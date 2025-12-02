トヨタの最新型「コンパクトSUV」に注目！ 精悍「マスク」×「めちゃ“スゴい”ウインカー」採用!? 最新「カローラクロス」搭載の「運転支援プロジェクション」今後の発展にも期待大

新たな安全機能「運転支援プロジェクション」がスゴい

2025年5月にマイナーチェンジが行われたトヨタ「カローラクロス」は、より精悍なエクステリアデザイン採用といった大幅改良とともに、「シグナルロードプロジェクション」が一部グレードで日本初採用されました。

これは、方向指示器（ウインカー）の動きに合わせて路面にシェブロン（V字型のサイン）を投影・描写することで、歩行者や周辺車両のドライバーなどにいち早く自車の存在や動きを知らせるという運転支援機能の一種です。

こうした新機能は今後、どのように進化していくのでしょうか。

トヨタの最新型「コンパクトSUV」で注目される「スゴい技術」とは!?

従来より、ドア開放時にカーテシランプ付近に設置されたプロジェクターで路面に「ロゴマーク」を投影する純正オプションは世界の各メーカーのモデルで多数存在していました。

しかしシグナルロードプロジェクションのように、運転支援に寄与する形での投影の活用（「運転支援プロジェクション」）はこれまでなく、アクセサリーの領域から、実用性の領域への進化として注目されています。

ちなみに海外ではすでに、ヘッドランプに路面に警告などを投影することが出来るモデルも発売されており、日本市場での今後の展開も期待できます。

そんな注目のシグナルロードプロジェクションを製作しているのは、自動車用照明部品で世界トップクラスのシェアを持つ大手メーカーの小糸製作所です。

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で小糸製作所は、シグナルロードプロジェクション搭載のヘッドランプユニットをはじめ、さまざまな出展をおこなっていました。

説明スタッフによると、カローラクロスで採用されたシグナルロードプロジェクションは、現行の法規に合わせウインカーランプに連動して投影する仕様となっています。

ただし、夜間は視認ができるものの、昼間は見えづらい程度の照度になっている点や、ハザードランプを使用した際も点灯し、投影が連動してしまう点は改善課題だと話します。

なお説明スタッフによると、2027年1月には、より明るい描写が可能となる新法規が制定される見込みだといいます（後述）。

昼間も路面へ見える形で投影できることで、見通しの悪い路地などでの安全性が高まることが期待されます。

また、現在発売されていない「バック連動型」のシグナルロードプロジェクションも、そう遠くない未来に実際に搭載した車種が登場するかもしれません。

2026年9月にはさらなる「法改正」もおこなわれる予定

会場ではシグナルロードプロジェクションに並んで、「コミュニケーションコンセプトモック」も展示されていました。

これは、光によるコミュニケーション機能を車両に搭載した日本初出展となるコンセプトモックとのことです。

最新「カローラクロス」採用の新技術は今後さらに発展する！

光の演出により、クルマの状態・ドライバーの意思(メッセージ)を周りの交通参加者へ視覚的に伝えることで、クルマと人、クルマとクルマのコミュニケーションをサポートし、次世代モビリティ社会においても安全で円滑な交通社会を実現する技術です。

ウエルカム・充電・フェアウェル（GOOD BYE）・自動運転中・交差点での右左折・車内異常などをグリル内やバンパーコーナーに内蔵したランプで表現出来るようになっており、車外から確認することが可能です。

これらの点灯に関して、基本的に駐車中であれば現行の法規に抵触せず、実現可能であると説明スタッフは話していました。

ただし車内異常を表現した際の赤い点灯などは法規に抵触するため、このままの形で実現することは難しいとのことでした。

※ ※ ※

シグナルロードプロジェクションに関連する法規改正については、すでに次のような発表が行われています。

2026年9月1日を適用日として、「配光可変型前照灯を備える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く）において、運転者の運転操作を支援するための情報『運転支援プロジェクション』を路面に投影することを可能とする」といいます。

この法改正では、投影できる“運転支援プロジェクション”として、路面凍結警告・衝突危険警告・逆走警告・車線維持支援警告の4つが採用されています。

年々事故を減らすための運転支援機能の搭載が進んでいますが、運転者自身やクルマの搭載機能による安全対策には限界があります。

クルマから歩行者や他のクルマに自車の挙動に関する情報をお知らせすることで、さらに交通事故を防げるになることを考えると、運転支援プロジェクションの装備が広まることに対する期待は高まります。