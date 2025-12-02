リニア工事が行われる静岡工区は南アルプスの奥山で、クマが何度も目撃されている。ジャーナリストの小林一哉さんは「リニア工事でクマの生息地を侵した結果、人里にクマが出没するなどということがあれば目も当てられない」という――。

■リニア工事に突如現れた「クマ対策」という難問

JR東海がリニア中央新幹線のトンネル工事を行う静岡工区は、人里、山里から隔絶された南アルプスの奥山に位置する。全国的にクマの被害が深刻化し、人間の生活圏への出没が問題となる中で、リニア工事が直面するのは、クマの「生息域」でいかに安全に工事を進め、自然と共存するかという新たな難問だ。

ことし4月から10月までにクマによる人身事故が東北、北陸などで176件発生し、被害者は196人、11月20日までに13件の死亡事故が起きて過去最高となった。この結果、クマの被害対策に関する関係閣僚会議が初めて設けられ、クマの駆除が喫緊の課題となり、人間の生活圏に出没するクマはすべて駆除対象となっている。

南アルプス地域には300頭から600頭のクマが生息すると推定されるが、リニア工事が行われる大井川上流部で調査が行われたことはない。

作業員らは実際に、大井川上流部のリニア工事現場近くでクマを何度も目撃しているというから、奥山には数多くのクマが生息する可能性がある。クマの生息地である森などの自然環境を開発していくのだから、何があってもおかしくない。

■クマの生息状況を知る絶好の機会でもある

工事着手となれば、南アルプス上流部の工事は10年以上続くこととなり、それこそ、JR東海にとってクマ対策とともにクマとどのように共存するかが大きなテーマとなるはずだ。

ただでさえ遅れているリニア工事が、クマ被害によってストップするなどという事態は何としても避けたいのは言うまでもない。

まだ具体的には決まっていないが、JR東海は作業員の安全確保を最優先に、自動撮影カメラを使った生息状況の調査や、クマが住みやすい環境保全などで静岡県と協力していくことになるだろう。

リニア工事現場となる大井川上流部は環境保全団体などが立ち入ることができないから、JR東海の果たすべき役割は非常に大きいと言える。

■クマ対策は議題に上ってこなかった

静岡県とJR東海はこれまで、多様な生態系を誇る南アルプスの自然環境をリニア工事で破壊しないよう、県の生物多様性専門部会で何度も対話を行ってきた。

その中でJR東海は、自然環境を現状以上に回復させる「ネイチャーポジティブ宣言」を行っている。永長隆昭・JR東海静岡工事事務所長は「カネと労力を掛けるのはもちろん、技術的な知見が必要となる。生半可な覚悟ではできない」などと話した。

一方で、部会で議題に上ったのは生息数の多いニホンジカ（ホンシュウジカ）や絶滅のおそれがあるとされるヤマトイワナなどについてで、クマに関しては何も議論されてこなかった。

それもそのはず、シカは南アルプスにおいて高山植物を食べ尽くすなどの悪影響を与えているのに対し、クマによる直接的な害はこれまでのところ報告されていない。また生息数もシカなどと比べ微々たるものだからだ。

■自然環境保護への貢献は地域の理解にもつながる

環境省の推計によると、ニホンジカは2019年現在、全国で約260万頭が生息、毎年約60万頭が捕獲されている。環境省は2023年度末までに約152万頭までに減らす計画を立てた。

これに対して、クマの生息数は全国でも3万〜4万頭と推測され、ニホンジカとは比べものにならない。

ニホンジカの食害による影響が非常に大きいことで、JR東海はその対策の一端を担うことが決まっている。南アルプスのお花畑を食い荒らさないように防鹿柵を設置するなど、積極的な協力を惜しまない姿勢だ。

だが、ここにきていよいよクマ対策も無視できないものになってきた。

大井川の水環境問題がほぼ解決し、残された主な課題は自然環境の保全だ。JR東海がネイチャーポジティブによる具体的な貢献を果たせば、地域の理解を得ることにもつながるだろう。

■クマとの共存には絶妙なバランスが求められる

現在、連日のように報道される日本特産のツキノワグマ（ヒグマは北海道のみに生息）だが、過去には絶滅が危惧され、約30年前にはどのようにツキノワグマ（クマ）と共存するのかが大きなテーマだった。

ところが最近、東北や北陸などで急速な個体数の増加に転じたことで、人間を襲うなどの被害が顕著となり、「危険な害獣として駆除しろ」と国を挙げてクマを撃ち殺すことに躍起になっている。

