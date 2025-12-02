韓国で、我が子の身長の伸ばすため高額ホルモン注射に狂奔する親たちをせき立てる「背の低い者は負け犬」という強迫観念の中身

我が子を理想的な身長にするために

「男は182センチ、女は165センチ」…

韓国の親たちが望む我が子の「理想的な」身長だ。

「魅力資産」という言葉があるほど外見も重要な競争手段と見なされる韓国で、特に身長は恋愛と結婚はもちろん、就職でも大事なスペックとなる。我が子を理想的な身長に育てるために、韓国の親たちは成長ホルモン注射、栄養剤、漢方薬などに惜しみなく大金を投資している。

先日、後輩から「セカンドジョブを始めた」と言われた。IT会社に勤めながらヘッドハンティング会社に周辺のプログラマーを紹介して紹介費をもらっているという。「なぜセカンドジョブを?」と尋ねたら、「小学校4年の息子に背が伸びる注射を打たなければならないため」という返事が返ってきた。後輩の話によると、注射の費用は月に70万ウォン程度で、1〜2年程度を毎日に打たなければならないという。

韓国の親の間で「背が伸びる注射」と呼ばれる成長ホルモン注射は、成長ホルモンがまともに出ない子供や、背が低すぎる低身長症患者などのための専門治療剤だ。低成長関連の病気を持っていて、身長が全体の下位3%以内という条件を満たせば健康保険給付対象として処方されるが、韓国に無数に発生している「成長クリニック」では、身長が正常範囲の子供も処方される。

「180センチ以上大きくなるためには注射したほうがいい」と積極的に勧める病院もある。さらに、成長ホルモン剤と共に思春期を遅らせる「性早熟症治療剤」を同時に注射する「ハイブリッド成長クリニック」が最近大きな人気を集めているという。

価格が1年に1000万ウォンを超える高価であるため、教育熱が高い富裕層が密集している地域であるほど、成長ホルモン注射を多く消費する。韓国福祉部によると、今年1〜7月までにソウルに供給された成長ホルモン注射の6割以上が「江南3区」と呼ばれる江南区、瑞草区、松坡区で消費されたという。

漢方薬、サプリに、定番・縄跳びも

2人の息子を持つ弟は、注射ではなく漢方薬で子供たちの身長を伸ばそうと努力した。弟夫婦は長男の小学校入学前、小児科で「期待身長」に対する検査を受けた。「期待身長」検査とは、骨検査やホルモン検査に加え、親の身長から子供の未来の身長を予測するという検査だ。

父親が170センチと母親が165センチの弟夫婦の二人の息子の期待身長は168〜178センチ程度だった。弟夫婦は「背が低いと子供の自尊心が落ちる」と心配し、背を伸ばせる方法を熱心に検索した結果、ママたちのコミュニティで「すごくよく効く」と噂された漢方医を見つけ出し、「背が伸びる漢方薬」を処方された。

このようにして弟の子供たちは小学校6年間、毎年4回ずつ漢方薬を服用し、現在は中学2年の次男が178センチ、高校1年の長男は176センチだ。両方とも期待身長の範囲内なので、漢方薬が、本当に効果があったのかどうかはまだ分からない。

いわゆる「背が伸びる栄養剤」も人気だ。普通はビタミンD、ビタミンB2などのビタミン成分に酵素配合物などを混ぜた子供用の「総合栄養剤」だが、背が伸びるという宣伝文句に親たちは快く数百ウォンもする栄養剤をわが子に服用させている。

成長板（骨の成長を担う骨の両端にある軟骨組織）を刺激して背が帯びる運動でよく知られている「縄跳び」も小学生の間で大きな人気を集めている。新型コロナウイルス感染症の時期から「縄跳び教室」が雨後の筍のようにでき、現在は全国で約400余りの縄跳び教室があるという。

主な対象は幼児から小学生で、週に2〜3回、約50分ずつ授業し、月に12万ウォン程度の費用がかかる。身長の成長に良い運動という点と共に、負傷の危険が少ない運動という点が人気の要因だという。

負け犬になりたくない

韓国人が特に高い身長に執着するのは西欧に対する憧れもあるが、「背が高いほうがなにかと有利」という側面が強い。韓国の就職や恋愛・結婚市場で最高点を得ている人物像は「六角型人間」だ。外見、学歴、資産、職業、家、性格など6つの領域で全て優れた「完璧な人間」を意味する。

まさに身長は、六角形人間の第一条件である外見を計量化して序列をつける時、肝心な評価基準になるのだ。背が高いほど外見に対する魅力度が高くなり、有能な人と評価されるということだ。

韓国人の高い身長への執着に火をつけたのは、いわゆる「ルーザーの乱」と呼ばれる、2009年に韓国を騒がせた事件だ。「美女たちのおしゃべり」というTV番組で、「背の低い男と付き合えるか?」という質問に対する、ある女子大生の「背の低い男はルーザーだと思う」「ひとまず180センチにはならなければ」などの発言が視聴者から途方もない叱責を受けた。一部の男性視聴者は、精神的被害を訴えて損害賠償を要求する訴訟を起こした。

韓国人の身長に対する強迫観念は、政治家も例外ではない。10月29日に韓国・慶州で開催されたトランプ−李在明（イ・ジェミョン）大統領間の米韓首脳会談では、意外な場面が韓国のインターネットで大きな話題となった。それは、韓国側が用意した華やかな金冠プレゼントを前に並んで立っているトランプ大統領と李在明大統領のチューショットだ。

このツーショットでは不思議にも、公式的な身長差が20センチ程度と知られている両首脳の身長がほぼ同じように見えた。その原因が角度のためなのか、韓国のネット民が主張する「シークレットブーツ」のためなのか、はっきりしない。

ただ、これまで数多くの韓国の有力政治家が「シークレットブーツ」と関連してネット民から疑惑を受けてきたことだけは事実だ。「背の高い人が優越している」という韓国人の意識がこのような論争を呼び起こしているのだろう。

学歴、資産だけでなく外見まで、持つすべてのものが他人との比較対象になり序列化されている韓国社会では政治家たちも「背の低いルーザー」にならないように気を付けているのかもしれない。

