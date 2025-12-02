【日本株】じつは日本が「世界一」のポテンシャルを秘めていた…生成AIの次にくる「フィジカルAI」革命で株価「爆上がり」しそうな「プロ厳選５銘柄」

ロボットに人工知能（ＡＩ）を搭載する「フィジカルＡＩ」が注目を集めている。従来のＡＩがデジタル空間内でのデータ処理や画像・文章の生成に留まっていたのに対し、フィジカルＡＩは現実空間の状況を認識し、ロボットなどを効率的に動かして自ら作業を実行できる。具体的には、産業用ロボット、自動運転車、ドローンなど、幅広い分野でのアップデートが期待されている。世界経済フォーラムの報告書では「産業の自動化で新時代を切り開く原動力になる」と指摘されており、第四次産業革命の中心核的テーマとしても注目されつつある。

日本には独自の強みがあるとの指摘も聞かれる。「ものづくり大国ニッポン」として、長年現場で培ってきた「暗黙知」や固有の「経験知」が蓄積されている企業が多いからだ。フィジカルＡＩ開発においては、実用化に向けて多くの製造業データが必要となる。日本はドイツとともに製造業データを豊富に抱える「データ資産大国」なのだ。日本政府が安全保障上の観点からも流出を警戒するほどの世界屈指のデータ資産が眠っている。労働力不足などを背景に、国内外でフィジカルＡＩの導入ニーズが高まる中、日本企業が世界をリードできるポテンシャルの高いフィールドとして注目しておきたい。

安川電機（6506）

■株価（11月28日時点終値）4039円 配当利回り（予）1.68％

産業用ロボットのパイオニアであり、世界4大メーカーの一角として君臨する安川電機の強みは、垂直統合型のビジネスモデルにある。ロボット本体のみならず、サーボモーター、インバーター、モーションコントローラーなど、ロボットを動かす「筋肉」や「神経」にあたる制御部品すべてを自社で製造できることだ。フィジカルＡＩ技術を統合する際にハードとソフトの最適化を図りやすいことが優位性をつながっている。

2025年10月には、富士通と米エヌビディアによる戦略的協業が発表され、安川電機ともフィジカルＡＩの社会実装に向けた協業が加速している。米エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは「日本はフィジカルＡＩによるロボットのＡＩ革命をリードする国にふさわしい。日本が持つメカトロニクス技術は、世界でも大きな強みだ」と言及している。安川電機に対して中核企業として熱い視線が注がれていることは明らかだ。

長年培ったロボット業界の知見と販売網に強力な協業体制が加われば、極めて有利なポジションを掴むことも夢ではない。2026年2月期末に公表予定の新中期経営計画では、収益の高いフィジカルＡＩ事業の注力による成長ストーリーが語られることを期待したい。

ファナック（6954）

■株価（11月28日時点終値）5026円 配当利回り（予）2.01％

世界最大級の産業用ロボットメーカーのファナックは、営業利益率20％台を安定的に叩き出せる高水準の収益力を誇る。世界的な人件費高騰、深刻化する人手不足が続く中、顧客先の製造業では、もはや自動化抜きに製品を作り続けることは困難な状況に追い込まれている。製造現場の自動化に必要なあらゆる製品を手がけ、業界随一の技術力と製品ラインナップを持つことが高収益体質を支える背景だ。

フィジカルＡＩロボットの開発にも積極的に取り組んでいる。フィジカルＡＩ技術は、同社が得意とする精密加工技術、高品質な部品製造、システムインテグレーション能力と親和性が高い。さらには、古くからセンサによる環境認識と、ＡＩ技術による行動制御に取り組んできた知見も強みだ。製造現場の知能化が進む中、設備データの収集・可視化・分析とアプリ活用を現場で完結できる製造業向けIoTプラットフォーム「FieldSystem」を提供していることも強みとなるだろう。

米トランプ関税の影響により主要顧客である自動車需要の勢いは期待しづらいが、米国への製造業回帰が確認できれば、余りある需要が期待できる。来2027年3月期は米国金利低下も追い風となりそうだ。

ソフトバンクグループ（9984）

■株価（11月28日時点終値）16825円 配当利回り（予）0.26％

ソフトバンクグループは、フィジカルＡＩ分野において最も包括的な投資を行っている日本企業だ。孫正義会長は「10年以内のASI（人間の知能を超える能力を持つ超知能ＡＩ）到来」という壮大なビジョンを掲げており、実現に向けた布石としてフィジカルＡＩ投資を「次のフロンティア」と位置づけている。

