チェ・ジェフンが振り返る元西武・伊東勤コーチとの日々

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、各国がメンバー選考を進めている。12月3日には35人のリスト提出が求められており、本番ではさらに30人まで絞られる。世界一を競う舞台に立ってみたいという欲求は、どの国の選手も変わらない。36歳での初出場を目指す韓国のチェ・ジェフン捕手（ハンファ）もその1人だ。若き日に自らの基礎を作ってくれた、日本人指導者との出会いを振り返ってくれた。

チェ・ジェフンは、11月に東京ドームで行われた日韓戦が初の韓国代表選出だった。第2戦でスタメンマスクを被り、先発した19歳のチョン・ウジュ投手を3回無安打という快投に導いた。所属のハンファでもバッテリーを組む、17歳下の右腕はこう語る。「いつも組んでいるので、僕が何を投げればいいか、何が好きなのかをよく分かってくださっています。いいピッチングができたのはジェフン先輩のおかげだと思います」。固い絆がうかがえる言葉だった。

投手を生かすというプレースタイルは、どこか日本的だ。それもそのはず。日本球界を代表する名捕手と過ごした1年間に「学ぶことばかりで、本当に感謝している」のだという。

高校卒業時にはドラフト指名がなく、2008年に申告選手（日本の育成選手に相当）として斗山ベアーズ入り。軍服務を終えた2012年に出会ったのが、西武の黄金時代を正捕手として支えた伊東勤氏だった。斗山のヘッドコーチに就任した伊東氏は、当時チームの捕手では3〜4番手だったチェ・ジェフンに目をかけた。

「伊東コーチは日本で最高の捕手で、監督でもあった方ですが、レギュラーよりもバックアップ、控え選手のことをとても気にかけてくれたんです。僕たちがうまくなってこそ、レギュラー捕手も楽にプレーできるという考えだったのだと思います」

試合に出られる捕手は1人しかいない。実戦経験が乏しい控え捕手は、いかにして技術を磨けばいいのか。その中で伊東コーチが求めたのは、リードや技術の前に、まず試合に出続けるための体力だった。チェ・ジェフンは「とにかく体力がなければいけないと、基礎的なトレーニングをしましたね。キツかった……」と今でも苦笑い。さらに「何よりメンタルの部分を指導してくださって、僕は変われたんです」とまで言う。NPB通算2379試合出場の名捕手から、何を学んだのか。

ベテランが感じる韓国球界の変化…日本にも「いつか必ず追いつく」

「ミスをしてもかまわない。すぐ次に移らなければいけないというところですよね。一つミスをしてしまっても、次のことを考えるようになって気持ちが揺らがなくなりました。そのおかげでここまで来られたと思っているんです」

この年69試合に出場し、プロの世界でもやっていけるという自信をつかんだ。伊東氏が退任した翌年から出番を減らしたものの、2017年に移籍したハンファで完全に花開く。正捕手の座をつかみ、2020年には打率.301。2021年オフにはFAとなり、5年総額54億ウォン（約5億7700万円）という大金もつかんだ。そして韓国代表のユニホームを着てのWBC出場は、残された大きな夢だ。

「若い頃から代表入りは夢でしたよ。でもうまい選手がたくさんいて……。だからこうして、年をとってから代表のユニホームを着られたのは本当に光栄なんです。最後のチャンスだと思ってやっていますし、何とかWBCまで行ってみたい。後輩には負けないという気持ちでやっています」

韓国代表は、WBCで3大会連続の1次ラウンド敗退に終わっている。そして、プロ選手同士の日韓戦では2015年のプレミア12を最後に、実に10年間勝ちがない。2023年のWBC後には、盛んに敗因が語られた。そのうちの一つが、世界の球速向上の波に取り残されているというものだった。

ただその後の数年で、少しずつ状況は変わりつつある。 今回の代表には、韓国プロ野球で162キロを記録したムン・ドンジュも名を連ねた。チョン・ウジュは、東京ドームで最速154キロを叩き出した。2人と所属チームでもバッテリーを組むチェ・ジェフンは「後輩たちは本当に良くなりましたね」と目を細める。

「以前は150キロを投げる投手が、韓国プロ野球にはほとんどいなかった。でも今回の投手を見てください。若い投手はほとんどが150キロを投げる。今はみんな成長する時期なので、未来は開けていると思います。今は日本と韓国にすごく差があると言う人が多いんですが、いつか必ず追いつくと思っています」

23歳のシーズンに出会った日本の名捕手は、プロ野球の世界で生き抜く知恵と勇気をくれた。来年3月、チェ・ジェフンは再び東京ドームの土を踏むことができるだろうか。遅咲きの名捕手が、大きな夢に挑んでいる。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）