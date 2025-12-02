「上も下も危険…」aespa・ジゼル、“超ミニ丈”衣装で寝そべり誘惑　痩せすぎに心配の声も【PHOTO】

aespaのジゼルが、ファンを魅了した。

【写真】ジゼル、体の“タトゥー”大胆披露

ジゼルは11月30日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

投稿された写真には、ブラックのレザーミニドレスを着用したジゼルの姿が収められている。

腹部がカットされたデザインからはウエストがちらりとのぞき、目を引く。また、ミニスカートで寝そべる大胆なポーズと、AIのような非現実的なビジュアルが見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎて気狂う」「最高の美女」「エリ様神」「痩せすぎ…？」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、11月28・29日（現地時間）に香港・カイタックスタジアムで開催された音楽授賞式「2025 MAMA AWARDS」で「BEST CHOREOGRAPHY」「BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP」「BEST FEMALE GROUP」「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」の4冠を達成した。

年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場も決定している。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。