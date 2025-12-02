元子役で、人気YouTuberのてんちむ（32）が1日までに自身のインスタグラムやXなどのSNSを更新し、「ブラの借りはブラで返すべく、ブラ事業も始めました！」と報告した。



【写真】新商品のため様々な資料を集め、真剣に討議する

てんちむは過去にバストのサイズアップを謳ったナイトブラをプロデュース。YouTubeなどでは、自分の努力のみでバストサイズがアップしたとして商品の紹介や宣伝を行っていたが、2020年に豊胸手術を受けていたことが発覚。それをきっかけに裁判沙汰となり、賠償額は3億8000万円超と報道されていた。それだけに「私は豊胸してブラで色々問題を起こしましたが(しっかり反省した)そのイメージも今回のブラで塗り替えられるようしっかりブラ事業頑張っていきたいと思います」とつづった。「一応言っておきますが、このブラをつけても胸はデカくなりません。ブラのマイナスイメージを塗り替えていきたいと思ってますのでよろしくお願いします」と自虐でアピールした。



今回「ブラ作り、たくさんお時間いただいてしまいましたがDMから要望やリクエストが多かったノンワイヤー、脇高、一段ホック、グラマーサイズetc..いろんな声を反映して、さらに可愛いデザインで作れた自信があります」と反省を元にまじめにブラ事業に取り組んだことを明かした。その集大成をモデルとして自信作を着用し、プロデュースした商品を披露していた。



（よろず～ニュース編集部）