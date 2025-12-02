富士山が「2年間」も激しい噴火を続けた…「富士五湖」と「青木ヶ原樹海」を生んだ「貞観大噴火」

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

富士山の噴火によって箱根路が開かれた

日本を代表する活火山である富士山。最古の地震や津波の記録があるように、富士山にも最古の噴火記録があります。それは奈良時代末期の781年に起きた噴火です。平安時代に編纂された歴史書である『続日本紀』に書かれています。噴火によって「火山灰が雨のように降った」と書かれていますが、噴火の規模などは不明です。

794年、桓武天皇が平安京（京都府）に都を移し、平安時代が始まりました。以降、数世紀にわたって、富士山は非常に活発な時期に突入します。

平安京に遷都してから6年後の800年（延暦19年）、富士山が噴火します。その後も2年間にわたって断続的に激しい噴火が続きました。このときの噴火は、当時の年号から「延暦噴火」とよばれます。

延暦噴火では、火山灰などの噴出物によって、富士山頂の東南東を通る重要な道路（足柄峠を通る足柄路）が通れなくなってしまいました（図「延暦噴火とその影響」）。

そこで、火山灰を避けるように南側に新たに道路が開かれました。それが箱根峠を通る箱根路です。現在も東海道の本道として受け継がれている箱根路は、富士山の大噴火をきっかけに生まれた道なのです。

大量の溶岩が湖を分断し、青木ヶ原をつくった

延暦噴火から約60年後の864年（貞観6年）、富士山でまたもや大規模な噴火が起こりました。それが平安時代中期の864〜866年にかけて起きた「貞観大噴火」です。貞観大噴火は、有史以来、最大規模の溶岩を流出した噴火です。以後も貞観大噴火をこえる規模の溶岩の流出は起きていません。

貞観大噴火では、富士山の北西の山麓に長さ6キロメートルにわたる長大な割れ目ができ、そこから大量の溶岩が流出しました（図「貞観大噴火による溶岩の流出」）。現在の精進湖登山道付近に開いた割れ目火口から2ヵ月以上にわたって流出したと考えられています。

流出した大量の溶岩は、当時そこにあった森を焼き尽くしたうえで、当時の北麓にあった「剗海」という大きな湖へと流れ込みました。湖は溶岩によってその中央部が埋め立てられて、東西2つの湖へと分断されました。

それが現在の「西湖」と「精進湖」です。この出来事によって富士山の周囲にある主要な湖の数が4つから5つになり、「富士五湖」（本栖湖、精進湖、西湖、河口湖、山中湖）がそろいました。

また、湖に流れ込む前に、溶岩が焼き尽くした範囲は「青木ヶ原溶岩」となりました。この溶岩原（溶岩の平原）に次第に植物が生えて、広大な原生林になったものが「青木ヶ原樹海」です。

青木ヶ原樹海の広さは、約30平方キロメートルにおよびます。広大な溶岩原をつくり、湖の大部分を埋め立てたわけですから、当時流出した溶岩がどれほど多かったのかがわかります。

当時の噴火のすさまじさは、平安時代の歴史書のひとつである『日本三代実録』に記録されています。そこには、溶岩が湖に流れ込んだことによって、水が熱せられて湯のようになり、そこにいた魚や亀はすべて死滅したと書かれています。また、多くの農家が溶岩に埋もれて被害に遭ったことや、溶岩が湖に流れ込む前には激しい地震や雷雨、煙霧が発生したことなども書かれています。

貞観大噴火から1100年以上が経過した現在、樹海の地表には溶岩の流れを示す「溶岩じわ」や「溶岩樹形」が多数残っています。さらに地下をマグマが通った「溶岩チューブ（溶岩トンネル）」も見られます。

溶岩の表面は早く冷えて固まる一方、内部はまだ高温で溶けているために流動を続けます。そうして内部の溶岩が流れ出て、空洞となって残った地形が溶岩チューブです。「溶岩洞窟」としても有名な富岳風穴や鳴沢氷穴などはこうしてできました。

剗海を埋め立てた溶岩の坑井掘削

2002年、剗海を埋め立てた溶岩の坑井掘削がおこなわれました。その結果、青木ヶ原溶岩のマグマの総量は14億立方メートルであることが判明し、富士山の歴史時代の噴火では最も多量のマグマを噴出した噴火であったことが判明しました。

その後、富士山の北麓では平安時代の10〜11世紀にも割れ目噴火が起こり、溶岩が大量に流れ出しました。平安時代の937年に噴出した剣丸尾第一溶岩の最大のものは、20キロ下流の山梨県富士吉田市まで流れています。実はこの時期には北麓だけでなく南麓でも噴火が起き、おそらく南北の火口が同時に活動したのではないかと考えられています。

ちなみに、2021年3月に改訂された「富士山ハザードマップ（災害予測図）」では、想定される最大の溶岩噴出量が13億立方メートルとして計算されました。この量は貞観大噴火の噴出量が基準になっており、「溶岩流の可能性マップ」では、「大規模（13億立方メートル）」「中規模（2億立方メートル）」「小規模（2000万立方メートル）」の三段階に区分して図示されています。これによって溶岩流に伴う被害地域と到達時間を確認することができます。

富士山は、火口によって、北西と南東（1707年の宝永噴火）とで異なるタイプの噴火をしてきました。将来の噴火に対しては、北⻄と南東の両方の側火口に対して準備・警戒が必要です。

