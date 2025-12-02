老後に後悔することランキング第2位は「お金を残しておかなかったこと」。じゃあ、納得の「第1位」とは？

そんなあなたにおすすめなのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

お金よりも、取り戻せないものがある

老後の後悔としてよく挙げられるのが、「もっと貯金しておけばよかった」「備えておけばよかった」というものです。

たしかに、お金があるほど安心は得られます。

しかし、お金にはある特徴があります。

失っても、また稼ぐことはできる。

一方で、時間だけは戻ってきません。

40代、50代になったとき、多くの人が静かに気づきます。

「お金よりも、もっと大事なものを失ってきたのでは？」と。

その気づきの先にある後悔こそ、「自分の時間を作らなかったこと」なのです。

人生の「作り直し方」

『世界の果てのカフェ』という本の登場人物・アンは、ある夜を境に人生を見直し始めます。

ええと、ケイシーがもう説明してくれたと思うけど、『自分はなぜここにいるのか？』と問いかけると、状況が変わるのよ。

私はあの夜以来、すっかり変わってしまったの。

――『世界の果てのカフェ』（第17章）より

この問いは、未来を変える鍵になります。

「やりたいこと」や「本当に大切なこと」は、誰かに教えてもらうものではなく、自分の時間の中でしか育ちません。

そして彼女は、「時間の使い方」を静かに変え始めます。

それはゆっくりと始まった。毎週少しずつ自分の時間を作るようになったわ。

一生懸命働いたご褒美として、自分にモノをあげるのをやめた。



その代わりに、ご褒美は、自分がしたいことをする時間になったの。

毎日、少なくとも1時間は、本当に好きなことに時間を費やすようにしたわ。

ワクワクする小説を読んだり、長い散歩に出かけたり、スポーツをしたり。



いつの日にか、1時間は2時間になり、さらに3時間に増えた。

そしていつしか、やりたいことに完全に集中していたの。

『自分はなぜここにいるのか？』という質問の答えを満たすようなことに。

――『世界の果てのカフェ』（第17章）より

この変化こそ、「自分の時間を取り戻す」という行為です。

時間は「守る」のではなく「つくる」もの

時間は、空くのを待っていてもやってきません。

自分のために先にブロックし、確保しなければならないのです。

そして、その時間に「本当に好きなこと」を差し込む。

それが、人生を再起動させる一歩になります。

お金がなくても、立場がなくても、この一歩だけは誰でも始められる。

だからこそ、老後になって最も後悔されるのは「自分の時間を作らなかったこと」なのです。

第2位は「お金を残しておかなかったこと」。

でも、第1位は、「自分の時間を確保しなかったこと」。

『自分はなぜここにいるのか？』という問いを持ち、今日の1時間から、その答えに近づく。

その習慣こそが、老後ではなく、「今」を満たして生きる唯一の方法です。

