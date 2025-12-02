4世紀に樹立された朝鮮半島の金官加耶との交易ルート…明らかになった「密接な関係」の証拠

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈日本列島の「社会経済の構造」を変えた４世紀中ごろの大転換…ヤマトが太平洋の交易ルートを求めた「切実な理由」〉に引き続き、朝鮮半島の金官加耶と外交関係を樹立したヤマトの動向について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ヤマトが金官加耶との外交関係を樹立した

ヤマト北部の門閥氏族のもとで、秘儀やそのアイテムの上書きが進んだことは先に述べた。石製品や石棺や形象埴輪などにみられる「土石化」のほか、伝統的な青銅製品の新作やデザインの変化も、盛んに生じたのである。

鏡は、初めはもっぱら中国からもたらされていた。しかし、3世紀の後半から日本列島内でもそれに匹敵する大型品の製作が始まり、4世紀の中ごろには、中型品や小型品も含めて、より多量に作られるようになった。青銅製の飾り矢の矢じりも、粗製化の兆しをみせながら、いちばんたくさん製造されたのは4世紀の中ごろである。巴形銅器と筒形銅器も、このときが最盛期である。

また、石製品も、太平洋大地方圏へのアクセスを通じた南の島々への強い思いを背景に、そこを原産とする貝輪の形のものが盛んになる。飾り矢の矢じりの形をした石製品もピークを迎える。さらに、鉄板を革紐で綴じ合わせた「板甲（いたこう）」とよばれる鉄のよろいが、ときおり加わるようになる。これまで「短甲（たんこう）」とよばれてきたが、「板甲」とよぶべきだとする意見が、近年強まっている。

重要なのは、それらの多くが、海を渡った朝鮮半島南西海岸の金海（キムヘ）付近からも、たくさん出土することである。この一帯は、「魏志倭人伝」に「狗邪韓国（くやかんこく）」と記され、倭に入る起点と位置づけられている。4世紀以降は「金官加耶（きんかんかや）」とよばれ、倭との外交や交易の窓口となった。

金官加耶を含む弁韓（べんかん）地域（のちの加耶の主要域）は、その北側の辰韓（しんかん）地域（のちの新羅）とともに、朝鮮半島では早くから鉄の生産が始まった地域である。鉄の流通にかかわった海上交易拠点として、ここを押さえる有力者たちは、2世紀後半になると、たくさんの副葬品を収めた木棺や木槨からなる墓地を営み始めた。今みている4世紀の中ごろまでには、これらの墓でも最高位の長のものとみられる大型の木槨に、鉄の延べ板（鉄鋋（てってい））や各種の鉄製品を中心に膨大な量の品々が供えられるようになる。そのなかに、ヤマトと共通するアイテムである、巴形銅器と筒形銅器、青銅製の飾り矢、飾り矢の形の石製品、および鉄製の板甲とかぶとが加わるのである。

以上のうち筒形銅器は、かねてより日本列島の産物と考えられてきた。しかし、金海付近の発掘調査が進んだ結果、今ではそこからの出土数が列島をしのぎ、集中的に多数もつ墓がみられる点などから、金海、すなわち金官加耶の産物とみる説も有力となっている（田中1998・岩本2006）。板甲は、朝鮮半島と日本列島とで大まかには似ており、相互に影響があったことはまちがいないが、細かくみれば形や技法に彼我の違いがみられることから、それぞれの地域で製作され、副葬された可能性が高い。

いっぽう、巴形銅器、青銅製矢じり、矢じり形の石製品などは日本列島産でよいが、いずれにしても重要なのは、4世紀中ごろ、ヤマト北部の門閥氏族およびそれと結んだ倭各地の氏族長たちと、金官加耶の有力者たちとが、墓のまつりのアイテムをやり取りするほどの密接な関係を結んだことである。これは、ヤマト北部の門閥氏族たちが、日本海の交易ルートに横入りしようとする試みが功を奏した結果であろう。

