世界的マリンバ奏者の塚越慎子さんが7月に結婚し、現在妊娠していることを2日までに自身のSNSで明かした。出産は12月末を予定しているとした。

自身のインスタグラムで「【ご報告】いつも温かく応援してくださっている皆様へ」として文書の画像を投稿。文書には「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしておりました方と7月に結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と、結婚していたことを報告した。

さらに「また現在、新たな命を授かっており、出産は12月末を予定しております」と第1子を妊娠していることも伝え「おかげさまで無事に臨月を迎え、このたび産休に入らせていただきました」と明かした。

第1子妊娠により「本年のすべての海外公演、オーケストラとのコンチェルト協演、また、年末年始のコンサートにつきましては、主催者様ならびに関係者の皆様のご理解とご配慮を賜り、辞退させていただきました」とした。

「皆様には事情をお伝えできないまま出演を見送らせていただくこととなり、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「温かいお心遣いと励ましのお言葉をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。今後とも芸の道に真摯に向き合い、より一層精進してまいります。変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。