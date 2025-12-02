佳子さまと小室眞子さんにあった「ファッションセンス」の違い…宮内庁職員の名前を借りて「ネット通販」をすることも

戦後の皇室は、常に女性皇族の人気によって支えられてきました。そして、敗戦後の昭和、平成、令和の三代にわたる天皇家に対して 3回のファッション革命が国民にもたらさたのではないかと思います。

もちろん、初代は美智子さま（上皇皇后）です。初めての民間から皇太子妃。皇太子からの直接のプロポーズ。軽井沢でのテニスコートの恋と、敗戦にうちひしがれ、食べ物も衣類も不足している時代の国民に勇気と希望を与えるものでした。

第二の革命は、小和田雅子さんの登場です。あえて雅子妃と書かなかったのは、お妃を正式に承諾される前から、女性として、生き方とファッションに人気が集まっていたからです。彼女は男女雇用均等法の第一期生の時代に社会人になりました。女性自体が未来の希望とともに、男女が平等に社会で争う時代になったという自覚と怯えを抱いた時代でもありました。

第三の革命は、秋篠宮の佳子さまを中心に姉の眞子さまも加えた、ファッション雑誌から抜け出てきたような、カジュアルで気さくで、それなのに気品をもったファッションでした。そしていま、第四回目の革命＝愛子さまと雅子妃殿下の二人が起こす革命がおきようとしています。

記事前編は【雅子さまの「ハイブランド着用」批判に隠された間違い…じつは「倹約」のためだった】から。

眞子さま・佳子さまのファッション革命

第三の革命、そんな雅子妃の苦悩や悠仁さまの生誕による、愛子さまか、悠仁さまかの世継ぎ問題までを吹っ飛ばしたのが、秋篠宮の眞子さま・佳子さま姉妹のファッション革命だったいえるでしょう。従来の皇室の殻を破らない、華美にもみえないジュンコ・シマダといったオーダーメイドの眞子さまに対し、佳子さまは、カジュアルな若者と同じファッションを身につけたり、誕生日につけるティアラを公募にしたりと、若い女性だけでなく男性をも虜にするくらいのかわいらしく現代的なファッションが話題を呼びました。

ICUの一年生が参加する合宿「リトリート」での私服はアメリカン・イーグルのタンクトップ。スニーカーは新宿ルミネエストで購入したというダブルネーム（英国の『アドミラル』というスポーツブランドがコラボした商品だったそうですが）のもので、人気が出て再販されましたが、それもすぐに売り切れというブームぶりでした。

なにしろ、白のアイライナーでインラインをひく「おフェロメイク」だったり、カラーコンタクトをいれてみたりと、今までの皇室では考えられない自由さ。白いミュウミュウの長財布は日本で売っていないと評判になりましたが、ネット通販で購入したことがわかりました。というのは、皇族ご本人の名前では注文できないので、職員の名前で購入していたそうなのです。

いまでも佳子さまが、登場するとオーラは抜群。写真をとるため、大学祭に潜入したカメラマンには、同級生たちが巧みにカメラ視線から防禦されるほど，周囲に好かれているのも事実です。

愛子さま、雅子妃のファッションセンスが再注目

さて、こうした佳子さま・眞子さまブームも眞子さまの結婚によって、かなり下火になりましたが、ここにきて愛子さまと、雅子妃のコンビの服装のセンスが、とても落ち着いていて、しかも、オーラがあり、誰からも不快感を感じさせないと人気が急上昇しています。

雅子妃は、前の駐日米国大使キャロライン・ケネディさんとは、気が合ったらしく、シリシリというブランドのガラス製ネックレスを購入されています。日本のガラス工芸職人の技術をいかした作品なのですが、ブランドのネットショップ公式サイトに「雅子妃とケネディ・キャロライン大使もお召しになったジュエリーです」と書かれてありました。

いわば、洋装のなかに和のテイストをいれようとする雅子妃のセンスがあらわれているといえるでしょう。愛子さまが本格的に国際的行事に参加され、その気品と才気あふれる会話で日本文化のよさを広めつつある時期。彼女たちのふるまいを参考に，外国人との公正な共生をめざす日本人をより多く輩出させたいものです。

【もっと読む】雅子さまの「ハイブランド着用」批判に隠された間違い…じつは「倹約」のためだった