手で桐蔭横浜大の肥田野蓮治が、デビュー戦でゴール

浦和レッズの特別指定登録選手で、来季加入内定のFW肥田野蓮治（桐蔭横浜大）が11月30日のJ1第37節ファジアーノ岡山戦（1-0）でデビュー戦ゴールを決めた。

「浦和の未来は明るい」とその将来性に期待する声が早くもあがっている。

スコアレスで迎えた後半27分だった。ピッチ中央で浮き球をピタリと足元に収めたMF中島翔哉がドリブルで運ぶと、右サイドを走っていた肥田野は一気にスピードを上げてDFラインの背後を狙った。中島からの絶妙なスルーパスを受けた肥田野は左足でゴールネットを揺らした。

浦和はこれまでユースチームに所属する選手を2種登録選手として試合に起用したことはあるものの、クラブ外の高校生や大学生で特別指定登録された選手をリーグ戦に起用するのは史上初。当然、特別指定登録選手のゴールもクラブ史上初の快挙に。クラブの歴史に名を残すゴールは、そのまま決勝点となってチームに勝利をもたらした。

Jリーグ公式Xでハイライト動画が公開されると、SNSでは「中島翔哉、異次元すぎた」とトラップもパスもハイレベルだった中島の技術に注目が集まったが、それでも「めちゃくちゃうまい」「浦和の未来は明るい」「浦和の希望」「持たずにすぐ打った判断が良かった」「現役大学生初試合でこの落ち着きはすごい」と肥田野への称賛も多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）