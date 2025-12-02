年金の「繰下げ受給」で最大84％年金額が増える衝撃…「早く死んだら損」という反対派も納得するその「威力」

これからの時代、貯金だけで老後に備えると、「インフレ」と「長生きリスク」におびえて暮らすことに……。そこでおすすめしたいのが、公的年金の「繰下げ受給」だ。ファイナンシャル・プランナーで、著書に『これだけ差がつく！ 老後のお金』がある首藤由之氏が、その「すさまじい威力」について解説する。

年金繰下げは65歳以降の「魔術」

日本の公的年金の受給開始は原則65歳ですが、今、年金は60歳から75歳までの間、もらいたい時に請求すればいつでも自由にもらい始めることができます。

このうち、65歳より早くもらい始めることを「繰上げ」、その逆を「繰下げ」というのです。

ただし、「繰上げ」の場合、早くもらう分、年金額は減額されます。

1カ月早くもらうごとに「0.4％減」、仮に60歳ちょうどからもらい始めるとすると、5年早くもらい始めるのですから、60カ月分（12カ月×5年）で24％減額（0.4％×60カ月）となります。

65歳から年金を「年100万円」もらえるケースで考えると、76万円になり、一生、その減額率は変わりません。

一方、「繰下げ」はこれとは正反対のことが起こります。遅くもらい始めるため、年金額が増えるのです。

こちらは1カ月遅らせるごとに「0.7％増」、仮に5年遅らせて70歳からもらい始めるとすると、60カ月分で42％も増額の142万円になります（0.7％×60カ月）。

しかも、2022年の改正で最大75歳まで10年遅らせてもらうことができるようになりました。

10年遅らせると、実に65歳からの倍近い84％増になります。つまり、100万円の年金額が184万円にもなるのです。以前は5年遅らせるのがマックスだったので大きな変化です。

以上のことをまとめると、下図のようになります（繰下げで年金が増え始めるのは「66歳以降」に請求した場合です。65歳の間に請求しても年金は増えませんのでご注意ください）。

株式投資などをやられている方なら理解できると思いますが、「1カ月遅らせるごとに0.7％増」は驚異的な数字です。

1年に直すと実に8.4％（0.7％×12カ月）、運用の世界でこれほどの利回りを上げられる金融商品はそう多くはありません。「年金繰下げ」は、まさに65歳以降の「魔術」と言えるとわかります。

他ではありえない「驚異的な数字」

しかも、その増えた年金額を一生もらえます。

公的年金の一番の長所としてよく言われることに「終身でもらえる」がありますが、まさにそれです。

受給が始まると、死ぬまでその金額を受け取れます。現役時代に払い込んだ保険料は年金額には関係しますが、終身制には一切関係がありません。さすが、国が長生きリスクに対する保険として考え出した制度です。民間の保険では考えられないことが行われているのが老齢年金の終身支給です。

その終身支給の年金を、もらうことを遅らせることで増やせるのが「年金繰下げ」なのです。

繰り返しますが、こんなに増えるのは金融商品では滅多にありません。公的年金では、その滅多にない利率で増えた年金額を終身で受け取れるわけです。

この「威力」は、数字で見ていただくのが一番早いと思います。ここでは標準的な会社員男性を想定して年金額200万円（老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金120万円）のケースで考えます。その人の年金額が繰下げでどう増えていくかを具体的な金額で示しました（下図）。

いかがですか。「5年で42％増」「10年で84％増」と聞くのもすごいですが、実際の数字で見ると、そのすさまじい“迫力”に圧倒されませんか。

老後のライフプランを自由に組み立てられるように、制度も柔軟に作られています。

グラフでは老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り下げることにしていますが、別に一緒に繰り下げなければならないわけではありません。老齢基礎年金だけ、あるいは老齢厚生年金だけを繰り下げることも可能です。

また、もらい始める時期も、1年で決まった「この月だけ」のようなルールがあるわけではありません。もらいたくなれば、いつでももらい始めてOKです。

「早く死んだら損」は本当か？

年金額が驚くほど増えて自由度もあるのに、「繰下げ反対派」も数多くいらっしゃいます。

一番よく聞くのは、「早く死んだら損」とするものです。

たしかに人間はいつ死ぬかわかりません。死ぬ時期を予想することもできません。そして、繰下げをしている間（「繰下げ待機期間」と言います）に死んでしまうと、年金をもらわないままになってしまいます。

しかし、この場合、自分で年金を受給して使うことはできませんが、もらわなかった分は遺族が請求すればもらえます。65歳時の「増えない年金」になりますが、最長5年さかのぼってもらうことができます（このように、もらう権利が発生しているのにもらわなかった年金は「未支給年金」といい、死後に遺族が精算する仕組みがあります）。

年金繰下げの場合、受給し始めてから、65歳から年金をもらい始めた人に総受給額で追いつくには「12年弱」かかることがわかっています。

68歳からもらい始めると80歳、70歳からもらい始めると82歳ぐらいになるまで総額が追いつかず、その追いつかない間に死んでしまうと損、とする意見もよく聞きます。

しかし、これは増えた年金で生活の質が上がったことを考慮に入れていない考え方です。

70歳まで遅らせて約4割高い年金額をもらって余裕しゃくしゃくのリタイア生活をしていた人が、仮に75歳で亡くなった場合、総受給額が少ないという点だけを取り上げて「損」と決めつけることは一概にできないと思います。

もっとも、「繰下げ待機」を止めて年金をもらい始めた直後に死んでしまうと、悲劇となるのは事実です。いったん受給が始まってしまうと、あとは亡くなったら「何もなし」になってしまうからです。

しかしこれとて、繰下げに反対する理由としては非常に弱いと言わざるを得ません。繰下げに限った話ではないからです。

65歳を過ぎて年金をもらい始めた直後に死んでも同じ結果が生じます。つまり、これは「いつ死ぬかわからない」死亡リスクがもたらすもので、受給者全員に共通したリスクなのです。

「繰下げは損」が見落としているもの

あと、年金額が増えてしまうと、「支払う税金や社会保険料が増えて損」とする意見もよく聞きます。

たしかに、年金所得が上がると、介護保険料や国民健康保険料が上がり、所得税・住民税も高くなります。財政難の日本の状況を考えると、今後、ますます税・社会保険料の負担が増えることは間違いないでしょう。

しかし、これも生活の質の向上を考慮しない考え方です。東京都区部で試算した数字ですが、5年繰下げで42％増えた年金にかかる税金や社会保険料の金額はたしかに増えます。しかしながら、それでもそれらを支払ったあとの手取り額は65歳時の年金に比べると3割強アップします。

先ほどの年間200万円の年金を受給する男性の場合で考えてください。3割強手取りが増えるわけです。年間で60万円以上、月にして約5万円超、生活にかける費用を増やすことができます。

筆者は手取りが増えて豊かな生活を送れる家計のほうが、増えない年金でつましく暮らす家計よりは満足度が高まるという見解を支持しています。

