ジャニーズ問題で市場から姿を消した「少年への性的虐待」本、「父からの性暴力」を綴った小説…「虐待」にまつわる知られざる本たち

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回も「虐待」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

世界の児童虐待問題を扱った本

――前回に引き続き、虐待というテーマを扱ったおすすめの本を紹介してください。

藤井慎二（以下、藤井） マルタン・モネスティエの全書シリーズのひとつに『図説児童虐待全書』（原書房）があります。児童労働や奴隷にされた子ども、ストリート・チルドレン、見世物にされた子どもなど、世界の児童虐待問題を扱った本として紹介しておきたいと思います。

――『死刑全書』『拷問全書』『食人全書』など、ゲンシシャではお馴染みの原書房「図説全書」シリーズの1冊ですね。

藤井 子どもと戦争の関係についても書かれています。2000年に出版された本のため、1990年代の話が中心ですが、現在進行形の話題も多くあります。

――ほかの全書シリーズと同様、写真も多く掲載されているようですね。

藤井 例えば、弾薬入りのロケット砲で遊ぶ幼い子どもの写真とともに、敵の戦意をくじくため、真っ先に子どもたちが標的に選ばれたという話が紹介されています。腕利きの射撃手が最初に子どもを撃ち、その子を助けに駆けつけた両親や大人たちを射殺していったとのことです。内戦が続くスーダンでは、敵側の青少年を殺害し、誘拐して奴隷として売りさばいた例も挙げられています。

――スーダンでは兵士による子どもへの性暴力も国際的な問題になっていると言われています。

父親からの性的虐待を綴った女性小説家の一冊

藤井 続いて日本の小説を紹介します。小説家・佐藤亜有子さんの『花々の墓標』（IFF出版部ヘルスワーク協会）は、彼女自身の性的虐待経験、つまり父親から受けた性暴力について書かれた作品です。

――ノンフィクションということですか？

藤井 いわゆる自伝的小説です。佐藤さんはこの本を出した5年後の2013年、43歳のときにアルコールを併用した急性薬物中毒のため亡くなっています。大人になってから恋人もできたそうですが、男性嫌悪、不信は抜けきらなかったという話や、入浴中に父親から受けた性的虐待の場面なども書かれています。ベッドで父親が下着一枚で勃起した性器を押し当ててきたこともあったそうです。

――ほかの小説作品も気になりますね。

藤井 1996年に文藝賞優秀作に選ばれた『ボディ・レンタル』をはじめ、性的なテーマをよく扱っていたようです。

少年の性的虐待を扱ったアメリカの翻訳本

藤井 次も性的虐待をテーマにした本で、『少年への性的虐待──男性被害者の心的外傷と精神分析治療』（作品社）という翻訳本です。著者のリチャード・B・ガートナーは、アメリカの心理学者・精神分析家です。性的虐待というと女性の被害者をイメージしがちですが、この本では男性への性的虐待について多様な事例が紹介されています。

――特に女性から性被害を受けた場合、加虐性が軽く見られがちな傾向がありますね。

藤井 子どもの頃に深刻な近親姦を受けた男性が、解離性同一性障害になってしまった事例について詳細に書かれています。

――いわゆる多重人格のようなケースですね。

藤井 夜寝ているときに父親から性的虐待を受けた少年が、大人になって、妻との間で性的問題を抱えていたこともあり、自分が同性愛者なのではないかと悩み、また自分の息子を虐待してしまうのではないかと心配したという事例も紹介されています。

――複雑なエピソードですね。

藤井 性的虐待を受けた男性が、治療の過程で女性治療者を虐待加害者と感じてしまい、女性治療者を本当に信頼できるか何度も試そうとする事例もあったそうです。テキストは二段組で、一つひとつの事例が長いため、非常に読み応えがあります。この本について、ジャニーズ性加害問題が報道された時期には、古書市場から一気に姿を消したという話もあります。

家庭内暴力と児童虐待をテーマにした写真集

藤井 最後に写真集を2冊紹介します。まずは1991年の『Living With the Enemy』です。ドナ・フェラートというアメリカのフォトジャーナリストが撮影した、家庭内暴力を受けた人々の写真が収録されています。

――特に印象的な写真はありますか？

藤井 子どものいる夫婦で、母親に暴力を振るう父親が逮捕されるシーンの写真です。8歳の息子が、逮捕される父親を指差しながら「お母さんを殴るなんて嫌いだ！ もう家に帰ってこないで！」と叫んでいる場面のようです。男性パートナーから暴行を受け、頭から血を流している女性の写真もあります。

――なんとも痛々しいですね。

藤井 最後に紹介するのは、衝撃的な写真が多く収録されている『子ども虐待の身体所見』（明石書店）です。海外の本を翻訳したもので、虐待を受けた子どもたちの生々しい傷をカラー写真で多数掲載しています。例えば大人に平手打ちにされた4カ月の女の子の写真が載っています。

――不安そうな表情をしていますね。

藤井 9歳の男の子は、父親に体ごと持ち上げられ、ベッドの上に放り投げられた際に、ベッドのスプリングで頭皮に裂傷をきたしたそうです。なかには、性的虐待を受けた子どもの写真や、虐待された子どもの遺体写真、レントゲン写真もあります。

――同作の著者に2人の名前がありましたが、どちらも医師なんですか？

藤井 はい。2人ともイギリスの小児科医で、虐待やネグレクトの問題に強い関心を持ち、長年取り組んできた方々です。日本語版は2013年に出版された比較的新しい本ですが、非常に入手困難な一冊です。

――Amazonでは品切れとなっているようですね。

藤井 そもそも古書市場にほとんど出回っていません。当初は翻訳本が手に入らず、原書を仕入れました。

――目をそらしたくなる人も多いでしょうが、カラー写真でしか伝わらない現実もありますね。

構成／伊藤綾

編集／千駄木雄大

