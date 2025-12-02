ラオスを訪問された愛子さま（2025年11月19日、ビエンチャンの日本語パートナーズ受け入れ校にて）／写真：代表撮影・共同通信社

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

12月1日、24歳の誕生日を迎えられた天皇皇后両陛下の長女・敬宮愛子さま。今年は両陛下と共に沖縄や長崎を訪れ、平和への思いを新たにされたほか、能登半島地震の被災地で災害ボランティアの現場を視察されるなど、皇族としての活動を精力的にこなされた。

そして、11月には初の外国公式訪問となるラオスを訪れ、現地で大きな反響を呼んだ。沿道に集まった市民から一斉に響き渡った「ガーム・ラーイ！」、ラオス語で「とても美しい」を意味するその歓声は、地元の人々の率直な祝意の表れであり、来訪への期待値の高さを象徴していた。

SNSが広く浸透するラオスでは、愛子さまご訪問の映像や写真が瞬く間に拡散し、若い世代を中心に“愛子さまフィーバー”とも言える空気が広がった。

そのラオスで、愛子さまと直接言葉を交わす機会を得た、2人のJICA海外協力隊員がいる。

一人は、観光都市ルアンパバーンで伝統舞踊の継承支援や、図画工作などの情操教育に携わる久野純平さん（44）。もう一人は、南部のサワンナケート県で、産科・新生児医療スタッフの技術向上と質の改善に取り組む看護師の小林鈴夏さん（30）。

文化と医療。まったく異なる現場に身を置く2人の証言を重ねると、愛子さまの“素顔”が浮かび上がってくる。

沿道が沸いた愛子さまの伝統衣装姿、“追っかけ”まで現れる

久野さんは懇談の場で、トップバッターのグループとして愛子さまと対面した。

前日には久野さんの勤務地であるルアンパバーンを、愛子さまが訪問され、その時の市民の反応はとても印象的だったと振り返る。

この日、愛子さまは紫を基調としたパービアン（肩掛け布）とシン（巻きスカート）、ピンク色のスア（ブラウス）を着用されていた。ラオスの伝統衣装を着こなされたその姿は、沿道にいる女性たちの感性を直撃した。

ラオスの民俗衣装姿でビエンチャンの「タートルアン大塔」に到着された愛子さま（2025年11月18日、写真：代表撮影・共同通信社）

「『ガーム・ラーイ！』と歓声が上がっていました。日本のプリンセスがラオスの伝統衣装を着てくださったことが、本当に嬉しかったのだと思います」（久野さん）

さらに現地では、愛子さまの“追っかけ”まで現われるほどの盛り上がりだった。

「お姿をひと目見ようと、訪問先に足を運んだ知人が何人もいました。車から降りられた愛子さまに、『愛子さまー！』と声をかけたところ、わざわざこちらのほうを向いて手を振ってくださったり、車の窓を下げてお顔が見えるようにしてくれたりしたそうです」（久野さん）

そんな熱狂を知っていただけに、久野さんは、間近で愛子さまと対面するのが信じられない気持ちだったという。

愛子さまに「活動のほうはいかがですか？」と問われると、久野さんは自身が担当している取り組みを説明した。すると愛子さまは、ラオスの伝統的な踊りが、子どもたちにとってどれほど身近で大切な存在なのかに話を広げられたという。

「愛子さまは『伝統舞踊はラオスの人たちが慣れ親しんでいるからこそ、子どもたちも身近なものとして感じるのでしょうね』とおっしゃっていました。現地の文化の内側にある感覚まで想像されていることが伝わってきました」（久野さん）

愛子さまと直接言葉を交わした久野純平さん（写真右）

さらに久野さんが、10月に海外協力隊がラオスの首相を表敬した場で、隊員の代表としてラオス語でスピーチしたことを伝えると、愛子さまは次のように話された。

「トンルン・シースリット国家主席とソーンサイ・シーパンドン首相とお会いした時に、ラオスにおける海外協力隊の貢献について話が出て、皆様のご活躍について実感いたしました」

国家レベルでの評価をあえて本人に伝える――その心遣いに、久野さんは「胸が熱くなった」と振り返る。

ラオスのパーニー・ヤートートゥ国家副主席（右）主催の晩さん会に臨まれる愛子さま（2025年11月18日、ビエンチャン）／写真：代表撮影・共同通信社

その場が笑いに包まれた「愛子さまの一言」

久野さんが、あえて自分から愛子さまに質問したこともある。事前に宮内庁の担当者に確認をとったうえで、ルアンパバーンの印象を尋ねたのだ。

「昨日1日かけてルアンパバーンにいらっしゃったと伺いましたが、印象はいかがでしたか、と私から質問しました」（久野さん）

これに対して愛子さまは、「ラオスの伝統と歴史が凝縮された美しい街並みで、クワンシーの滝にも行ってまいりました」と丁寧に答えられたという。

その後に続いた愛子さまの一言で、場がふっと和んだ。

「愛子さまが一言、『昨日1日だけの弾丸スケジュールだったんですけれども』とおっしゃったんです。『弾丸』という言葉に、周りの皆さんも一気にその場が和み、笑いに包まれました。私たちルアンパバーン在住者から見ても、あの行程はかなりのハードスケジュールだったので、みんなで『1日だけであれだけ回るのはハードだね』と話していたところでした」（久野さん）