2025年10月には、スイスの重電大手ABBのロボティクス事業を約8,187億円で買収する契約を締結した。世界4大産業用ロボットメーカーの一角を占めるABBの高度技術と顧客基盤を獲得することで、フィジカルＡＩ領域での競争力は一気に高まる期待がある。ABBのロボティクス事業の2024年12月期売上高は約23億ドル（約3590億円）だが、ABBロボティクスのハードウェアにグループ傘下の英アーム社が開発するＡＩチップ、米オープンＡＩを中核とするＡＩ関連企業への投資を通じたソフトウェアが加わる。ＡＩの頭脳から身体までを一気通貫で扱える国内唯一の企業となるかもしれない。

2025年11月の株価は、前月の大幅上昇を打ち消すレベルで調整したが、孫会長の先見性と実行力、さらには同社が持つグローバルネットワークを考慮すれば、フィジカルＡＩ市場における最大の受益者となる可能性を再評価する場面もあるかもしれない。

サイバーダイン（7779）

■株価（11月28日時点終値）171円 配当利回り（予）0.00％

フィジカルＡＩ分野において、世界初の装着型サイボーグ「HAL」を開発・実用化したサイバーダインは、独自領域を切り開いている企業だ。多くのロボット企業が産業用途に焦点を当てる中、同社は人間の身体機能を直接支援する「ウェアラブルロボット」で独占的な立ち位置を築いている。

HALの技術は、人間の神経信号を読み取り、それに応じて動作する高度な生体信号処理とロボティクス技術の融合だ。脳から機械へ命令伝達させる技術は、フィジカルＡＩの真骨頂ともいえ、将来的にはより高度なＡＩ技術と統合することで、さらなる進化が期待できそうだ。高齢化社会に伴って急速に高まるであろう需要に対し、同社は先駆者メリットを享受しうる優位性を持っている。

高齢化が進む先進国では、すでにリハビリテーション需要が急増しているほか、医療、介護、一般産業分野などでも潜在市場は大きい。来2027年3月期は上場以来続いていた営業赤字から営業黒字への転換も現実味を帯びつつある。黒字転換が実現すれば、長期的に下落し続けている株価トレンドにも転換期が訪れるかもしれない。

Ｋｕｄａｎ（4425）

■株価（11月28日時点終値）1081円 配当利回り（予）0.00％

人工知覚の基幹技術であるSLAM（三次元の空間認識をするソフトウェア技術）を提供できるKudanは、フィジカルＡＩ市場で高い成長ポテンシャルを持つ小型株としてマークしておきたい。株価は上場直後の高値25160円より大幅に調整し、足元では時価総額100億円割れの危機的水域にも到達しているが、意外な反撃機を迎えつつある可能性にも注目したい。

SLAMはカメラ画像を基にリアルタイムで周辺環境と自己位置を把握し、デバイス本体に「機械の眼」の機能を持たせる技術だ。特に同社が開発したKudanSLAMは、一般的に公開されている代替方法と比較して、処理速度や認識精度で圧倒的な競争優位性を持っている。世界トップクラスの研究開発体制を揃えており、自動運転やロボティックス等の先進分野へライセンス提供の機会が広がりつつある。

長らく研究開発のステージにあったことで、先行投資による赤字が続いた同社だが、足元では顧客製品化の案件が増加し、刈り取りの季節を迎えつつある。技術開発競争の激しさ、大手テック企業による自社技術開発の進展、資金繰りなどのリスク要因はあるが、不可欠な技術をライセンス提供できるユニークなポジショニングは注目しておきたい存在だ。

ＡＩフィジカルの関連銘柄の中には防衛関連などにも絡んでいる銘柄もあり、株価がすでに大きく上昇している印象もあるが、単独のテーマとしては過熱感に乏しい状況にある。ＡＩ基本計画の骨子案のなかでは、「日本の勝ち筋」の一つとしてフィジカルＡＩの開発・実証を促進する方針が示されている。政府がフィジカルＡＩ分野を積極的に後押しする姿勢をみせるなか、2026年以降も強い追い風が吹くことが期待できそうだ。

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

