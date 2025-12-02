《ダウンタウンプラス開設1ヵ月》会員数50万人、快進撃の裏で…松本人志に見る「カリスマの限界」と”あの天才芸人”との共通点

ダウンタウンプラス開設から1ヵ月

ダウンタウンによるインターネット配信サービス『ダウンタウンプラス（DOWNTOWN+）』が開設されて約ひと月。加入者は開設から半月で50万人を超えたともいわれ、順調なスタートだ。

既存の配信サービスを利用するのではなく、吉本興業が独自に立ち上げた配信サービスが成功を収めれば、芸能ビジネスのあり方や芸能人とテレビの関係に大きな変化をもたらすだろう。それとともに、活動休止中だった松本人志がこのようなかたちで復帰を果たしたことにも注目したい。

松本人志が自身のスキャンダル報道に対し、裁判を起こすために活動を休止したのは昨年の1月。ただ、10ヶ月後にはこの裁判を取り下げ、スキャンダルを報じた『文春』側とは事実上の手打ち状態となった。そこから復帰するにあたり、この配信サービスを選んだわけだ。

テレビでの活動を再開していないのは、スポンサーの理解を得られないことのほかアンチからの反発を避ける意味もあるのだろう。一昨年のジャニーズ騒動以来、いや、2016年のゲス不倫騒動あたりから、スキャンダルへの風当たりは厳しくなった。

なかには「一発退場」というケースもあり、そこまで行かなくとも、長期の活動休止を強いられたりする。松本の場合もわりと危機的状況だったわけで、芸人としての総合力においてダウンタウンが史上最強だと思っている者として、この復帰にはいくらかホッとさせられた。

ではなぜ、彼は危機的状況に陥り、そこから復帰することができたのか。まずは、彼のキャリアを簡単に振り返っておこう。

かつての天才芸人との共通点

1982年、吉本のタレント養成所に一期生として入った松本と浜田雅功は、関西で人気と実力を高めたあと、88年に『夢で逢えたら』（フジテレビ系）で東京進出。

93年から95年にかけては『週刊朝日』にエッセイを連載して、そこから生まれた単行本二冊が大ベストセラーとなった。ダウンタウンとしての安定した評価に加え、ビートたけしや志村けんの後継者的な「カリスマ芸人」と化したのである。

その後、ドラマに出たり、映画を作ったり、お笑いコンクールの審査員をしたりしながら、2013年からは『ワイドナショー』（フジテレビ系）にコメンテーターとして登場。社会問題についても語る「ご意見番」的ポジションも獲得した。

このなかで「危機」につながった要素を探すなら、カリスマ化とご意見番だろう。いわば、イメージの上がりすぎと守備範囲の広げすぎであり、どちらもアンチを生んでしまう。本人も無理をしなくてはならず、ストレスが増したり、バランスを崩したりするわけだ。

そんな「危機」によって転落した芸人もいる。松本とは浅からぬ縁を持つ横山やすしだ。

「横山やすし・西川きよし」として、80年代初めの漫才ブームを牽引した実績と、彼自身の破天荒な言動により、天才芸人と呼ばれ、82年からは『久米宏のTVスクランブル』（日本テレビ系）にコメンテーターとして登場。しかし、酒好きとケンカ好きが祟り、不祥事を連発して、89年に吉本を解雇されてしまう。その7年後、51歳で病死した。

カリスマ化の果てに抱えた危機

そんなやすしが司会をしていた『テレビ演芸』（テレビ朝日系）で、デビューしたてのダウンタウン（当時は、ライト兄弟）が漫才をしたことがある。やすしはそれを「チンピラの立ち話」などと酷評。おまえがいうな的案件だが、漫才の型を重視するやすしにはそう映ったのだろう。ダウンタウンはそこから、フリートーク的な漫才を確立していくわけで、当時そのすごみを見抜いていたのは世代の近い島田紳助くらいだった。

とはいえ、二人のショックは大きく、松本はのちにやすしを題材にしたコント「やすしくん」を繰り広げることになる。これはやすしならではの言動をいじったものだが、やすしの死去当日にもオンエアされたことで物議を醸すことに。結果的に、コントを自粛するに至った。

そんな「浅からぬ縁」について、筆者は当時『噂の真相』の連載コラムで『「やすし」で見えた自称天才松本人志の限界』という文章を書いている。その一部を引用してみたい。

「何故、コント『やすしくん』を自粛したのか。彼のやっさんへの感情は愛憎なかばするアンビバレンツなものであり、その屈折は若い頃『テレビ演芸』で司会のやっさんに漫才を罵倒されたことに始まる。鼻っ柱を折られた新鋭が大家を敵視するのは当然。『やすしくん』は彼なりの決着だろうし、見事な横山やすし論ともなっていた。（略）やっさんが破滅的な死を遂げて『天才』となった今、松本よ、自粛なんて凡庸なことをしていてはいつまでも『自称』は取れんぞ」

当時、松本のことは好きだったが、メディアにも乗せられつつ、自らをカリスマ化していく姿には引っかかりを覚えていた。やすしがそうだったように、カリスマ化はリスクもともなう。

しかも、それからご意見番的な存在にもなり、さらに不祥事で活動休止となったことで、やすしの二の舞という心配がよぎった。もちろん、松本はそこまで破天荒な芸人ではないが、スキャンダルへの風当たりも当時より格段に厳しくなっているからだ。

にもかかわらず、復帰できた理由については『ダウンタウンプラス』を見ればわかる。そこでの姿に、答えがあるのだ。