実際、クワンシーの滝に向かうには、ルアンパバーンの市街地から整備が行き届かない山道を、車で1時間は走らなければならない。さらに、直前に訪問された、ラオ・フレンズ小児病院からも、車で40分以上かかるという。土地勘のある久野さんから見ても、「相当な強行軍」だった。

クワンシーの滝では、愛子さまは「想像の何倍も素晴らしく、美しく、迫力ある滝で感激しました」と語り、滝つぼを眺めながら「泳いでみたい」と話されたという。

愛子さまは、小中学生の頃に両陛下と須崎御用邸で静養された折、水泳の練習に熱心に取り組まれたことが知られている。水に親しみ、その魅力をご存じの愛子さまだけに、目の前に広がる滝の迫力に、思わず胸が高鳴られたのかもしれない。

クワンシーの滝で記念撮影される愛子さま（2025年11月20日、ラオス・ルアンプラバン）／写真：代表撮影・共同通信社

久野さんと話された時、愛子さまは最後に、『弾丸スケジュールだったんですけれども、本当に充実した1日でした』ときちんと言葉を結ばれた。ユーモアを交えつつ、公的な場にふさわしい表現でまとめられる姿に、「さすがだなと思いました」と久野さんは振り返る。

丁寧に言葉を受け止められた愛子さまの「傾聴力」

対照的に、看護師の小林さんの活動現場は、ラオス医療が抱える構造的な課題と直結している。ラオスの新生児死亡率は日本の20倍以上。インフラ・医薬品・教育の不足が重なり、低体重児や感染症の赤ちゃんが救われにくい環境が続いている。

「『小さく生まれたから仕方ない』という言葉が、現場では日常的に聞かれます。けれど本当は、救える命がたくさんある」（小林さん）

そのなかで小林さんは、新生児蘇生法の訓練や感染対策の啓発に取り組んできた。その成果として、出生時800グラムの双子が退院できたという、過去に前例のない快挙が生まれた。

この経験を懇談の場で伝えると、愛子さまは目を細めて深くうなずき、「ルアンパバーンのラオ・フレンズ小児病院を訪問した時に、新生児の死亡や事故が多いと聞きました。大切な活動をされていますね」と話されて、共感の思いをしっかり受け止めてくれたという。

「私が言葉に詰まっても、愛子さまは一つ一つに頷きながら聞いてくださって、『親身になって聞いてくださっている』と強く感じました」（小林さん）

ラオ・フレンズ小児病院を視察し、母親らに声をかけられる愛子さま（2025年11月20日、ラオス・ルアンプラバン）／写真：代表撮影・共同通信社

看護師の小林鈴夏さん（左から2番目）

また、愛子さまはラオス産ラム酒「ラオディー」を生産する、在留邦人の経営者との会話では、「ぜひお飲みください」との言葉に、「父と母にも伝えます」と話されていたという。皇室の方が“父と母”というごく自然なことばを使われたことに、小林さんは「温かいご家庭の様子が感じられて、親しみがわきました」と語った。

小林さんの職場でも、愛子さまご訪問の話題は続き、「美しいプリンセス」「伝統衣装の色が素敵」という声に加え、「日本語を学びたい」と口にする若者が増えたという。文化・外交・医療とは別の次元で、愛子さまの存在がラオス社会に“心理的な距離の近さ”をもたらしていた。

文化と医療――異なる現場に共通する、愛子さまの「人へのまなざし」

伝統文化を通して子どもたちの情操教育に携わる久野さんと、救命医療の向上に励む小林さん。両者の現場は大きく違うが、愛子さまの受け止め方には共通点がある。

現地で活動する海外協力隊員の言葉から、支援がどのように実を結んでいるのか、その“手ごたえ”を丁寧に尋ねようとする姿勢だ。伝統文化が子どもたちにもたらす効果への質問、そして医療体制の脆弱さを承知したうえでの理解と共感――そのまなざしは一貫していた。

愛子さまは、「人々や社会の役に立ちたい」との思いから、日本赤十字社に就職された。その理念は、海外協力隊員が抱く使命感と通底するものがある。今回、初めての海外公式訪問で出会った2人の隊員は、異文化で汗を流す存在として、愛子さまにとって“良き指標”にもなったはずだ。

久野さんは「お会いした時、感動して涙をこらえるのに必死でした。ますますファンになりました」と語り、小林さんは「迷ったときには、この日の愛子さまのお言葉を思い返すと思います」と微笑む。ラオスの地で積み重ねられる彼らの活動は、社会の信頼を獲得し、同時に日本の存在感を着実に支えている。

そして愛子さまの今回のご訪問は、ラオス国内での人気を示しただけではない。愛子さまの柔らかな笑顔と人を包み込む姿勢が、海外の人々をも惹きつける普遍的な魅力を備えていることを、日本中が再確認する出来事でもあったと言えるだろう。

筆者：つげ のり子