クマは九州では戦後絶滅し、四国などでは絶滅のおそれが高いとされる。

ただ単に「駆除しろ」では、ニホンオオカミ、オキナワコウモリ、ニホンカワウソ、トキなどと同様に日本からクマが姿を消してしまう可能性も出てくる。

人間がクマとの闘いに完全に勝ってはいけないのだ。

クマとの共存には絶妙なバランスが求められるが、そのバランスを見極めるのは非常に難しい。その大きな理由は、クマの生息の実態がわかっていないからだ。

■海外からの批判でクマ狩猟を自粛した過去

30年以上前、ツキノワグマの減少が大きな問題となった。当時、環境庁（現環境省）は日本国内には約1万頭生息し、このうち、毎年約2000頭前後が狩猟対象や害獣として捕獲されていると推測していた。

それとほぼ同じ頃、ある米国の学者が国際学会誌に「日本ではクマの胆のうを取るため幼獣や雄、雌の区別なく年間を通じて殺している。この野放しの状態が続くと絶滅の危険性がある」と厳しく追及し、英国などでも同様の批判が起きた。

このため、1992年から94年までクマの狩猟が自粛された。この結果、2004年秋にはクマの大量出没の状況が報告され、クマの生息地内で事故が発生、人間の生活圏への出没が見られるようになった。

南アルプス周辺でも、一時期、生息数がかなり減ったが、現在は回復しているとされる。静岡県では現在でもクマの狩猟を自粛している。

静岡県は2024年度に自動撮影カメラを南アルプス地域及び富士地域に20基設置して、個体数を推定するカメラトラップ調査を行った。この結果、富士地域に70頭から150頭、南アルプス地域に300頭から600頭が生息していると推定された。ただ、クマの生息数を正確に把握するのは非常に難しいという。この生息数でクマが現在でも絶滅の危機にあるのかどうかはわかっていない。

■人身被害と個体数の多さは比例しない

環境省の「豊かな森の生活者 クマと共存するために」というパンフレットによると、クマは基本的には人を避ける動物だが、突発的に出会うと防御的な攻撃を招き、危険な場合があるという。

クマは、鼻、耳がよく、食べることに夢中になると周りが見えなくなる。学習能力が高く、人間の食べ物の味を覚えると執着する。足が速く、木登りがうまい。

広い行動圏を持ち、鋭い嗅覚を持っているため、カキ、クリなどの放棄果樹、残飯などの誘引物は遠く離れたところで生活しているクマを人里へ引き寄せてしまうという。

クマによる人身被害、農業被害の発生が必ずしもクマの個体数の多さに比例しないと環境省は見ている。

■「生物多様性」は人間の都合で変わる

かつてニホンジカも明治時代の乱獲で捕獲が規制される「保護」の対象だったが、今では増えすぎて駆除の対象になった。

環境省パンフレットには「シカは植物を食べる日本の在来種で、全国に分布を拡大し個体数が増加、シカが増えることは良いことと思うかもしれないが」と断り書きをした上で、「全国で生態系や農林業に及ぼす被害は深刻な状況になっている」と徹底的に駆除することの理由を説明している。

「シカが増えることは良いとされてきたのに、今では徹底的に駆除する」のは、「生物多様性」が人間の安全や経済活動という都合によってさまざまに変わることを意味している。奥山での開発を推進するリニア工事が、クマという新たなリスクに直面し、その対応を迫られている点も、過去のシカの事例と軌を一にするかもしれない。すべては人間の都合である。

明治期以前、ニホンオオカミが動物界の食物連鎖の頂点にいたが、人間によって絶滅させられたあと、ニホンジカの天敵は人間以外いなくなった。

雑食性のクマは、ニホンジカの天敵にはならない。ニホンジカの死骸などを食べる程度で、襲うことはないという。

それに対して、クマが人間を襲うという不幸な事例ばかりが目立っている。

■具体的なクマ対策のアクションプランを

JR東海は「ネイチャーポジティブ宣言」を行ったが、その実行は、大井川の地下400メートルという難工事、そしてクマという南アルプスの自然との困難な「共存」というミッションへの挑戦を意味する。

関連性を指摘するのは容易ではないが、JR東海がクマの生息地を開発していくことで、人間の生活圏に南アルプスのクマが出没し、リニアにケチが付く事態は何としても避けたいはずだ。

この挑戦を単なる宣言で終わらせないためにも、「ネイチャーポジティブ宣言」で掲げた理念に基づき、具体的なクマ対策のアクションプランを策定し、今こそ県とJR東海がタッグを組む時だろう。

小林 一哉（こばやし・かずや）

ジャーナリスト

ウェブ静岡経済新聞、雑誌静岡人編集長。リニアなど主に静岡県の問題を追っている。著書に『食考 浜名湖の恵み』『静岡県で大往生しよう』『ふじの国の修行僧』（いずれも静岡新聞社）、『世界でいちばん良い医者で出会う「患者学」』（河出書房新社）、『家康、真骨頂 狸おやじのすすめ』（平凡社）、『知事失格 リニアを遅らせた川勝平太「命の水」の嘘』（飛鳥新社）などがある。

（ジャーナリスト 小林 一哉）