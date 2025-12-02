¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ÎÎò»Ë¡×¤«¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¡í¼ö¤¤¡í¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë?
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ½Ð¤·¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é¤Î²òÊü¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¹âÈª·Ì¾»á
ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ìó20Ç¯Á°¡¢¥ª¥¿¥¯¤Î¾ÝÄ§¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¡Ê2005Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¤·¤¿¤¿¤á¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥À¥µ¤¤¤È¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥¤¥±¤Æ¤¤¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½ä¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÁõÊ¸²½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÀï¸å¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ä½Â¥«¥¸¤ÎÂæÆ¬¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Þ¤Ç¤¿¤É¤Ã¤¿¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡£
ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤Î¼ã¼Ô¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥À¥µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦à¼ö¤¤á¤ÎÎò»Ë¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¹âÈª·Ì¾¡Ê¤¿¤«¤Ï¤¿¡¦¤¯¤ï¤Ê¡Ë»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥¤¥ó¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÈª·Ì¾¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÈª¡Ë¡¡¤³¤³10Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï´°Á´¤Ë¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ç¥¤¥ó¤¹¤ëÅÙ¶»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ã¼Ô°Ê³°¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦Ê¹¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò½ä¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ïà¼ö¤¤á¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÈª¡¡ÉþÁõ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀÚ¼Â¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¼ã¤¤º¢¤Ï¤½¤¦¤Ç¡¢Éþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿Í³Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»×½Õ´ü¤È¥±¥¢¤ÎÌäÂê¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ö¤¤¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Éþ¤¬¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë½ý¤Ä¤¯¿Í¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¼¹É®¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¹âÈª¡¡ËÜ½ñ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø±¡¤Î½¤»ÎÏÀÊ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç°áÁõ½õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢90Ç¯Âå¤«¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÅâÆÍ¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤¿ÏÀÊ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï2010Ç¯Âå¤ÎÃæº¢¤«¤éºÆ¤Ó¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿þ¤Î¥¤¥ó¤¬¼ã¼Ô¤ËÂçÎ®¹Ô¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬²¿¤²¤Ê¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î·ë²Ì¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢»þÂå¤´¤È¤ÎÊÑÁ«¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÈª¡¡¤à¤·¤í¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡¢»þÂå¤´¤È¤Î°Õ¼±¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ºÇ½é¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤éÇÐÍ¥¤¬Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï¿þ¤ò¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï80Ç¯Âå¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¥À¥é¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊì¿Æ¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤·¤«¤·¡¢90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÂæÆ¬¤·¤¿½Â¥«¥¸¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂçµÕÅ¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¼þÊÕ¤ÇÍ·¤Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎDC¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢80Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ã¥Ä¤¬¼ã¼Ô¤Î¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥ó¥¬¤ÇÉÔÎÉ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬T¥·¥ã¥Ä¤òµñÀä¤·¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±»þ¤Ë¡ØPOPEYE¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÈª¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯¼ÂÁ©¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ¤Âå¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬¥À¥µ¤¤¤«¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬·è¤á¤ë»þÂå¤¬Ë¬¤ì¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ò½ä¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¾ï¤ËÀèÇÚÀ¤Âå¤Ø¤ÎµñÀä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²á¾ê¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼çµÁ¤¬¤Ï¤ä¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¼«Í³¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬½ÂÃ«¤ÎÏ©¾å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Â¥«¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ½Ð¤·¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é¤Î²òÊü¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤ò¡ÖÈ¿¹³´ü¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀèÇÚÀ¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ø¤ÎÈ¿¹³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹âÈª¡¡¤¿¤À¡¢½Â¥«¥¸¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ½Ð¤·¤¬¿·¤¿¤Êà¾ï¼±á¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½Â¥«¥¸»þÂå¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤â¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤È¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡Ö¿þ¤ÏÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÆ±Ä´°µÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¶É¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é´°Á´¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏËÜÅö¤Ëº¬¿¼¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢º£¤«¤éÌó100Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥â¥¿¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤ÌîÏº¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤òÉ½¤¹¡Ö¥â¥À¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÎÂÐµÁ¸ì¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤äºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤òÈéÆù¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ö¥â¥¿¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÀµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¼ö¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¼ö¤¤¤ÏÌó100Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÈª¡¡¤â¤Ã¤ÈÀÎ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÃå¤³¤Ê¤·¤ËÇº¤àÃËÀ¤Ï¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¼ö¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤³¤È¤Ï¹¬Ê¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
Æ±Ä´°µÎÏ¤ËÇº¤à¿Í¤¬ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Í³¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¹âÈª·Ì¾¡Ê¤¿¤«¤Ï¤¿¡¦¤¯¤ï¤Ê¡Ë
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2004Ç¯¡¢±Ç²è¡Øµª»Ò¤Î¿©Âî¡Ù¤Ë°áÁõ½õ¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÇÁü´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë°ìÊý¡¢10Ç¯¤è¤êT¥·¥ã¥Ä¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¿¥¢¥¦¥È¡×¤Î¸¦µæ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£14Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡¤ÎÉ½¾Ý¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¥³¡¼¥¹½¤Î»¡£21Ç¯¤Ë½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö1991Ç¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò2021Ç¯¤Î·¯¤¿¤Á¤Ï¡×¤ò³«ºÅ
¢£¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù
Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¡2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤µ¤Ð¤¤ÎÎò»ËÅªÊÑÁ«¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤òÊ¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦°ìºý¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÏÆüËÜ»Ë¤Î»à³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¤µ¤Ð¤«¤Ê¤¤¤È¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤Ù¤¯¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¿þ¤Î¥¤¥ó¤È¥¢¥¦¥È¤ÎÊÑÁ«¤ä¹½Â¤¤òÄ´ºº¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¤òµ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÊ×Îò¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊºîÉÊ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Í´²ð