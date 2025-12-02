5年連続赤字の日本トイザらスの「厳しい現実」…伸び続けるおもちゃ市場の波に全く乗れていなかった

巨大ECサイトを運営するアマゾンの影響で、これまで多くの小売店が閉店の憂き目に遭ってきた。その最たる事例としてたびたび語られるのが、米国トイザらスの倒産だ。

日本の民事再生にあたる「チャプター11」を2017年に申請したものの、再建に失敗し、2018年には全店舗が閉店。現在は店舗運営を徐々に復活させているが、最盛期には及ばない。

しかし、当時の決算書を改めて精査すると、“トイザらス殺し”の真犯人が浮かび上がってくる。

前編記事〈《店舗数879→0》全店舗が消滅…米国トイザらスを殺した犯人はアマゾンではなかった〉で、その詳細を解説している。

では、生き残った日本トイザらスの現状はどうなっているのか。

『決算分析の地図 財務3表だけではつかめないビジネスモデルを視る技術』の著作もある株式会社ファインディールズ代表取締役の村上茂久氏が、徹底分析する。

米国トイザらスの全店舗が消滅

負債過多でチャプター11の申請を余儀なくされたトイザらス。以下ではその後の動きを簡単に振り返ります。

まずチャプター11とは簡単に言うと、会社が倒産を避けながら再建を目指すための「再生型の破産手続き」のことを言います。すなわち、会社が資金繰りに行き詰まっても、すぐに清算、つまり会社をたたむのではなく、裁判所の保護のもとで経営を続けながら再建計画を立てる制度です。日本で言うところの「民事再生法」に近い制度です。

トイザらスは2017年にチャプター11を申請し、当初は再建を目指していました。

しかしながら、債権者との調整が難航し、最終的には2018年に清算へと移行しました。結果として、アメリカのトイザらスの店舗735店舗を閉じることになり、70年近い歴史を終えることになりました。

2017年1月時点ではアメリカ国内に879店舗もありました。そこから徐々に減らしていき、最終的には残りの735店舗をすべて閉じることになったと考えられます（図表1を再掲）。

ただ、アメリカ国内の店舗は閉じることになりましたが、アジア事業はまだ好調でした。そのため、破産手続きの過程において、トイザらスに融資していた金融機関や投資ファンドで構成されるTaj Noteholdersが、担保権を実行するに至りました。

その結果、トイザらスが保有していた資産のうち、特に利益を上げていたアジア事業（日本・香港・シンガポールなど）を債務弁済の一環として取得したのです。

日本トイザらスは事業を継続

破産裁判所は2018年12月、このアジア事業の売却を承認し、総額約7億6,000万ドルで譲渡が完了しました。譲渡先は先述したTaj Noteholdersと香港の流通大手Fung Retailing Groupを中心とする「Fung Fund」で、彼らによる共同出資体制がとられることになりました。

2018年11月の公式発表によると、アジア事業の持株会社（Toys “R” Us Asia Ltd.）の株主構成はTaj Noteholdersが約79％、Fung Retailingが約21％となっています。

これにより、日本トイザらスを含むアジア各国のトイザらスは、アメリカの本社から独立した資本構造のもとで事業を継続することになりました。

このような経緯で、アメリカ本体のトイザらスは清算されたものの、アジア事業の一部だった日本の事業は、引き続き継続することになったのです。

一方で、アメリカ本体に残された商標・ブランドなどの知的財産は、別ルートで再編されました。2019年1月、破産財団の資産を引き継ぐ形で新たに設立されたのがTru Kids Inc.です。Tru Kidsは、トイザらスおよびベビーザらスの商標権や、マスコットなどの知的財産を保有し、ブランドライセンスの管理を担う会社として発足しました。

さらに2021年3月には、WHP GlobalがTru Kidsの支配持分を取得しました。これにより、トイザらスおよびベビーザらスのブランド権はWHP Globalの傘下に移り、ライセンスビジネスを中心にグローバル再建が進められています。

このように、チャプター11後のトイザらスは、運営事業（アジア）とブランド資産（IP）に分離され、それぞれ異なる投資家によって引き継がれました。

米国では実店舗が一度姿を消した一方、アジア事業の傘下にある日本の日本トイザらスが現在も事業を継続しています（なお、米国トイザらスは全盛期に及ばないものの、現在再び実店舗を構え始めています）。

トイザらスとマクドナルド

これまで見てきたように、米国本体のトイザらスは清算になったものの、アジア事業は代わりの株主に引き継がれ、傘下の日本トイザらスは現在も事業を継続しています。

以下では、日本トイザらスの歴史を簡単に振り返るとともに、現在の状況を財務の視点から見ていきましょう。

日本トイザらスは、元々は日本マクドナルド設立に携わった藤田田氏が、1989年にアメリカのトイザらスと提携して設立したフランチャイズチェーンに端を発しています。その後、順調に事業を伸ばし、2000年4月に上場。

上場直前期の売上高は1,153億円で、初値時価総額は1,716億円にもなりました。その後、2009年にアメリカのトイザらス本体の子会社によるTOBを通じて、2009年12月に非上場化します。

非上場前は、日本マクドナルトが日本トイザらスの株式の13%超を保有しており、両者は小売店事業に関して専門知識やノウハウの提供を行う契約を結んでいました。

しかしながら、日本トイザらスがこの契約を2006年に解約したことで、両社の関係性は悪化し、訴訟問題にまで発展しています。そうした中、アメリカのトイザらス本体がガバナンスの安定性や筆頭株主確保を理由に日本トイザらスをTOBするに至ったのです。