この動きを立証するのが、沖ノ島の祭祀遺跡である。朝鮮半島の南岸にいたる海域の只中に浮かぶこの孤島は、海原を行き来する船にとって、悪天候を避けたり、水を補給したりするには絶好の場所であった。いつしか航海の守り神のましますところとみなされたのであろう、その岩陰や岩上に、航海の関係者たちが集まってまつりを行ったり、そのときの捧げものを安置したりした場所がのこされるようになった。もっとも古いのは一七号遺跡とよばれる巨岩の上で、まつりに用いた捧げものを安置した場所らしく、形成され始めたのは4世紀中ごろにさかのぼる。三角縁神獣鏡を含む二〇面の鏡のほか、貝輪の形の石製品、ヒスイ製の勾玉を主とする玉類などからなる品目は、ヤマト北部の門閥氏族やそれと関係の深い氏族たちの古墳に収められたものと共通している。

これをヤマトの門閥氏族が排他的に営んだものとは考えにくいが、もっとも近い陸地であるツクシの宗像（むなかた）地域も含め、日本海の交易ルートに連なる人びとが参加したうえで、少なくともその「筆頭祭主」のような役割を、ヤマトが担っていた可能性は高い。沖ノ島のまつりは、航海の安全祈願だけでなく、ヤマトの門閥氏族たちにとっては、金官加耶を拠点とする朝鮮半島との交易を、自分たちがつかさどり始めたことをアピールする舞台でもあった。

博多湾沿岸を拠点にツクシが元締めとなる3世紀の「博多湾貿易」の存在を説いた先述の久住猛雄氏は、4世紀に入るとその体制が崩れ、ヤマトがより強い統制力をもつ「金海交易」へと移行していくことを、さまざまな文物の動きから明らかにした（久住2014b）。『古墳時代の歴史』第3章でやや長々と述べてきた列島各地の古墳の展開、とりわけヤマト門閥氏族の古墳との要素の共有度と、それぞれの空間的展開を追うことにより、ヤマトが遠距離交易ルートを通じて各地方圏のみならず対外的な流通網をもコントロールし始めたようすをみた。

だが、アイテムの流通はまだ一元的でなかった

そのようすをさらに具体的に復元するために、「土石化」した石製品や形象埴輪を含むヤマト門閥氏族の秘儀のアイテム（ほかに青銅の飾り矢や鏡など）が、それとさまざまな深さの関係をもった列島各地の氏族たちの古墳に、どのようにもたらされたかを具体的にみておこう。時代が4世紀中ごろから先へ進まないことにいらだちを感じる読者もいらっしゃるかもしれない。しかし、ヤマトを核とする求心構造ができつつあったこの段階は、以後に受け継がれる古墳時代のさまざまなしくみが定着してくる大切な時期である。古墳時代の歴史叙述をより骨太なものとするために、もうしばらくしんぼうしていただきたい。具体的に吟味するのは、鏡、貝輪の形の石製品、および青銅製の飾り矢の矢じりという、主要三種である。

いま、この三種の分布、すなわち入手または製作および供給のあとをみると、かならずしも整然と連動していたわけではなく、別々の入手・製作・供給のルートがあったようである。たとえば、奈良盆地東部の東大寺山（奈良県天理市、前方後円墳、140メートル）は、圧倒的な量の青銅製矢じりと貝輪形の石製品をもつが、多数の鏡があった形跡はうすい。逆に、鏡をたくさんもつ東南部の天神山（天理市、前方後円墳、墳丘長113メートル）や西部の新山（同県広陵町、前方後方墳、墳丘長126メートル）、ならびに大阪平野北部に出たセッツの紫金山には、青銅製矢じりが一本もない。

鏡と青銅製矢じりが反発し合うこの傾向は、近畿以外の古墳でもみられる。地方では異例の数となる約三〇面の鏡を入れたキビの鶴山丸山（岡山県備前市、楕円形墳、45×54メートル）や、列島製の三角縁神獣鏡を中心に一〇面も集まることを先述したツクシの一貴山銚子塚といった名だたる鏡の多量副葬古墳には、青銅製の矢じりがない。また、地域でみれば、山陰からは、今のところ青銅の飾り矢が見つかっていない。

このように、4世紀中ごろには、氏族たちが秘儀をして古墳に収めるための各種の品々がヤマトを中心に広く出まわったが、どうやらそれは、一つの氏族、たとえば最強の門閥氏族のような団体が、すべてを一手に引き受けて発給していたわけではなさそうである。少なくとも、鏡と青銅製矢じりとは、別々のルートやネットワークで発給された可能性が高く、その元締めとなる氏族もおのおの異なっていたにちがいない。

