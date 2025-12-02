松本人志のカリスマにも限界…急成長の「ダウンタウンプラス」と吉本興業に立ちふさがる《マネーの死活問題》

今年11月1日にスタートした動画配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が絶好超だ。配信からわずか2週間ほどで有料会員の登録者数が50万人を突破するなど、連日世間の関心を集めている。この「DOWNTOWN＋」について、多くのメディアはダウンタウン・松本人志氏の“影響力”に依るものと分析しているが、本当にそれだけだろうか。

実際には一個人、一サービスという枠を超え、吉本興業が今年8月に立ち上げた「コンテンツファンド」が大きく影響していると指摘するのは、コンテンツビジネスに詳しい株式会社Haru代表の尾形拓海氏だ。同氏によれば、ダウンタウンプラス、ひいては吉本興業のコンテンツファンドの今後の発展を占う上で、避けては通れない「壁」があるという――。

【前編記事】『「すべて吉本の計算通り」ダウンタウンプラスの成功が必然だった理由…脱テレビを読み切った《戦略転換》の舞台裏』よりつづく。

吉本興業の強力な「出口戦略」

吉本興業は足かけ約10年、長い時間をかけてIPビジネスに必要なケイパビリティを身につけ、お笑い芸人を軸としたバラエティ以外の領域でも実績や人脈を積み重ねてきました。そうした土台の上で、IPビジネスの展開を加速させるために今年8月に立ち上げられたのが、同社のコンテンツファンド、そして同ファンドの第1号案件である「DOWNTOWN+」というわけです。

とはいえ、芸能人やタレントを主軸としたバラエティ番組以外の領域では、吉本興業は依然として「外様」であるという事実は否めません。特に海外での成長が期待されるアニメやゲーム業界は、市場全体の拡大とともに競争が激化しています。

例えばアニメ業界において、海外でもスケールする可能性が高い超大型タイトルについては、ほぼ全ての作品ですでに強力なプレイヤーたちが製作委員会を組成しています。最近では、原作が出版される前の段階からアニメ化およびその座組が決定している作品すら珍しくありません。吉本興業にとって、いくらファンド機能を持っているからといって、こうした市場に食い込んでいくことは容易ではないでしょう。

そこで極めて重要になるのが、今回のコンテンツファンドに外部資本が入っているという点です。外部資本を導入することには、ボラティリティが高いコンテンツ投資において吉本興業のリスクを分散させるという意味合いもあります。

しかしそれ以上に、出資先のコンテンツと外部資本を連携させることによる「バリューアップの機会」を提案できることが大きな意味を持ちます。例えば、総合商社のように海外における事業者とのネットワークに強みを持つ企業が出資者として入っていた場合、現地のメーカーや小売企業とのネットワーキング機会を提供することができます。これは、吉本興業単独では提供できない価値であり、かつ他の競合コンテンツにとっても簡単には手に入らない、海外展開のスピードと収益性を一気に高める機会になります。

また、吉本興業はコンテンツを届けるための強力な「出口」も整備しています。それが、チケット販売、オンライン配信、ファンコミュニティ、グッズ販売などを単一のIDで統合したデジタルプラットフォーム「FANY」です。

現在、FANY IDのユーザー数は470万人を超えていますが、NTTドコモとの資本業務提携により、今後はdアカウントを中心としたドコモの巨大な経済圏にもアクセスしやすくなります。自社で権利を保有したIPを、他社のプラットフォームに依存しすぎることなく、自社がコントロール可能な流通チャネルで運用する。これにより、プラットフォームに中間マージンを抜かれることなく取得した権利を収益化することができます。

立ちふさがる「ファイナンス面」の課題とは

このように吉本興業は、IPビジネスへ転換するために自社に欠けていた様々なピースを、過去10年間かけて戦略的に揃えてきました。それらを有機的に組み合わせ、IPビジネスへさらに強力なドライブをかけるためのエンジンこそが、今回のコンテンツファンドなのです。