その後、アメリカ本体はLBOの負債によりチャプター11への申請となり、最終的には清算に至ったものの、アジア事業傘下のにあった日本トイザらスは、株主が変わり、事業が現在まで継続しているという状況です。

では、現在の日本トイザらスの業績はどうなっているのでしょか。

日本トイザらスの業績は？

先述したように上場時の2000年における売上高は1,153億円でした。そして、TOBの直前となる2009年1月期の売上高は1,801億円と大きく伸びていました。

その後の業績について、日本トイザらスの決算公告を元にグラフ化すると以下の通りです（図表10）。

2018年度は1,395億円の売り上げであることから、TOBの直前より20%以上も下落しています。その後も売上高は下がり続け、直近の2024年度は809億円です。

また利益ベースでも2020年度以降5期連続赤字が続いていて、かなり厳しい状況です。

アメリカ本体のトイザらスはチャプター11の直前でも営業利益は黒字を確保していました。しかしながら、LBOによる元利金の支払い負担が多すぎたために結果的にチャプター11の申請へとつながりました。

一方で、日本法人はアメリカのトイザらスの清算の影響はなかったものの、業績としては売上高でも営業利益でも非常に厳しい状態といえます。

売上高が落ちている原因としては店舗数の減少や少子高齢化が考えられます。

ですが、マクロデータで見ると、実は日本の玩具市場は伸び続けていて、直近では1兆円を超え、過去最高水準に達しているのです（図表11）。

日本国内において少子化が進む中でも、国内の玩具市場規模は2019年度以来５年連続で伸びており、2023年度にはついに1兆円を突破し、2024年度にはさらに市場規模が拡大しています。

玩具市場の中でとりわけ大きいのがカードゲーム・トレーディングカードです。今や市場規模は3,000億円を超え、国内玩具市場全体の27.5%を占めるほどに成長しています。他にも商品別ジャンルで見ると、ハイテク系トレンドトイ、キャラクター、ぬいぐるみ、雑貨等がいずれも前年度よりも増加しています。

市場のトレンドに乗れていない

これら商品が人気の理由としては、キダルト層（キッズ＋アダルト＝子どもの心を持った大人層）やインバウンド層（外国人観光客）等に人気があるからだと、一般社団法人日本玩具協会は分析をしています。

これほど玩具市場は伸びているにもかかわらず、この需要をうまく取り込めていないことが、日本トイザらスの最大の課題と言えるでしょう。また、日本トイザらスはベビー用品も扱っていますが、ベビー用品市場も少子化とはいえ、ここ数年は横ばいで推移をしています。

つまり、市場動向のトレンドよりも、日本トイザらスの業績はかなり厳しいと言えます。

事実、日本トイザらスのマーケティング本部長の和田浩二氏は「玩具市場自体は拡大するなかで、われわれはシェアを十分に獲得しきれていない」と現状を厳しく捉えています（参照記事：「出店フォーマット見直し、ポイント軸のマーケティング強化……日本トイザらスの新成長戦略とは」／ダイヤモンド・チェーンストアオンライン）。

そうした中、日本トイザらスではdポイントを全店舗で導入をしました。これは、玩具専門店では業界初の取り組みです。早速dポイントの導入効果も出てきているようで、dポイントとトイザらス会員を併用する顧客の客単価は、トイザらス会員のみの顧客に比べて約3割高い水準を記録しているとのことです。

このようにマーケ施策を打っているとはいうものの、売上高が毎年減少し、営業利益ベースで5期連続赤字となると、倒産の可能性も気になるところです。

倒産リスクは？

図表12は日本トイザらスの決算公告に記載されているバランスシートです。

これをみると、現金は66億円と、売上の1ヶ月弱しかない状況です。ですが、おそらく売掛金や商品在庫と思われる流動資産が179億円もあります。流動資産÷流動負債で計算される流動比率は133％であり、危険水域と言えるほど悪い状況ではありません。

何より重要なポイントは、1年以内返済予定長期借入金と長期借入金(固定負債)の箇所が「―」となっていることです。このことから有利子負債はない、もしくはあっても少額であることが予想されます。

実際、決算公告のP/Lを示す図表13を見ても、本業の営業損失17.9億円に対して、営業外損益は1.48億円で、経常損失は16.4億円となっています。

すなわち、営業外費用としての支払い利息の負担はない、もしくは小額であり、それよりも営業外収入の方が多いことがわかります（通常大きな支払い利息が発生している場合、営業外損益の数字はより圧迫されます）。

これは、アメリカのトイザらス本体がチャプター11直前に営業黒字だった一方、多額の支払利息により最終損益が赤字に転落していた状況とは対照的です。

つまり、日本トイザらスは米国本体のように過剰な有利子負債を抱えておらず、民事再生に至るリスクは現時点で限定的だと言えます。

日本トイザらスの生存条件

とはいえ、売上高は減少傾向にあり、営業利益ベースでは5期連続の赤字が続いています。国内の玩具市場は堅調な成長を見せていますが、その波に乗り続けるには、店舗とECの双方で顧客接点を再設計する必要があります。

米国のトイザらスの失敗が示したのは、「利益よりも資金の流れが企業の命を握る」という現実です。

日本トイザらスに求められているのは、ガラパゴス的な独自進化をただ続けることではありません。

財務の健全性を守りながら、顧客体験を磨き続けられるか。その両立こそが、これからの生存条件といえるでしょう。

