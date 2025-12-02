インスタグラムで報告

女子ゴルフの岩井明愛（Honda）がインスタグラムを更新。先週末の国内女子ゴルフ今季最終戦、JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ（宮崎CC／6543ヤード、パー72）での姉妹コーデに言及すると、反響が寄せられている。

国内女子ゴルフの今季最終戦に双子の妹・千怜（Honda）とともに出場。11月29日の第3日では同組で回った。白のウエアに、青のパンツを合わせたお揃いのコーデでラウンドし、ギャラリーの視線を集めた。

明愛はインスタグラムで「今年の最終戦もちさととまわれて嬉しかったなぁ 1番ホールで幸せだねって話してました」と回想。「今年も沢山の応援と、サポートをありがとうございました」と感謝を述べた。

さらに「3日目、最終日とコラボウェアに気づいてくれたでしょうか？！」と、写真を添えてつづると、ファンも反応。コメント欄には「もちろん！」「最高です」「ツインズのお揃いコーデは最強」「お揃いコーデとても素敵でした」などと反響が広がっている。

今大会は首位から出た鈴木愛（セールスフォース）が2016年以来、9年ぶり3度目のメジャー制覇。通算9アンダーで並んだ岩井千怜とのプレーオフを制し、今季2勝目、通算22勝目を挙げた。



