¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£ÈþÂå»Ò¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡¡ÉºÇñ¤Îºî²È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊËèÆüÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿ºÊ¤Î¥»¥Ä¤Ï¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ÇÆ¯¤¼Ô¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆüËÜ¤ÎÀÎÏÃ¤ò¾å¼ê¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Îº£¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ³Ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸Ãæ¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤¿¤¤¤¤Êý¤Ç¡¢¥»¥Ä¤â¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
¡Ö»ä¤¬¿½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·ÊÑ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ë¥ó¤Ï¤´¤¯ÀµÄ¾¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£Èù¿Ð(¤ß¤¸¤ó)¤â°¤¤¿´¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£½÷¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤¿ÆÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÍÄ¾¯¤Î»þ¤«¤éÀ¤¤Î°¼Ô¶¦¤Ë²×¤á¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢°ì¹ñ¼Ô¤Î´¶¾ð¤Î±ÔÉÒ¤Ê¤³¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤³¤³¤Ç¡Ö°ì¹ñ¼Ô¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§´è¸Ç¤Ç¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¿Í¡Ë¤Î´¶¾ð¤Î±ÔÉÒ¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥»¥Ä¤Î¼êµ¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤ÎÊÙ¶¯¤òË¸¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ä¡×
¡Ö·ù¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤â²æËý¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÇ¯¤â¼ã¤¤º¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¡¢À¤Æë¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î°ì¹ñ¤Ë¤ÏËèÅÙ¼å¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ø¥ë¥ó¤Î¤´¤¯¤Þ¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤òË¬¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤Ì¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯¤òË¸¤²¤¿¤ê¤³¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÀÚÎ¥¤ì¤Æ·éÊÊ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÉÔ¶ø¤Î·îÆü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂ¾¿Í¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¾ï¼±¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¸Î¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤äºÇ½é¤ÎºÊ¤Ï¡¢Èà¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¤¤Æ¤ÏÍ§¾ð¤âÎø°¦¤âÄ¹Â³¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ä¤ÎÉ®Ã×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤òÈóÆñ¤¹¤ëÄ´»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈà¤Î½ã¿è¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤òÁ´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃËÀ½÷À¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌµ¾ò·ï¤ËÈà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬É×¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ë½¾¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥Ä¤Ï½é¤á¤«¤éÉ×¤ËÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÁ´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ê¤É¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤ò¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ÇÁÜ¤·Â³¤±¤ÆÊüÏ²¤ÎÎ¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¥»¥Ä¤ÏÉ×¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¸Ä¿Í¤Î¿äÂ¬¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¤É¤³¤«¸ª¿È¤Î¶¹¤¤±óÎ¸¤¬¤Á¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾¼ÏÂ25Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ï»ä¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ»ä¤ÏÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«ÉãÊý¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯Êì¤Ë¸À¤¤´Þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Èº£º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷¤¬Î¥º§¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¾ï¤Ë¿ÍÍÍ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¬¤òÄã¤¯¤·¤ÆÊë¤é¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÊì¤¬¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Î¥º§Îò¤¬¤¢¤ë¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍýÁÛÅª¤ÊºÆº§
¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊì¤Î¶»¤ÎÄì¤Ë»Ä¤ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§°ìÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ç¡ËÌÀ¼£¤Î½é¤á¤ËÉ×¤Ëµî¤é¤ì¤¿¥»¥Ä¤Îµ¤»ý¤Ï¤µ¤¾¤äÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤µ¤µ¤«¶ËÃ¼¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥»¥Ä¤¬Âçºå¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥»¥Ä¤ÏÍÜ½÷¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤êÍÜÉãÊì¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Î¿¦¶È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¿È¤Î¾ì¹ç¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤âÄã¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤ÎÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¤µ¤¾¤äÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê²È¤Ë½»¤ß¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤ÎÌÌÅÝ¤â´î¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÅÜ¤ê¤ÎÈ¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ©¸æÉÔÇ½
¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤íÂç²ÈÂ²¤ÎÄ¹¤È¤·¤ÆÏ·¿Í¤¿¤Á¤ËÂº·É¤µ¤ì´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ï¤á¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä»ÈÍÑ¿Í¤Ê¤É¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ÆÀºÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸å¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö´ñ¿Í¡¦ÊÑ¿Í¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤¬¤Ò¤É¤¯²¼¼ê¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÈ¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤½¤ì¤òÅÇ¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÏËö¤Ë¤ª¤¨¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤²Ã¸ºÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï²æËý¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥»¥Ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö°ì¹ñ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö·éÊÊ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÈà½÷¤âº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ×¤Î´è¸Ç¤µ¤ò¥»¥Ä¤¬¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ç¡¢»þÂå¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ·Ã¤òÈà½÷¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤·¤ÆÃËÀ¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹ÌÀ¼£¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ»µ¤¤Ç¸Ø¤ê¹â¤¤ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤Ï¼Â¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ã»µ¤¤Ç¤¹¤°ÅÜ¤ëÉ×¤ËºÊ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ä»ö¤Çµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÁÄÉã¤ÏÌÀ¼£20Ç¯Âå¤ËÀÄ¿¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢15ºÐ¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¸å¤ËÅìµþ¤Ç¼Ì¿¿´Û¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾¼ÏÂ2Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤È¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÁ°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¼Ì¿¿´Û¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ëµÒ¤âÅöÁ³¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁÄÉã¤ÏÎõ²Ð¤Î¤´¤È¤¯ÅÜ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤Ó¤ê¤Ó¤ê¤Ë°ú¤Îö¤¡¢¶â¤Ê¤ÉÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢¤ì¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Î¼Ì¿¿´Û¤Î¿ÆÉã¤Ï¼Ì¿¿¤Ï²¼¼ê¤À¤·áòáû»ý¤Á¤À¤Ê¤É¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤ÎÂ¤ÏÅÓÀä¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¸¼´Ø¤Î³°¤Ë½Ð¤ÆµÒ¤òÂÔ¤Á¡¢Ê¿¼Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÄÊì¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÄï»Ò¤ËÂçµÞ¤®¤Ç¼Ì¿¿¤ò¾Æ¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªµÒ¤Î¤È¤³¤í¤ØÆÏ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¿¿Âå¤òÌã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤íÉð²È¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¸µÈÍ»Î¤Ï»³¤Û¤É¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎµÕ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¾è¤¸¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¤ê¡¢»ÎÂ²¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë²ÚÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¿Ì±¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¤ò¥»¥Ä¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿ÏÃ
ºÍ³Ð¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ä¤¬¸å¤Ë²óÁÛµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÔÎõ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï·ãÎõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¹³µÄÊ¸¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤°¤ËÍ¹ÊØ¶É¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¥»¥Ä¤ËÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¤·¤«¤·Í¹ÊØ¶É¤Ø¤Ï¹Ô¤«¤º¤Ë¡¢2¡¢3ÆüÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯º¤¤Ã¤¿´é¤Ç¡¢¤¢¤Î¼ê»æ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤«¡¢¤â¤¦ÅêÈ¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¥»¥Ä¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÇÍ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¸å²ù¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ï¤Þ¤ÀÅêÈ¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½ÐÍè¤Ê¤¤É×¤Î¼åÅÀ¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤»¤ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¾å¼ê¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤º¡¢¶â´ªÄê¤¬²¼¼ê¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÌÀ¼£¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤ËÎ¢Êý¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹©Æ£ ÈþÂå»Ò¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤ß¤è¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1950Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£18ºÐ¤Ç¥Á¥§¥³¤Î¥«¥ì¥ëÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë70Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÄÌÌõ¡£72Ç¯¤Î»¥ËÚ¸ÞÎØ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£73Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤ËÅÏ¤ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÂ´¶È¡£93Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£¾¼ÏÂ»Ë¡¢¹Ä¼¼´Ø·¸¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼¹É®¡£¡Ø¹©Æ£¼Ì¿¿´Û¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°Ì¾¤Î´½¡¡ºûÀîÎÉ°ìÅÁ¡Ù¡Ø°¼à¥¤¿¤ë½¹Ê¹¡¡´ß¿®²ðÅÁ¡Ù¡ØÊìµÜÄçÌÀ¹Ä¹¡¤È¤½¤Î»þÂå¡¡»°³ÞµÜÎ¾ÅÂ²¼¤¬¸ì¤ë»×¤¤½Ð¡Ù¡ØÈþÃÒ»Ò¹Ä¹¡¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ¹©Æ£ ÈþÂå»Ò¡Ë