さらに注意すべきは、鏡や青銅製の矢じりにも、それぞれいくつかの種類や形式があって、ある種類や形式が特定の古墳に偏る傾向がみられることである。たとえば、鏡の多量副葬古墳として先述した例のうち、天神山では中国製の古い鏡が二〇面以上を占める。対して新山には、この時期から日本列島で新たに製作されるようになった倭独自の鏡が集まる。また、紫金山でまとまるのは、この時期以降に列島で作られるようになったとされる段階の三角縁神獣鏡である。

鏡の研究を引っぱる下垣仁志氏は、4世紀に入って本格化する日本列島製の鏡が、面径（さしわたしの寸法）の大小と文様によって作り分けられていることに注目する。そして、大きなものがヤマトを核に近畿中央部に集中して分布し、遠くへ離れるほど小さいものが増える傾向があることから、これらの鏡は「畿内中枢勢力」が製作し、各地の集団の格付けに応じて大小を配り分けたと説く（下垣2022）。

鏡による格付け、あるいは「贈る相手を見ての選択」のようなこと自体は、あったにちがいない。しかし、すべての鏡を一手に集め、贈る相手を「査定」しながら種類や枚数を決定する一つの主体があったようにも、以上に述べてきた状況からはうかがえない。

そもそも、一つのはっきりとした決定権と実行力を一元化できる「畿内中枢勢力」なるものが存在したようにも、本書のこれまでの考察からはみえてこない。加えて、下垣氏自身が指摘するごとく、ツクシ周辺に分布の中心がある中国製の方格規矩鏡（ほうかくきくきょう）のように、近畿以外の氏族たちが入手と供給を取りしきっていたとおぼしき鏡もある。

青銅製矢じりにも多くの種類があるが、柳の葉の形をして中央に一本の稜線（しのぎ）が走るものと、やや幅広で両側線に角があり、その角にかかるように稜線がタテヨコ十文字に通るものとが、主流の二タイプである（松木2007）。前者はヤマトに集中するが、後者はヤマトにはわずかで、大半は東海・関東大地方圏、およびそことつながる北陸やアハウミに分布する。ヤマトとは別の、東海からアハウミのあたりを核とする発給を想定すべきであろう。なお、この時期にはなくなっているが、先立つ3世紀後半に、キビで発給された青銅製矢じりがあったことに前章で触れた。青銅製矢じりは、その発給がヤマトに限定されず、鏡以上に多元的であった可能性がある。

さらに同じことは、貝輪の形の石製品にも当てはまる。貝輪形の石製品は、南の島々に産する三種の巻き貝、ゴホウラ・オオツタノハ・イモガイの貝輪をそれぞれ祖型とする鍬形石（くわがたいし）・車輪石（しゃりんせき）・石釧（いしくしろ）の三種類に分かれる。この研究をリードしてきた河村好光氏は、これら三種類の石製品が、実は鏡以上にヤマトに集中することを示すいっぽうで、種類や型式ごとに、発給のラインが複数あって、それらをまとめて差配する一つの主体があったわけではないと説く（河村2021）。石材は主として北陸産で、北陸や、そこからヤマトにいたる経路上のアハウミなどでも、製作の痕跡が見つかっている。

ヤマト以外に発給の核があったことが明らかなのは筒形銅器である。先ほど述べたように、その分布の大きな極は朝鮮半島の金官加耶にある。列島側からもたくさん発見されているが、ヤマトも含め、金官加耶ほど顕著に集中するところはない。金官加耶が、少なくとも一つの発給の核であった可能性は高い。

以上にみてきたうち、鏡、貝輪の形の石製品、青銅製の飾り矢の矢じりは、品目ごと、さらには品目の中の種類や形式ごとに、発給の核や経路が異なっていた可能性がうかがえた。おのおの異なった勢力、具体的にいえば別々の門閥氏族、あるいはさらにその中の別々の有力メンバーが、それぞれの品目、ないしはそれぞれの種類のアイテムの発給起点となっているのであって、一個の勢力がすべての製作と流通を取りしきっていたようすはない。

さらに、すべてのアイテムの発給の起点がヤマトにあるのではなく、筒形銅器のように、朝鮮半島に求められそうなものもある。また、明確な経路というよりも、もっと散漫かつ単発的に各地にもたらされた、鉄製板甲のようなものもみられる。さらに、ヤマトを介さないで独自に広まった可能性のある、北部九州の中国製方格規矩鏡のような存在も指摘できるのである。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

