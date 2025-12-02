「ワインに合う男の料理を追求」メルシャン株式会社・大塚正光社長の休日の過ごし方

1934年設立。日本のワインのリーディングカンパニー。06年よりキリングループに入り、キリングループのワイン事業の中核となっている。社長を務める大塚正光氏（55歳）の休日の過ごし方とは？

代表取締役社長

大塚正光

69年、大阪府生まれ。法政大学経済学部卒業後、93年にキリンビール入社。05年、上海・復旦大学留学。15年、キリンホールディングス経営企画部主幹。22年、ファンケル海外事業部本部海外事業部付部長。23年、ファンケル（上海）有限公司取締役。24年３月より現職。

ワインに合う男の料理を楽しむ

料理をするのが楽しいですね。何かを作っているときは、無になれます。また、料理はすぐに成果が出る。おいしいか、おいしくないか。レシピ通りに料理しても、うまくいかないときもあったりして、これがまた面白い。

今は単身赴任をしていますので、自分の食事として作ります。といっても手の込んだものを作るわけではなくて、さっと作れるもの。

ワインに合わせたり、料理を思いついてワインを合わせたり。鶏の胸肉のローストならソーヴィニヨンブランが合う。サシの入った和牛を軽く焼いて、カベルネソーヴィニヨンに合わせる。

日曜日の朝、テレビ東京で男性向けの料理番組をやっていたんですが、よく見ていましたね。男の料理と酒を合わせる。最高に楽しいひとときです。

料理をするようになったのは、20代の後半、外食の事業を担当している頃でした。食べるのも好きですが、作るのも楽しい。

時間があるときは、ちょっと手の込んだ料理にもチャレンジします。先日も、カルボナーラを作るのに、ホワイトソースの作り方を妻に聞きました。

実は家族全員、妻が作るシチューが大好きでして。単身赴任先から週末に大阪の家に買ったときに「ご飯は何を作ってほしい？」と聞かれたら、暑い真夏でも「シチューだ」といつもお願いするほどで。

どうしてこんなにおいしいのかと思ったら、自分で小麦粉から作っていたんです。だから、おいしいのだとようやく知りました。香ばしさがまるで違うんです。

ただ、簡単にできるものではない。やってみたら丸焦げ（笑）。ただ、二度目は少しうまくいきました。カルフォルニアのシャルドネが合いますね。ロバート・モンダヴィがいいですね。

朝は１時間、ウォーキングかジョギング

朝は４時半には起きて、１時間ほど歩くか、ジョギングをします。ゴルファーの中嶋常幸さんから「50代を超えたら週に２、３回は心拍数を１３０か１４０に上げると身体にいい」と教わったことがあって、実践してみたら風邪をひかなくなりました。

１時間となると、かなり歩けます。今は文京区に住んでいますが、六義園から音羽を回ったり、上野公園や浅草まで歩いたり。東京大学があったり、根津があったり、谷中商店街があったり。

料理もそうですが、歩くのも無になれます。仕事やら何やら忘れた、この無の瞬間がすごくいいと思っていまして。何かモヤモヤしていることとか、ちょっとした悩みごととか、やらないといけないこととか、無になると案外スムーズに進めたりする。

あと、駒込に「一〇そば」という立ち食い蕎麦のお店があって、朝５時半くらいから人が並んでいたりします。天ぷらが充実していて、それを載せて食べる。これがおいしいんです。

帰りにコンビニで新聞を複数買って、シャワーをしてからゆっくり読みます。大阪にいる妻、仕事で長野に住む娘、ハワイに留学中の息子とＬＩＮＥのやり取りをするのも楽しい時間です

ちなみに娘も息子も料理が大好きで、家族全員が揃うお正月とお盆は、キッチンでみんなでワイワイ作ります（笑）。

それから洗濯、掃除。お昼ご飯を作ったら、週末によく行くのはマッサージです。上海の人がやっている指圧なんですが、これは中国語の勉強も兼ねています。ずっとしゃべってもらって会話する。

中国駐在は、トータルで15年ほどになりました。中国経済が急成長していた2000年代半ばからの駐在は、特に思い出深いですね。

当時、上海に駐在していた日本人20人ほどで、今もときどき集まりを持っています。会社は違えど、苦労を共にした仲間たち。とても絆の深いコミュニティです。

そして海外に長くいるほど、日本を応援したくなるんですよね。欧米ブランドに憧れていた若い時代もありましたが、セイコーの時計をあえて買い求め、今もいつもしています。中国でも、日本の誇りとして、いつもつけていました。

権威あるコンクールで日本ワイン最高賞を

メルシャンに来て改めて感じたのは、ここは農業の会社なんだ、ということでした。自分たちで葡萄畑を持っていて、ワインを作る。これは１年に１回しかできないんです。工業製品ではないんですね。

また、広大な葡萄畑に、そよ風が吹いて来たりすると、本当に癒されるんです。アグリヒーリングという言葉がありますが、自然と戯れる時間を楽しむというのも、ワインならではだな、と思いました。

ワインはスローフードなんですよね。ゆっくり飲む。だから、ワインに関わる人も、ゆっくりしたリズムの人が多い。丁寧さも感じますね。しかも出来高によって、質が大きく変わる。味も変わる。ある意味、ロマンチックだな、と思いました。

ワインの消費量は40年で８倍になりましたが、コモディティ化も進んでいます。今、メルシャンとして考えているのは、付加価値の高い領域にもっと力を入れること。また、女性のニーズをもっとつかむこと。

国産の付加価値の高いワインや飲み切りサイズのボトル缶のスパークリングワインなどが好評をいただいています。

今年５月には、イギリスで行われ、歴史と権威ある世界最大級のワインや日本酒のコンクール「インターナショナル・ワイン・チャレンジ2025」で、メルシャンの「シャトー・メルシャン 岩出甲州きいろ香 キュヴェ・ウエノ 2023」が金賞、「トロフィー」を受賞しました。これは、日本ワインとして最高賞となるものでした。

コンクールは、ワインのラベルを隠したまま審査員がテイスティング審査する「ブラインド・テイスティング」方式で行われました。

うれしかったのは、日本の競合メーカーさんからも「おめでとうございます」と祝福の声をいただいたことです。もちろん競争相手でもあるんですが、「みんなで頑張ろう」というのがワインの世界なんですよね。

ワイナリーのツアーにも、ぜひおいでいただきたいですね。長野県上田にあるシャトー・メルシャン椀子（まりこ）ワイナリーは、「ワールド・ベスト・ヴィンヤード2023」で世界38位および「ザ・ベスト・ヴィンヤード・イン・アジア」に選出されています。

風光明媚で、目の前に広がる葡萄畑は本当に壮観。テイスティングができたりもします。ワインの魅力を、もっと多くの方に知っていただきたいです。

社長の月曜日

信心深いとかまったくないんですが、一昨年たまたま妻に誘われて行った箕面の勝尾寺で見てピピッと来たのが、虎の目石の数珠のブレスレットでした。以来、つけていると何か安心できて。その後、家族で淡路島に旅行に行った際、今度は安藤忠雄さんが設計された本福寺で、またビビッと来て。これまでブレスレットはつけたことがなかったんですが、なるほどいいものだな、と思っています。つけ忘れないよう、気をつけています。

