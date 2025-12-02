IMALU「何気なく行った病院で…」突然の愛犬の腫瘍発覚に思ったこと

2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。

（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）

病院で発覚！愛犬が“爆弾を抱えている”という恐怖

愛犬バルーと一緒に奄美に来て3年半。11歳だったバルーは14歳になり、毎日楽しそうな老後を過ごしています。海で泳いだり、砂浜でゴロゴロしたり、芝生で日向ぼっこしたり……。犬にとって島は自然いっぱいの最高な環境ですが、田舎だからこそのデメリットもあります。その1つが動物病院の数が少ないこと。ネットで探す限り、島の動物病院は4件。しかも大体の病院が中心街にあるため住んでいる場所によっては移動に1時間近くかかってしまう人もいます。

東京にあるような24時間救急で行けるところも、最新の医療もありません。大きな病気をすると人間も動物も鹿児島まで行くことがあるそうですが、奄美から鹿児島は船で11時間もかかります。飛行機だと1時間で行けますが、ペット（特に高齢の子達）となると負担も大きいので、個人的にはできる限り乗せたくありません。シニア犬であるバルーも「いつかは病気になるかもしれない……」そんなことを頭の片隅でずっと思っていたのですが、数ヵ月前、それが現実になる出来事がありました。

今年10月。後ろ足が弱くなってきたため、動物病院に行きました。まずは基本的な健康チェックのため血液検査してみると、肝臓と腎臓の数値が少し高かったのでエコー検査を勧められやってみたところ、脾臓（ひぞう）という臓器に腫瘍が見つかりました。何気なく行った病院での突然の発覚。“腫瘍”という言葉にも少し怖くなりましたが、心を落ち着かせ、まずは先生の説明を聞いてみました。

脾臓の腫瘍は“爆弾を抱えているようなもの”だそうで、いつ破裂するか読めず、良性・悪性どちらかは摘出手術をして調べないと分からないそうです。無事摘出して、良性だった場合、その後は寿命まで生きると捉えていいが、悪性だった場合は「1ヵ月〜4ヵ月」と、恐ろしいことも言われました（ちなみに悪性の中でも様々な種類、そしてワンちゃんそれぞれによっても違うそうです）。

14歳という年齢で手術するには抵抗があったのですが、手術をせず、もし良性だったとしても、吠えたり、何かに当たったり、ふとしたことで破裂する可能性もあるそうで、“爆弾を抱えている”という恐怖も抱えながら生きていかなきゃいけないことになります。「一度どうするかは持ち帰って考えます……」そう先生に伝え、その日はとりあえず帰宅。そこから毎日悩む日々が続きました。

「会えるのはこれが最後かも……」と不安も

手術はできたらしたくない……。でもしないと良性か悪性かも分からない……。そして破裂してしまう可能性もある……。何が正解なのか分からず、結論が中々出ず。奄美にいる先生たちはもちろん、東京にいるときにいつもお世話になっていた先生にも電話で相談し、4人の先生にこの腫瘍と摘出手術について色々と聞いてみました。

バルーの状況や血液検査の結果を見た上で「もしこれが先生ご自身の犬だったら手術をしますか？」と質問をしてみると、4人中4人が「します」とすぐ答えられ、最終的に背中を押されて、手術する決断をすることができました。

そして手術当日……。ついにこの日がやって来たと不安でいっぱいの飼い主と、いつも通り「朝ごはんの時間だ！」と目をキラキラさせるバルー。「今日は手術するから朝ごはん食べれないの」と説明しても、当然ながら理解できず……。「ごめんね〜」という罪悪感の気持ちを抑え、いざ病院へ。

病院＝“おやつをもらえる場所”と認識しているバルーはスタスタと先生の元へ歩き、まずは軽い体調チェック。事前に血液検査も済ませていたので、問題なく手術ができることを確認し「ではお預かりいたします」と胸が締め付けられる一言が……。「会えるのはこれが最後かもしれない……」そんな可能性も頭によぎりながらも、バルーが不安にならないよう“ちょっとだけお別れ”ぐらいのテンションで「はい、頑張って〜！」と一言伝え、手術に向かいました。

実際に取った腫瘍の大きさに衝撃……

私は一度病院の駐車場に戻り、車の中で待機。この日は同居しているパートナーも出張中だったため一人で心細く、中学校の同級生にテレビ通話の相手をしてもらうことに。「最近どう？」とお互いの近況報告から、懐かしい思い出話まで相手にしてもらい心を落ち着かせ……車で待機し2時間以上が経った頃。病院から電話があり「手術無事終わりました！」との報告が！ まずはひと安心。「まだ麻酔が完全に切れてないのでもう少し様子見ます」とのことでもう少し待機することになり、バルーを送り出してから5時間後……。やっと先生にお話を聞くことができました。

実際に取った腫瘍も見せていただき、想像以上の大きさにビックリしたのですが、先生は「チワワでもこのぐらいの大きさが出たことあります」と、これはわりかし普通サイズだと冷静に教えてくれました。バルーにはこの日、会うことはできませんでしたが、カメラ越しで麻酔から覚めた姿を見せてくれました。クレートの中でエリザベスカラーをしたバルー。ハァハァしながらキョロキョロと周りを見ていました。思った以上に元気そうで、本当にホッとした瞬間でした。

そのまま1日だけ入院し、次の日の夕方には退院。お迎えに行き、診察室の扉が開くと、真っピンクの術後服を着たバルーが登場。感動の再会のようなものはなく「あ、お迎え来たのね。さぁ行きますか……」と言うかのように、トボトボと自ら出口の方へ向かって行くので「ちょっと待って！」と連れ戻し、改めて先生の説明を受けました。血液検査もOK！ 術後なので少し貧血気味ではありますが、その他は問題なし！ とのことで、傷口に気をつけながら抱っこし、家に戻りました。

術後、いつものへそ天も復活！

まずは手術成功。ここからはこの腫瘍が良性か悪性か結果を待つだけ。検体は島から東京に送るため2週間はかかってしまうとのことでした。良性だったらアッパレ。悪性だったら残った時間を存分に楽しもう！ そう腹をくくっていました。

術後は1日2日、少し元気がないな〜ぐらいの様子でしたが、3日目あたりから、いつものへそ天も復活し、普段のバルーの姿に戻ってきました。術後服が「レスラー」とか「ティッシュケース」とかインスタでも言われながら、あっという間に2週間が経ち、病院から電話がかかって来ました……！

ドキドキで電話に出てみると、先生も安心したような声で「腫瘍は良性でした〜」と一言。一気に肩の力が抜け「わーーーよかったです！（泣）」と言うと「みんなホッとしてます」と優しい言葉もかけてくださいました。

今では傷口周りもすっかり毛が生えてきて、本人は手術したことを忘れているかのように、普段通りに過ごしています。とはいえ14歳のシニア犬。足は弱くなっていき、これからも別の病気や介護が待ち構えているかもしれませんが、元気なうちに島のいろんな場所に連れて行ってあげたいと思います。やっと少し涼しくなってきた奄美。海で泳ぐのが好きなバルーも流石に海には入らなくなりましたが、ボーッと見るのも好きなようです。今年の冬もいっぱい海を見に行こうね〜。

※脾臓の腫瘍や手術に関してのお話は、先生たちから聞いた話を私なりに噛み砕いて理解したものになります。あくまでも1つの例として参考にしていただけたらと思います。

IMALU「え、誰!?」自分と性格が正反対の兄が結婚！初めて見る姿に思ったこと