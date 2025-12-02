なぜその船は突然、深海に消えたのか？ 「すごい怖かった…」乗組員が経験した「恐怖心の正体」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

ゴジラという映画がある。その怖さを感じるのは特に冒頭だと思っている。大海で何かに遭遇し一瞬で沈没する船。得体の知れない不気味さを経て、やがて水面から徐々に姿を見せてくるのは巨大生物だ。「黒い海」1章を読み始めた時の感覚はまさにそれだった。

折り悪く、読まねばならぬ本が溜まっていた時期に手元に届いたのが本書だった。とりあえずペラペラと目次でも見て“積読”するつもりだったのだが、並ぶ活字は強 い力を滲み出し、それを許さなかった。私自身が謎の海へと引きずり込まれていくようで途中で止めることができなくなってしまったのだ。どうしてもその先が知りたくてならなかった。

太平洋の真っ只中でのんびりと碇泊していた漁船・第58寿和丸。前触れもなくそれは始まった。ドスンという音と衝撃を受けた直後に船体は傾きはじめる。波浪2メートルと多少シケていたもののあまりに急変だった。漁船は何かと衝突したように転覆し、引きずり込まれるかのように短時間で海中へ没する。自然界に存在し得ないエネルギーが作用しているとしか思えない。海面に残されたのは数名の乗組員と分厚い重油の層だ。それはまるで黒い海のように見えたという。

突然の転覆で17名もの人々が命を落とすという重大事故にもかかわらず、事故の調査結果はバランスの悪い船が横波を受けて転覆したという単純なものだった。疑問は残ってもそれが国による調査結果なのだと聞けば大抵はそこで納得する。最高機関が行ったハイレベルの調査と考えるからだ。ほとんどの記者の思考も同じように停止する。そもそも海洋事故調査は専門性が高い。現場は太平洋の遥か沖で、船体は5000メートル以上の海の底に消えたままだ。一記者の取材でそれ以上の事実が明らかになるとも思えないからだ。

その報告書に真正面から挑んだのが著者・伊澤理江だ。

関連する資料を探しては読み込み、生存者や関係者を説得して取材を尽くして謎に迫る。強い思い込みを排除し、あらゆる角度から真実に近づこうとするその姿勢は好感が持てる。中でも3人の生存者から証言を引き出して再現された事故シーンは緻密でリアリティを持つ。

ベッドの上で寝ていた乗組員は、突然の傾きに身体が滑り出して壁に足が当たる。急速に傾斜が増し、ズボンを穿く間もない。懸命に逃げる途中でブリッジ入口にあった数組のスリッパを目にし、中に人がいるはずだと思う一瞬の記憶。甲板上に海水が流入し、衝撃を感じてわずか1〜2分後、「ひっくり返る」と思った直後には海の中で波にもまれていた。海上に投げ出された人が、なんとか生き残ろうと懸命にあがく場面は、読者にすら鬼気迫るものがある。

その恐怖心の正体を、乗組員自身が何年もかけて整理した話を伊澤は聞いている。

〈すごい怖かった。あの怖さはなんだっただろう。来る日も来る日も同じことを半年考えて、分かったんだ。未練だね。例えば、がん患者がさ、『あなたはあと半年です よ』と宣告されるでしょ。たぶん相当なショックだよね。それでも半年ある。（略）（自分の場合は）なんちゅうかな、普通に明日も明後日も生きれるんだと思っているのに、『あと30分後に死ぬんだよ』って急に突きつけられた。もう、あの人に会いたい、あれもしておきたいってことが一つもできない。（略）あの怖さは未練だ。命を奪われるかもしれない状況になって、その覚悟ができていなかった〉

事故の描写から当事者の内心まで迫る本書は、間違いなく一級のノンフィクションだ。だが、それだけで終わらないのが本書なのである。

