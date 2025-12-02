あなたの腰痛の原因はコレかも？ 家具店がソファーベッドを「扱わない」深いワケ

私たちの店が

ソファーベッドを扱わない理由

ワンルームマンションなど、寝室が設けられないときに重宝するのが「ソファーベッド」 です。1台2役でソファーにもベッドにもなる便利なものです。

ただ、私たちの店ではソファーベッドを扱っていません。なるべくならソファーベッドで寝ることは避けてほしいからです。

妥協の産物？

ソファーベッドの寝心地

ソファーベッドをオススメしないのには、大きな理由が2つあります。

1つは、通常のベッドのような寝心地が到底期待できないこと。ソファーとベッドでは求められる機能が異なります。

両者を兼ねようとすると、どちらかが犠牲になりがち。寝姿勢を保つためのゾーニングも施されていないため、睡眠の質が低下する恐れがあります。

眠りの質は「場所の習慣」で決まる

2つ目は、ベッドは眠るためだけの場所に限定したほうがいいから。

寝室は眠るための部屋であり、ベッドなどの寝床は眠るための場所。そう決めてほかの目的に使わないようにすると、寝室に入ってベッドで横になると入眠しやすくなります。

これは心理学で「条件づけ」と呼ばれる現象です。

