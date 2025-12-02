和・洋・中の多彩なラインナップ！舞子ビラ神戸「おせち料理」

舞子ビラ神戸にて、毎年好評を博している「おせち料理」の予約受付を開始！

2025年12月19日(金)まで、WEBまたは電話にて予約を受け付け中です。

舞子ビラ神戸「おせち料理」

予約期間：2025年12月19日(金)16：00まで

お渡し・お届け日：2025年12月31日(水)限定

受け取り方法：来館(本館3階 特設カウンター) または クール便配送(送料別途)

予約方法：公式WEBサイト予約専用ページ または 電話

舞子ビラ神戸のホテルシェフが、厳選した素材と繊細な技で仕上げた極上のおせち料理。

和・洋・中の多彩なラインナップが用意され、家庭でゆったりとホテルメイドの味を楽しめます。

2026年の幕開けを華やかに彩る逸品です。

ライフスタイルに合わせて選べる多彩な重

「和洋中三段重」(38,000円)は、舞子ビラ神戸自慢の味覚を詰め合わせた豪華な三段重です。

また、「和食一段重」(14,000円)では、伝統的な和のおせちを丁寧に仕上げています。

洋食派には「洋食一段重」(12,000円)がおすすめ。

ローストビーフやホテルメイドスイーツが贅沢に盛り込まれています。

「中華一段重」(12,000円)は、華やかな中華料理を詰め込んだ一段重です。

バラエティ豊かな味わいが食卓を賑わせます。

「オードブル25」(18,000円)は、和・洋・スイーツの多彩な味覚を25種類盛り付けた一品。

新年の集まりやパーティにも最適です。

少人数で楽しみたい方には「夫婦おせち」(8,000円)が用意されています。

お二人様にぴったりのコンパクトサイズで、新年の祝いの席を彩ります。

厳選素材とシェフの技が詰まった新年のご馳走。

舞子ビラ神戸「おせち料理」の紹介でした。

