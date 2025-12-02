75歳の元TSMC幹部役員の突然の動きに台湾が騒がしい。主人公はTSMCの研究開発の「レジェンド」と呼ばれる羅唯仁前上級副社長。7月にTSMCを退任した彼がわずか3カ月で米インテルに転職し、台湾では技術流出疑惑が大きくなっている。

TSMCは先月25日、羅前副社長を機密流出と競業禁止違反を理由に告訴した。台湾当局も足早に動いた。台湾検察は翌日には、羅前副社長の自宅を家宅捜索し、裁判所は株式と不動産などの資産を凍結した。TSMCは「彼は昨年3月に戦略企画責任者へ席を移した後も研究開発担当者らと会議を開き技術開発動向を点検した。リタイア準備に向け法律顧問と行った面接では退社後に学術機関に行く予定だと話していた」と主張した。

台湾当局は羅前副社長が2ナノ（ナノは10億分の1）プロセスの機密を持ち出してインテルに渡したとみて国家保安法違反容疑を適用して捜査している。2ナノは半導体ファウンドリー（委託生産）業界で最先端の超微細工程で、TSMC、サムスン電子、インテルは量産歩留まりを高めるため激しく競争している。インテルは声明を通じ「根拠の全くない疑惑にすぎない。第三者の機密情報や知的財産の使用や移転は厳格に禁止している」と明らかにした。

インテルの反論にも台湾の衝撃は大きい。台湾紙科技新報は「忠臣が反逆者に急変した」としながら指摘した。羅前副社長はインテルで18年間勤めた後、2004年に台湾に戻りTSMCで21年にわたり研究開発を総括した。24時間3交代研究開発プロジェクトである「ナイトホークプロジェクト」を率いてTSMCがサムスン電子を再び追い越すのに決定的な役割をした。

台湾では過去にTSMCの研究開発役員だった梁孟松氏がサムスン電子に転職した事例が再び議論され「技術流出のトラウマ」が広がる雰囲気だ。2009年にTSMCを退社した梁氏は転職禁止期間の2年が過ぎるとすぐサムスン電子に合流し、サムスンが2014年に世界で初めて14ナノFinFETプロセスを開発しアップルのiPhoneの契約を受注するのに核心的役割をしたという。

興味深いことに、サムスン電子の躍進に切歯腐心したTSMCに反撃の足がかりを用意したが羅前副社長の「ナイトホークプロジェクト」だった。台湾紙工商時報は「羅氏の歩みは梁氏の事例ととても似ている。2人とも退社後は学界に進むとしたが競合会社へ向かい、昇進挫折で会社に不満を抱いていた」と指摘した。

半導体覇権競争と人工知能（AI）半導体成長が続き人材確保競争は今後もさらに激しくなるものとみられる。フィナンシャル・タイムズは羅前副社長のインテル入りについて「先端半導体製造競争が地政学的圧力によりさらに激しくなっていることを見せている」と分析した。

韓国半導体工学会のシン・ヒョンチョル会長は「歩留まり改善のような核心工程技術は試行錯誤が蓄積されなくてはならないノウハウの領域。最先端半導体チップをどれだけ速く多く生産するかにより企業の命運が左右されるだけに核心研究開発人材をめぐるセキュリティリスクが大きくなっている」と話した。

東亜大学電子工学科のシム・デヨン教授は「最近半導体産業が急成長している中国のエンジニア獲得の動きは脅威的。社員の処遇をはじめ研究環境を持続的に改善する企業の努力が必要だ」と話した。