吉本興業が得意とするバラエティ番組のフォーマット展開はもちろん、アニメやゲーム、新興メディアである縦型ショートドラマなどの分野も、このファンドを機に本格的に立ち上げることができれば、そのポテンシャルは日本国内にとどまらず、海外市場にも大きく広がっていくことでしょう。

このコンテンツファンドが今後直面するであろう課題は、コンテンツのクリエイティブ面ではなく、「ファイナンス面」にあると考えられます。

そもそも、こうしたコンテンツファンドという仕組み自体は、ハリウッドでは昔から一般的な手法であり、韓国でもアジア通貨危機をきっかけに1990年代後半から普及し始めました。対照的に、日本においては長らく「製作委員会方式」が主流でした。複数の企業が出資し合い、資金調達とリスク分散を行うこのシステムが国内市場向けには極めて安定して機能していたため、コンテンツファンドという新しい仕組みが広がる土壌がなかったのです。

しかし現在、状況は劇的に変わりつつあります。日本のアニメやゲームが国際的な人気を博し、コンテンツの収益性が過去にないほど高まっています。世界的に日本の自動車産業や製造業のプレゼンスに陰りが見える中で、次なる成長産業としてコンテンツ産業への注目が集まっているのです。

加えて、テレビの媒体力が低下し、広告モデルではなくコンテンツそのもので稼ぐことがメディア業界全体でも至上命題になりつつあることも背景とし、より高い競争力を生み出すための仕組みとして、官民を挙げてコンテンツファンドへの注目が高まっているのです。

日本のコンテンツ産業が抱える死活問題

例えば、2023年に設立された「K2 Pictures」は、三菱UFJ銀行などから出資を受け、100億円規模のファンド組成を進めています。また、みずほ銀行もアニメ映画製作費の調達を目的としたファンド「Talent of Talents」を設立したり、三菱UFJ銀行が講談社と組んで映画『キングダム』向けのファンドを組成したりするなど、活発な動きを見せています。

こうした取り組みが増えているとはいえ、日本におけるコンテンツファンドは黎明期にあり、ハリウッドや韓国のように高度かつ多様なファイナンススキームが発達している状態ではありません。

その代表例が「完成保証」という仕組みの欠如です。これは、出資した映像作品が契約通りに最後まで完成し、納品されることを第三者の保証会社が担保する仕組みです。

ファンドにとって最大のリスクは、制作中のトラブル等により出資した作品が完成せず、「お蔵入り」になってしまうことです。この時、完成保証があれば、万が一制作が止まってしまった場合でも、「保証会社が追加資金を入れて完成させる」か、あるいは「制作を打ち切って投資家や銀行に返済する」義務を保証会社が負うことになるため、ファンドにとってはリスクヘッジとなります。

この完成保証以外にも、コンテンツファンド向けのファイナンススキームは多数存在していますが、日本においてこれらが十分に整備されているとは言い難い状況です。アメリカや韓国のような完成された「型」が存在しない中で、個別の案件ごとにファイナンススキームをゼロから設計していかなければならないという構造的な課題を、日本のコンテンツ産業は抱えているのです。

この課題は吉本興業のコンテンツファンドに限った話ではなく、日本のコンテンツ産業全体の問題です。しかし、先行事例のない中で道を切り拓こうとする吉本興業にとって、このハードルをどう超えるかは死活問題です。K2 Picturesが出資者に三菱UFJ銀行を巻き込んだように、吉本興業に関しても、コンテンツファンド向けの複雑なファイナンススキームに精通した金融機関や専門家を登用することが、今後の成功において必須の条件となるでしょう。

【こちらも読む】『「紅白歌合戦」NHKが”大トリ候補”として目論む「２組の超人気グループ」』

【こちらも読む】「紅白歌合戦」NHKが”大トリ候補”として目論む「２組の超人気グループ」